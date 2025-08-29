Sự im lặng của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm

Trong showbiz Việt, có những câu chuyện đã qua nhiều năm nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ được nhắc lại cũng đủ khiến dư luận "dậy sóng" trở lại. Mới đây, chia sẻ của Linh Ngọc Đàm về loạt tình tiết xoay quanh drama tình ái năm 2021 đã một lần nữa khiến Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú trở lại tâm điểm bàn luận. Những mẩu chuyện về group chat, tin nhắn, thư tình… dù không nêu đích danh nhưng ai cũng ngầm hiểu, khiến cộng đồng mạng lập tức nối dài hàng loạt tranh cãi.

Đáng nói, trong khi những người liên quan "drama bánh kem trà xanh" 5 lần 7 lượt "quậy tung" lên thì những nhân vật ở trung tâm của cơn bão là bộ 3 Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm và Hải Tú vẫn tiếp tục giữ thái độ quen thuộc là im lặng tuyệt đối . Không phủ nhận, không khẳng định, cũng chẳng đưa thêm lời giải thích nào. Dù ngoài kia dư luận vẫn nhiều lần gặng hỏi, người trong cuộc đã giữ sự im lặng đó suốt nửa thập kỷ.

Trong truyền thông, im lặng không đồng nghĩa với yếu thế hay thờ ơ. Trái lại, đó có thể là một cách phản hồi khôn ngoan, tránh đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng ở một góc nhìn khác, sự im lặng cũng tạo nên khoảng trống khiến người trong cuộc rơi vào thế bị động, cho công chúng mặc sức suy đoán, khiến "tiểu thuyết mạng" liên quan đến họ chưa bao giờ hạ nhiệt. Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra lúc này là: Im lặng suốt nhiều năm, khi người ngoài bất ngờ khui lại chuyện cũ, liệu Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm có nên tiếp tục im lặng?

Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng lại được gọi tên, đặt cạnh nhau cùng những câu chuyện cũ

Chuyện um sùm gì lại khiến Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bị gọi tên?

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm luôn là tâm điểm của những đồn đoán tình ái. Dù chưa bao giờ công khai yêu đương, cặp đôi nhiều lần lộ "hint" hẹn hò từ đồ đôi, du lịch chung cho đến những dòng trạng thái trùng hợp. Tất cả đủ để khán giả tin rằng họ từng có một mối tình đẹp, kéo dài 8 năm âm thầm phía sau ánh hào quang.

Thế nhưng, đến năm 2021, showbiz Việt bùng nổ với vụ "bánh kem trà xanh". Hình ảnh chiếc bánh sinh nhật cùng dòng chữ ẩn ý của hội bạn thân Thiều Bảo Trâm đã khơi mào làn sóng suy đoán về sự xuất hiện của người thứ ba. Hành động nữ ca sĩ unfollow Sơn Tùng ngay sau đó càng khiến tin đồn chia tay trở nên chắc chắn.

Đỉnh điểm, Sơn Tùng xuất hiện trên sân khấu với câu nói đầy tâm trạng: "Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận. Xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng, chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em!" - được cho là lời nhắn gửi đến Trâm, càng làm khán giả chắc chắn những suy đoán về một cuộc tình tan vỡ là có sơ sở.

Sơn Tùng đã "phá lệ" khi nói "thương em" trên sân khấu, đây là động thái đặc biệt nhất trong suốt nhiều năm anh vướng drama tình ái

Từ đó đến nay, cả Sơn Tùng lẫn Thiều Bảo Trâm đều giữ thái độ im lặng, chưa từng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ tin đồn nào. Trong khi đó, mạng xã hội liên tục tự dệt thêm những "tiểu thuyết mạng" xoay quanh câu chuyện tình cảm nhiều ẩn số này. Có giai đoạn, thậm chí cộng đồng mạng còn chia phe công kích, đặt Thiều Bảo Trâm - Hải Tú - Sơn Tùng vào "tam giác" đầy sóng gió.

Cứ tưởng sau 4 năm, vụ việc đã lắng xuống, thì mới đây Linh Ngọc Đàm bất ngờ khơi lại toàn bộ drama. Trong một bài đăng dài, nữ streamer tiết lộ từng được "chị Trâm" cho xem tin nhắn, thư từ riêng tư liên quan đến "anh T" và "chị HT". Cô thừa nhận bản thân từng vô tình xen vào câu chuyện, nay cảm thấy hối hận và gửi lời xin lỗi muộn. Chính động thái này đã ngay lập tức đưa cái tên Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm trở lại tâm điểm, khiến dư luận bàn tán rầm rộ chẳng kém gì thời điểm 2021. Nhiều người cũng thật sự thắc mắc liệu Linh Ngọc Đàm đang muốn gì, động cơ phía sau là gì khi bất ngờ đào lại ồn ào ngỡ đã phần nào ngủ yên.

Màn lên tiếng vòng vo, khó hiểu của Linh Ngọc Đàm lại khiến ồn ào của Thiều Bảo Trâm xôn xao trở lại

Sự im lặng của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm



Suốt 5 năm qua, điều nhất quán và cũng gây chú ý nhất trong mọi ồn ào xoay quanh Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chính là sự im lặng tuyệt đối. Từ khi "drama trà xanh" bùng nổ, cho đến lúc công chúng miệt mài dệt thêm hàng loạt "tiểu thuyết mạng" về mối quan hệ của họ, cả hai vẫn kiên quyết giữ thái độ không lên tiếng. Và ở lần này, kịch bản ấy lặp lại: khi mọi tranh cãi bắt nguồn từ một bài đăng mang tính ẩn ý, chỉ nhắc đến những chi tiết mập mờ, không bằng chứng cụ thể và cũng chẳng gọi tên trực tiếp, thì việc Sơn Tùng hay Thiều Bảo Trâm chọn cách im lặng là điều dễ hiểu.

