Lee Dong Wook kết hôn

Vào ngày 7/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Lee Dong Wook sẽ kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Nam ca sĩ 38 tuổi sẽ cưới bạn gái kém anh 6 tuổi - 1 cô gái xinh đẹp, có tính cách tốt và không làm việc trong ngành giải trí. Cặp đôi đã quen biết nhau từ 13 năm trước, nhưng phải đến năm 2022 mới bắt đầu hẹn hò. Đám cưới sẽ được tổ chức tại Seoul vào ngày 25/8.

Ngay lập tức, thông tin này đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Lý do là bởi netizen tưởng nhầm chú rể ở đây là tài tử Goblin Lee Dong Wook. Chú rể trong tin tức trên là nam ca sĩ với nghệ danh DU, thành viên nhóm nhạc Plus M. Chỉ vì 2 người trùng tên, cư dân mạng tưởng nhầm rằng tài tử Lee Dong Wook bất ngờ kết hôn. Trên mạng xã hội, netizen đã để lại lời chúc mừng nam ca sĩ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi nhân vật chính không phải tài tử Goblin: "Muốn bật ngửa luôn đó", "Mình đơ cả mặt ra đó, nhưng giờ có thể cười được rồi. Chúc mừng anh nhé", "Hóa ra là người khác haha", "Ôi tay tôi toát hết mồ hôi lạnh, tôi đã bị sốc", "Thật lòng chúc phúc cho anh, thở phào"...

Truyền thông đưa tin nam ca sĩ Lee Dong Wook sắp kết hôn

Netizen hú hồn vì tưởng nhầm rằng đó là tài tử Lee Dong Wook

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh năm 1986, ra mắt với tên thật trong nhóm D&T vào năm 2008. Nhóm có 1 số ca khúc nổi tiếng như I Have A Lover, Insanely Pretty, How The Heart Loves, Knock Knock... Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành DU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc này nhận được sự yêu mến rất lớn từ công chúng Nhật Bản.

Năm 2019, Lee Dong Wook ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Năm ngoái, anh thành lập công ty tổ chức sự kiện EIGHT6 COMPANY. Công ty này đã tổ chức nhiều sự kiện thành công như fan meeting của Kim Jong Kook, Namjoo (Apink), Teen Top... và concert X-Voice in Tokyo có sự góp mặt của Jinjin - MJ (ASTRO), CIX, NSIGN...

Nam ca sĩ Lee Dong Wook vừa hoạt động nghệ thuật vừa điều hành công ty tổ chức sự kiện

Trong khi đó, tài tử Lee Dong Wook sinh năm 1981, bắt đầu bước chân vào làng giải trí năm 1999. Tên tuổi nam diễn viên bùng nổ với vai diễn trong Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ (2005). Kể từ đó đến nay, Lee Dong Wook ghi dấu ấn qua nhiều phim như Goblin, Ông Hoàng Khách Sạn, Sinh Mệnh, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly... Trong suốt 25 năm sự nghiệp, tài tử mới chỉ công khai hẹn hò với Suzy. Tuy nhiên mối quan hệ này chỉ kéo dài được 4 tháng.

Lee Dong Wook chỉ công khai hẹn hò với duy nhất 1 mỹ nhân là Suzy

Nguồn: Xports News