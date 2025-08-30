“Mỹ nam xé sách bước ra” quay ngoắt 180 độ sau khi thành chồng người ta

Sở hữu visual cực phẩm, được ví von là "mỹ nam xé sách bước ra" của làng giải trí Hoa ngữ nhưng Khưu Trạch lại là gã "trai đểu" trứ danh Cbiz, từng "bạo lực lạnh" Dương Thừa Lâm, phũ phàng với Trần Kiều Ân và đối xử tệ bạc, "cắm sừng" Đường Yên khiến người đẹp này suy sụp tới mức phải nhập viện cấp cứu, dính nghi vấn tự tử vì tình.

Thế nên, cuối năm 2021, khi Khưu Trạch tuyên bố kết hôn với Hứa Vỹ Ninh, dân tình không khỏi nghi ngại, lo lắng thay cho "búp bê sứ" xứ Đài. Chẳng ai ngờ được, sau khi làm chồng, làm cha, Khưu Trạch lại có sự thay đổi đáng kinh ngạc, khiến ai nấy đều bất ngờ.

Trai đẹp Cbiz thay đổi ngỡ ngàng sau khi làm chồng, làm cha.

Trang iFeng hé lộ, đầu năm nay, khi Hứa Vỹ Ninh được phát hiện mang thai, Khưu Trạch đã từ chối tất cả lời mời đóng phim, tạm ngừng mọi công việc suốt nửa năm để dành thời gian để chăm sóc cho bà xã. Không chỉ đúng lịch đưa vợ đi khám thai, anh còn lo liệu việc nội trợ, tìm đủ cách để cung cấp đủ dinh dưỡng cho Hứa Vỹ Ninh trong thời gian cô bị nôn nghén. Ảnh đế Cbiz sẵn sàng lái xe đi mua nước ô mai cho vợ giữa đêm khuya, thường xuyên mát xa, giúp Hứa Vỹ Ninh giảm bớt đau đớn vì bị phù chân trong lúc bụng mang dạ chửa.

Mẹ của "búp bê xứ Đài" từng có cái nhìn không thiện cảm với Khưu Trạch, giờ cũng phải thay đổi suy nghĩ: "Con người mà trước kia thấy bình nước tương bị đổ cũng không chịu đỡ, giờ lại dành thời gian mối ngày để nghiên cứu cơm dinh dưỡng cho vợ. Cậu con rể này được đấy!".

Tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên 41 tuổi Hứa Vũ Ninh bất ngờ sinh non khiến Khưu Trạch được phen khiếp vía. Anh luôn ở bên, nắm chặt tay vợ trong quá trình sinh nở và dặn dò bác sĩ rằng: "Nhất định phải giữ được người mẹ". Cũng may là đứa con đầu lòng của cặp đôi đã ra đời thuận lợi, bình an, nặng 3kg dù ra đời sớm hơn dự kiến những 2 tháng. Thậm chí, bác sĩ cũng nói rằng: "Bé sinh non mà cứng cáp thế này, đúng là 10 năm khó gặp".

7 ngày sau khi sinh nở, Hứa Vỹ Ninh chính thức báo tin vui với người hâm mộ, khoe tên bé cưng là Quân An (tên mang hàm ý bình an và thuận lợi). Từ những hình ảnh do cặp đôi visual đăng tải, có thể thấy được em bé đeo lắc chân tơ hồng theo tập tục của quê nhà Khưu Trạch, đồng thời trong phòng bệnh viện còn có 1 chiếc cặp lồng dễ thương. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Khưu Trạch sợ cơm hộp không đủ dinh dưỡng nên mỗi ngày 3 bữa đều tự chuẩn bị cơm mang đến cho vợ".

Giới truyền thông cũng từng bắt gặp khoảnh khắc nam diễn viên Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ đến cửa hàng mẹ và bé, luống cuống chọn bình sữa cho con. Khưu Trạch chia sẻ: "Vợ tôi nói rằng khi đã làm cha thì mình cũng phải học cách lớn lên thôi". Xem ra người đàn ông từng khiến Dương Thừa Lâm rơi lệ, làm Đường Yên tan nát cõi lòng đã thực sự thay đổi rồi!

Khưu Trạch đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Nguồn: iFeng