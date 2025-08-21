Sao nam Vbiz khổ sở vì không mọc được tóc, trí nhớ giảm sút do ngã từ tầng 3

Phan Đinh Tùng nổi tiếng thập niên 2000, được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Khi quyết định tách ra để hoạt động solo, nam ca sĩ để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc như Bởi vì anh yêu em, Kiếp đa tình, Cạm bẫy tình yêu…

Bài hát làm nên tên tuổi của Phan Đinh Tùng chính là Khúc hát mừng sinh nhật do anh sáng tác và thể hiện. Sau hơn 2 thập kỷ, ca khúc hiện vẫn giữ được sức hút và được lựa chọn trong các buổi tiệc sinh nhật.

Phan Đinh Tùng là thanh xuân của không ít khán giả Việt những năm đầu 2000

Ít ai biết, nam ca sĩ sinh năm 1975 rất khổ sở khi đối mặt với căn bệnh lạ khiến tóc không thể mọc được. Phan Đinh Tùng từng rất tự ti và chán nản vì ngoại hình của mình. Anh cho hay: "Từ lâu, tôi luôn mơ ước về một hình ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn với mái tóc bềnh bồng trên sân khấu.

Vậy mà trớ trêu, tự nhiên tôi lại mắc một chứng bệnh tai quái khiến tóc không bao giờ mọc được nữa. Khi biết tin đó, tâm trạng tôi thật khủng khiếp. Tôi chếnh choáng, đau khổ, chán nản, tự ti... Mẹ cũng buồn cho ái đầu đặc biệt của con trai, chứng kiến tâm trạng của tôi, mẹ còn buồn hơn".

Sau khi được sự động viên của mẹ, nam ca sĩ 7x dần thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Anh nhận thấy việc sở hữu đầu trọc lại tạo nên một phong cách khác biệt trong showbiz.

Phan Đinh Tùng mắc căn bệnh hiếm khiến tóc không thể mọc được

Tuy nhiên, nam ca sĩ hiện tại lại coi chiếc đầu trọc là thương hiệu của bản thân

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Phan Đinh Tùng còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ca sĩ Thái Ngọc Bích. Cả hai quyết định kết hôn vào năm 2012. Sau kết hôn, bà xã của Phan Đinh Tùng gần như dành toàn bộ thời gian để tập trung chăm lo cho 2 con nhỏ. Cặp đôi bén duyên khi Phan Đinh Tùng mời Thái Ngọc Bích tham gia MV ca nhạc.

Anh từng bộc bạch: "Tôi làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một ông bố. Vợ và các con luôn là điểm tựa. Nguồn động lực to lớn để tôi yên tâm tiếp tục theo đuổi con đường của mình. Đối với tôi, gia đình là nơi thiêng liêng nhất. Tôi có thể đi bất kì đâu, làm mọi thứ tôi thích nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình. Dù công việc bận thế nào, tôi vẫn dành ra những khoảng thời gian nhất định cho vợ và các con".

Nam ca sĩ cho biết chính vợ và các con là động lực để anh tiếp tục cố gắng hoạt động với nghề

Nhờ chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, nam ca sĩ 7x sở hữu vẻ ngoài phong độ

Đến với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng cho biết bản thân không có bất kỳ áp lực nào. "Tôi có một khoảng thời gian dài hoạt động nghệ thuật, cho nên tôi không cần e dè hay ngần ngại gì hết. Thông qua chương trình, tôi sẽ học hỏi được ở các đàn anh và đàn em nhiều thứ", ca sĩ nói.

Vào năm 2000 Phan Đinh Tùng từng gặp tai nạn bị ngã cầu thang từ tầng 3 khiến anh bị giảm sút trí nhớ nghiêm trọng, quên hết ký ức trước đó. Trong một chương trình, anh từng chia sẻ: "Năm 2000, tôi từng bị tai nạn ngã từ tầng 3 xuống và thoát chết trong gang tấc. Khoảng thời gian tôi bị tai nạn, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Khi đó, anh Tuấn Khanh phải đi quyên góp tiền từ thiện mọi người để cứu tôi. Chị Phương Thanh tặng tôi 2 triệu đồng. Với một người nghèo như tôi lúc đó, 2 triệu đồng rất lớn lao.

Chị Phương Thanh là người tôi mang ơn cả cuộc đời. Lần tai nạn đó làm trí nhớ của tôi giảm sút đáng kể. Vậy nên mỗi khi cố tìm những kỷ niệm trong trí nhớ với MTV với tôi là rất khó. Trong tương lai, tôi đang tạo một hành trình mới nhưng vẫn song hành và có tác phẩm cùng MTV".

Nam ca sĩ từng suýt chết vì bị tai nạn ngã từ tầng 3, trí nhớ cũng từ đó mà giảm sút đáng kể

Phan Đình Tùng vừa qua gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai