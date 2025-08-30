Đại hội sao SMTOWN đổ bộ Tân Sơn Nhất: Taeyeon và "bà cố nội visual" Irene biến sân bay thành sàn catwalk, Yunho phong độ như tổng tài

THE K-SHOWTIME 2025 được ví như SMTOWN Concert thu nhỏ bởi quy tụ cả dàn sao đình đám của công ty này gồm U-Know Yunho (DBSK), Taeyeon (SNSD), Key (SHINee) và Irene & Seulgi (Red Velvet).

Lần đầu tiên, ba thế hệ Kpop cùng hội tụ trên một sân khấu tại Việt Nam, khuấy động không khí cuối hè bằng những màn trình diễn bùng nổ và kết nối trực tiếp với khán giả Việt. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30/08 tại Vạn Phúc City. Trong ngày 29/8, dàn sao SMTOWN đã dần hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng gặp fan Việt vào ngày mai.

Taeyeon (SNSD), Irene & Seulgi (Red Velvet)

Bộ 3 mỹ nhân Taeyeon (SNSD), Irene & Seulgi (Red Velvet) hạ cánh Tân Sơn Nhất vào lúc đêm muộn ngày 29/8. Trưởng nhóm SNSD xuất hiện với một phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cuốn hút.

Ở độ tuổi U40, Taeyeon vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, là biểu tượng "hack tuổi" của showbiz Hàn Quốc. Với vóc dáng nhỏ bé, Taeyeon như "lọt thỏm" giữa dàn vệ sĩ nhưng vẫn đáng yêu vô cùng với làn da trắng sáng, cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện không ngừng vẫy chào fan.

Fan rộn ràng chào đón Taeyeon, Irene và Seulgi đến TP.HCM vào đêm ngày 27/8

Taeyeon thân thiện chào fan không quản ngại đường xa trời khuya đến đón mình ở sân bay

Taeyeon tại sân bay Incheon, khởi hành sang Việt Nam chiều ngày 29/8. Cô lên đồ theo phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cuốn hút.

Trưởng nhóm SNSD là biểu tượng "hack tuổi" của Kbiz

Ở độ tuổi U40, Taeyeon vẫn cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp

Seulgi lên đồ đầy cá tính và cuốn hút, bước đi đậm chất "girlcrush" khiến như phát cuồng. Vẻ đẹp hiện đại, cá tính và đầy năng lượng của cô đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong lần xuất hiện này. Cô liên tục nở nụ cười, vẫy tay và cúi chào người hâm mộ một cách nhiệt tình.

Về phần Irene, nữ thần nhan sắc gen 3 - "bà cố nội visual" lần này lại diện váy dài khá đơn giản, cũng không trang điểm, làm tóc cầu kỳ. Dù vậy, phong thái ngôi sao đầy cuốn hút, làn da trắng sáng, ngũ quan yêu kiều của Irene vẫn nổi bật trong từng khung hình. 3 nữ thần tượng, 3 phong cách khác nhau, đã cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Seulgi như biến sân bay thành sàn catwalk, theo sau là nữ thần nhan sắc Irene

Irene và Seulgi lên đồ đối lập khi khởi hành từ sân bay Incheon, Hàn Quốc sang Việt Nam

Nếu như Seulgi lên đồ cá tính, phong cách chuẩn fashionista...

... thì Irene có phần đơn giản, mộc mạc hơn nhưng vẫn rất cuốn hút

U-Know Yunho (DBSK)

U-Know Yunho là ngôi sao xuất hiện sớm nhất, anh đã đến TP.HCM từ đầu giờ chiều. Trong lần tái ngộ fan Việt sau 13 năm dài, Yunho lên cây đồ đen, đeo kính phong cách như tổng tài. Thủ lĩnh DBSK điển trai ngút ngàn, thân thiện đến mức trở thành "máy chào" ngay cả khi đã lên xe về khách sạn.

Thủ lĩnh DBSK xuất hiện trong tiếng reo hò rần rần của fan

Sau 13 năm, Yunho mới trở lại Việt Nam biểu diễn

Với vóc dáng cao lớn và visual đỉnh cao, nam thần nhà SM hóa "tổng tài", biến sân bay thành sàn catwalk

Tổng tài đã đến đây và chuẩn bị dạy các fan "bài học thứ 4" (câu hát trong ca khúc Thank U đang viral của Yunho)

Yunho đầy phong độ ở độ tuổi U40, với nụ cười tỏa nắng

Anh thân thiện nhận lấy bưu thiếp của fan

Yunho hóa "máy chào" không ngừng vẫy tay như muốn chào hết mọi fan đến đón mình

Anh giữ cử chỉ thân thiện cho đến tận khi lên xe về khách sạn

Fan hô vang tên "Jung Yunho! Jung Yunho" ngay cả khi anh đã lên xe chuẩn bị về khách sạn

Key (SHINee)

Key (SHINee) cũng đến cùng lúc với đàn anh Yunho. Với mái tóc hồng rực rỡ và phong cách thời trang cá tính, độc đáo đúng chất "fashion icon", Key đã thổi một làn gió tươi mới và đầy năng lượng, khiến mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn về phía anh. Thần thái rạng rỡ, tự tin và đầy sức sống của Key đã xóa tan đi vẻ mệt mỏi thường thấy của các ngôi sao sau chuyến bay dài.

Key (SHINee) nổi bật trong đám đông với mái tóc hồng rực

Vốn là biểu tượng phong cách, thành viên SHINee lên đồ đầy năng động và cá tính

Đã 34 tuổi nhưng Key vẫn trẻ trung cứ như sinh viên đại học

Màu tóc tông sáng kết hợp cùng làn da trắng, gương mặt sắc nét khiến Key trông như "lão hóa ngược"

Thần thái rạng rỡ, tự tin và đầy sức sống của Key đã xóa tan đi vẻ mệt mỏi thường thấy của các ngôi sao sau chuyến bay dài.

Cận cảnh làn da hoàn hảo và mái tóc hồng Key luôn muốn khoe cùng mọi người

Key đã nhanh chóng trở về khách sạn và không quên "check-in" Việt Nam để fan yên tâm



