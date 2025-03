Jung Hae In và tài tử Squid Game bị netizen tấn công vì ồn ào của Kim Soo Hyun

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 tuần qua. Tới sáng 19/3, tờ Koreaboo đưa tin, 2 tài tử đình đám Jung Hae In và Im Si Wan (phim Squid Game 2) vừa bị "khủng bố" trang cá nhân vì có mối qian hệ thân thiết với Kim Soo Hyun. Được biết, cả 2 ngôi sao hiện vẫn đang theo dõi tài khoản Instagram của tài tử họ Kim.

Dưới bài đăng mới nhất của Jung Hae In - Im Si Wan, cư dân mạng đồng loạt yêu cầu 2 nghệ sĩ phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ, hủy follow Kim Soo Hyun. Đồng thời, nhiều khán giả còn bày tỏ hy vọng 2 ngôi sao... không "giẫm lên vết xe đổ" của Kim Soo Hyun. Trên trang cá nhân của Jung Hae In, nhiều khán giả "dí" nam diễn viên: "Sao anh còn chưa hủy follow Kim Soo Hyun?", "Anh là 1 trong những diễn viên yêu thích của em đấy, mong anh sẽ luôn là 1 người tốt", "Hae In à, anh hãy tránh xa Kim Soo Hyun ra", "Hủy theo dõi Kim Soo Hyun đi anh", "Hy vọng anh sẽ không giống người bạn thân của mình (Kim Soo Hyun), vì điều đó sẽ khiến nhiều người thất vọng đấy"... Trong khi đó, trang cá nhân của Im Si Wan cũng đối mặt với tình cảnh tương tự khi bị công chúng "khủng bố" dồn dập: "Tại sao anh vẫn còn làm bạn với Kim Soo Hyun vậy? Nam diễn viên này đang dính lùm xùm với trẻ vị thành niên. Anh thật bệnh hoạn", "Hủy theo dõi Kim Soo Hyun đi", "Anh vẫn còn follow Kim Soo Hyun kìa. Thật đáng thất vọng", "Anh nên hủy theo dõi Kim Soo Hyun ngay và luôn đi"...

Cộng đồng mạng ồ ạt tràn vào trang cá nhân của Jung Hae In - Im Si Wan để yêu cầu 2 ngôi sao hủy theo dõi Kim Soo Hyun

Jung Hae In - Im Si Wan bất ngờ bị "khủng bố" vì có mối liên hệ với tài tử họ Kim

Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Jung Hae In - Im Si Wan sau khi 2 nam diễn viên bất ngờ bị cả mạng xã hội tấn công dữ dội. Theo những khán giả này, vụ việc liên quan tới Kim Soo Hyun còn chưa ngã ngũ nên Jung Hae In - Im Si Wan vẫn theo dõi tài khoản đồng nghiệp là điều hết sức bình thường. Nhiều netizen còn nhấn mạnh, Jung Hae In - Im Si Wan vốn không hề liên quan tới vụ việc ồn ào của Kim Soo Hyun nên không đáng bị "khủng bố" như vậy: "Làn sóng công kích nhắm vào Im Si Wan như vậy là quá đủ rồi. Anh ấy đâu có liên quan tới chuyện của Kim Soo Hyun", "Tôi biết nhiều người bị tổn thương bởi chuyện của Kim Soo Hyun. Nhưng nghiêm túc mà nói, tự dưng lại ‘khủng bố’ trang cá nhân các diễn viên mà bạn yêu thích bằng những bình luận kiểu như ‘đừng có giẫm lên vết xe đổ của ai đó’ thì thực sự rất kém văn minh rồi"...

Jung Hae In và Im Si Wan gần đây cùng Kim Soo Hyun tham gia ghi hình cho chương trình thực tế Good Day do G-Dragon làm chủ xị. Đặc biệt, Jung Hae In - Kim Soo Hyun còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết ở ngoài đời. 2 tài tử tình cờ gặp nhau trên phim trường, sau đó trở thành bạn thân. Cả 2 ngôi sao cùng có sở thích chung là chơi golf, họ cũng thường xuyên rủ nhau chơi thể thao.

Kim Soo Hyun, Jung Hae In và Im Si Wan cùng xuất hiện trong chương trình Good Day gần đây

Đặc biệt, Kim Soo Hyun - Jung Hae In còn là cặp bạn thân nổi tiếng ở Kbiz

Nguồn: Koreaboo