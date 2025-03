Ảnh Lee Dong Wook chăm con trai đầu lòng khiến MXH nổ tung

Sáng 19/3, Koreaboo đưa tin, Lee Dong Wook vừa chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh về quý tử đầu lòng. Ban đầu, không ít khán giả còn tưởng nam tài tử hạng A Lee Dong Wook (44 tuổi) trong siêu phẩm truyền hình Goblin là nhân vật chính được bài báo nhắc tới. Thế nhưng trên thực tế, nam ca sĩ Lee Dong Wook (39 tuổi) - thành viên nhóm nhạc Plus M - mới là nam nghệ sĩ vừa khoe con trai trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Cuộc chiến nuôi dạy con cái chính thức bắt đầu". Còn nhớ nam ca sĩ họ Lee đã chính thức lên chức bố hồi cuối tháng trước.

Đáng nói, hình ảnh mới do nam ca sĩ Lee Dong Wook chia sẻ trên trang cá nhân đã trở nên viral, được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội Hàn Quốc vì lý do vô cùng hài hước. Theo đó, công chúng đổ dồn sự chú ý vào chú cún cưng đang tiu nghỉu như thể buồn bã vì không được Lee Dong Wook ôm vào lòng.

Lee Dong Wook khoe con trai cưng trên trang cá nhân. Hình ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm và nguyên nhân xuất phát từ chi tiết liên quan tới chú cún

Trước đó, nam ca sĩ họ Lee đã chia sẻ tới người hâm mộ 1 số hình ảnh về quý tử ngay sau khi bé chào đời

Nam ca sĩ Lee Dong Wook còn hạnh phúc đăng lên trang cá nhân hình ảnh về món quà chuẩn bị cho con trai đầu lòng

Ban đầu, nhiều cư dân mạng còn tưởng nam diễn viên Lee Dong Wook (phim Goblin) khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử lên trang cá nhân. Nhưng hóa ra không phải như vậy!

Hồi tháng 8 năm ngoái, nam ca sĩ Lee Dong Wook đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội khi tuyên bố kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí kém anh 6 tuổi. Nam nghệ sĩ 39 tuổi cho biết thêm mình phải lòng bà xã vì tính cách tốt đẹp của đối phương. Cặp đôi quen biết nhau từ 14 năm trước qua sự giới thiệu của những người quen, nhưng phải đến năm 2022, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh năm 1986, ra mắt với tên thật trong nhóm D&T vào năm 2008. Nhóm có 1 số ca khúc nổi tiếng như I Have A Lover, Insanely Pretty, How The Heart Loves, Knock Knock... Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành DU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công và nhận về sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng xứ sở mặt trời mọc.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí hồi tháng 8 năm ngoái

Nam ca sĩ họ Lee sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng anh hoạt động tích cực tại thị trường Nhật Bản

Nguồn: Koreaboo