Và im lặng trong nhiều trường hợp, không phải là bỏ mặc, mà là một chiến lược. Bởi với những nghệ sĩ ở vị trí ngôi sao, mỗi lời nói đều có sức nặng, mỗi phản hồi đều có thể trở thành mồi lửa khiến dư luận bùng nổ mạnh mẽ hơn. Việc lựa chọn không phản ứng khi mình chưa bị gọi đích danh, chưa bị cáo buộc trực tiếp, đôi khi lại là cách khôn ngoan để tránh vô tình xác nhận hay làm câu chuyện đi xa hơn. Sự im lặng nhất quán suốt nhiều năm qua cũng cho thấy họ đặt trọng tâm vào công việc, vào âm nhạc, thay vì để bản thân bị kéo vào vòng xoáy thị phi vốn không có điểm dừng.

Thiều Bảo Trâm từng lên tiếng thừa nhận chuyện chia tay tình trẻ nhưng chưa một lần phản hồi gì liên quan đến Sơn Tùng, Hải Tú

Chính bản thân Thiều Bảo Trâm cũng từng thừa nhận cô luôn trân trọng những kỷ niệm cũ, không muốn thù hận hay khiến mọi thứ ồn ào hơn. Trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu với chúng tôi, nữ ca sĩ nói: "Tôi nghĩ kỷ niệm cùng với nhau sẽ là những điều rất đẹp. Thật ra dù mình có yêu ai chăng nữa thì chắc chắn những người bên cạnh, những người thân nhất với mình sẽ khá là ảnh hưởng đến con người và tính cách của mình. Tôi yêu những người đã đến và đã xảy ra với tôi, đó là những người không ít thì nhiều đã giúp tôi trưởng thành hơn.

Làm gì có mối quan hệ nào không có sự bất đồng, không vui. Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ rằng cuộc sống này cái gì không vui bỏ qua một bên, không hận thù, không ghét, không khó chịu gì cả. Bây giờ, tôi luôn khao khát được hạnh phúc, thích cảm giác được hạnh phúc, cảm giác đó rất đẹp nên tôi lựa chọn hạnh phúc, lựa chọn nghĩ gì về nhiều tốt đẹp. Vậy nên dù người đã từng đến, từng đi, chắc chắn họ đã mang những điều tốt đẹp đến cho tôi và tôi sẽ nhớ về những điều đó".

Thiều Bảo Trâm nhiều lần khẳng định chỉ muốn những gì trải qua trong quá khứ được ngủ yên, hiện tại cô chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc

Dĩ nhiên, im lặng cũng có mặt trái, nó tạo ra khoảng trống cho công chúng mặc sức suy đoán, để rồi những lời đồn vô căn cứ, những kịch bản hư cấu được dựng lên ngày càng dài. Thế nhưng, khi đặt lên bàn cân giữa việc lên tiếng hay tiếp tục giữ im lặng, có thể thấy sự lựa chọn của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vào lúc này vẫn là hợp lý. Sau nhiều năm không nói gì, việc phá vỡ im lặng chỉ vì một status từ người ngoài có thể khiến họ đánh mất sự nhất quán trong cách ứng xử và mở ra tiền lệ rằng bất kỳ ai cũng có thể ép họ phải phản hồi.

Suy cho cùng, sự im lặng đôi khi cũng là một cách trả lời. Nó không khẳng định, không phủ nhận, nhưng lại giữ được ranh giới cần thiết giữa đời sống cá nhân và thị hiếu công chúng. Trong thế giới showbiz đầy thị phi, việc lựa chọn im lặng trước những ồn ào không có nghĩa là yếu thế, mà đôi khi chính là cách mạnh mẽ nhất để bảo toàn sự riêng tư và bảo vệ hình ảnh dài hạn của mình.

Với tầm ảnh hưởng của một ngôi sao hạng A như Sơn Tùng, ở thời điểm này sự im lặng cho những lời đồn liên quan đến đời tư, tình cảm đôi khi là sự lựa chọn khôn ngoan

Ở thời điểm này, điều quan trọng nhất có lẽ là sự tỉnh táo của công chúng. Mỗi dòng trạng thái, mỗi câu chuyện từ người ngoài cuộc, nếu không được kiểm chứng, đều tiềm ẩn nguy cơ trở thành thông tin một chiều, dễ dẫn dắt dư luận đi sai hướng và vô tình làm tổn hại đến danh dự, hình ảnh của những người liên quan. Drama tình ái vốn dĩ đã quá nhiều lớp mờ ảo, việc công chúng góp thêm những suy đoán thiếu căn cứ chỉ khiến câu chuyện bị thổi phồng và kéo dài mãi không hồi kết.

Tuy nhiên, nếu thực sự còn khúc mắc cần được làm rõ, có lẽ một ngày nào đó, người trong cuộc cũng nên cân nhắc việc lên tiếng một lần, ngắn gọn nhưng rõ ràng, để khép lại mọi tò mò. Bởi chỉ khi câu chuyện được đặt dấu chấm dứt khoát, tất cả mới có thể dừng lại ở quá khứ, nhường chỗ cho khán giả tập trung vào điều quan trọng hơn là những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật mà họ mang đến.