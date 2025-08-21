Quan hệ giữa Phương Ly - Châu Bùi hiện ra sao?

Thời gian qua, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về mối quan hệ của Phương Ly và Châu Bùi sau ồn ào quên tag cảm ơn trong chương trình Em Xinh Say Hi. Trước đó, netizen từng cho rằng cả hai đã không còn thân thiết khi Phương Ly đăng bài cảm ơn nhưng bỏ sót tên Châu Bùi, từ đó nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Thế nhưng, một đoạn clip trên sân khấu Em Xinh vừa được fan soi lại mang đến diễn biến bất ngờ. Trong clip, sau tiết mục kết màn, Phương Ly cùng dàn nghệ sĩ Em Xinh đã ôm chầm lấy nhau đầy xúc động. Đáng chú ý, Châu Bùi cũng có mặt trong khung hình, cả hai vui vẻ, tạo nên bầu không khí vô cùng thân thiết. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Phương Ly ôm Châu Bùi và dàn Em Xinh ở chung kết

Bên cạnh đó, khi khép lại vòng solo của Livestage 5, Châu Bùi đăng tải bài viết trên trang cá nhân, nhắc thẳng tên Phương Ly và dành lời cổ vũ cho đàn chị: "Vỗ tay chị Phương Ly. Một màn kết quá trọn vẹn". Cùng với khoảnh khắc ôm chầm lấy nhau ở chung kết Em Xinh Say Hi, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa Phương Ly và Châu Bùi không quá mức căng thẳng như đồn đoán.

Châu Bùi đăng bài ủng hộ Phương Ly ở chung kết Em Xinh Say Hi

Trước đó, sau khi livestage 4 Em Xinh Say Hi vừa khép lại, Phương Ly bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một tâm thư dài gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đồng đội và ekip đã góp sức cho tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Phương Ly dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Vũ Thảo My, gọi cô là người em tài giỏi và tiết lộ mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên tốt đẹp hơn sau chương trình. Với 52Hz và Orange, giọng ca Cứ Đổ Tại Cơn Mưa gửi lời tri ân vì đã góp phần chắp bút để ca khúc thêm trọn vẹn. Thế nhưng, với Châu Bùi thì "đội trưởng Trần" của Em Xinh không đề cập hay tag tên tài khoản mạng xã hội. Chi tiết này lập tức khiến netizen đặt câu hỏi và réo tên Châu Bùi dưới phần bình luận.

Khi drama bùng nổ, cả Phương Ly và Châu Bùi không lên tiếng trực tiếp. Trong khi Châu Bùi lặng lẽ có động thái xoá phần credit tên mình trong bài đăng về stage Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, thì Phương Ly có tâm thư gửi trong nhóm chat với fan. Phương Ly viết: "Mấy ngày vừa rồi Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, Ly cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là những điều mình cần lắng nghe, và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa.

May mắn là bên cạnh những điều chưa vui, Ly luôn được bao quanh bởi năng lượng tích cực và có mọi người ở bên. Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa".

Bài đăng vắng tên Châu Bùi của Phương Ly gây ra ồn ào không ít cho cả hai

Châu Bùi và Phương Ly về chung đội từ livestage 3 ở Em Xinh. Còn nhớ ở tiết mục So Đậm, cả hai có màn tương tác thân mật ngay trên sân khấu. Ở ngoài đời, Phương Ly, Châu Bùi cùng team còn hẹn nhau đến nhà để theo dõi tiết mục So Đậm lên sóng. Trên trang cá nhân, Châu Bùi và Phương Ly còn có nhiều content với nhau cực lầy lội.