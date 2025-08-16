Tin đồn sốc về thân thế con trai út nhà Trương Bá Chi

Sau khi Trương Bá Chi sinh quý tử thứ ba Marcus, thân thế của bé luôn là điều mà công chúng hết mực quan tâm. Giới săn tin đã tìm đủ mọi cách để dò hỏi nàng “Tinh nữ lang” nhưng cô chưa bao giờ để lộ bất cứ điều gì, khiến netizen càng thêm tò mò.

Mới đây, báo chí xứ Cảng gât xôn xao khi hé lộ thông tin cực sốc, Trương Bá Chi mang thai lần 3 là nhờ áp dụng viện pháp thụ tinh nhân tạo. Cô đã ký hiệp ước bảo mật cực kỳ nghiêm khắc với bệnh viện để giấu kín điều này. Có nguồn tin cho biết, nữ diễn viên Tâm Nguyện Của Sao từng nổi trận lôi đình khi phía bệnh viên vô ý tiết lộ một chút thông tin liên quan đến con mình. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin chính thống nào lên tiếng xác nhận về điều này nên thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Có nguồn tin cho biết Trương Bá Chi mang thai lần 3 là nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Xoay quanh con trai thứ 3 của Trương Bá Chi có rất nhiều lời đồn đoán. Trước đây, có nguồn tin cho rằng nữ diễn viên Dương Môn Nữ Tướng đã bí mật kết hôn và có thai với ông Tôn Đông Hải – vị doanh nhân có khối tài sản lên tới 700 triệu USD và là bạn của bố chồng cũ Tạ Hiền. Điều này khiến dân tình nửa tin nửa ngờ, cho rằng vị đại gia này chính là cha đẻ của cậu út nhà Trương Bá Chi. Tuy nhiên, Tôn Đông Hải đã bác bỏ tin đồn khi tuyên bố ông và Trương Bá Chi có quen biết nhưng chưa từng liên lạc với nhau trong suốt 8 năm trời, đồng thời tỏ thái độ cứng rắn, sẵn sàng kiện bất cứ ai tung tin đồn thất thiệt.

Giang hồ từng đồn đoán Trương Bá Chi mang thai với bạn của bố chồng cũ.

Bên cạnh đó, nhiều người hoài nghi rằng Trương Bá Chi nối lại tình xưa với chồng cũ Tạ Đình Phong. Bởi lẽ, ông Tạ Hiền - bố của nam diễn viên Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết từng chia sẻ với giới truyền thông rằng: “Con trai của Trương Bá Chi đương nhiên là con cháu của nhà họ Tạ. Dù thân thế của cháu bé có thế nào, tôi vẫn nhận nó”.

Ngay khi dân tình đang bàn tán xôn xao, Tạ Đình Phong đã lên tiếng khẳng định: “Tôi chỉ là cha của Lucas và Quintus (cậu cả và cậu hai nhà Trương Bá Chi)”, gián tiếp phủ nhận mối quan hệ với con út của vợ cũ.

Ngoài ra, còn có “thuyết âm mưu” rằng Marcus thực chất là con riêng của Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì nên “vua hài kịch” Cbiz mới cho nàng “ngọc nữ” vào danh sách thừa kế gia tài nghìn tỷ của mình. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy thông tin này là sự thực.

Từng có tin đồn Trương Bá Chi tái hợp với chồng cũ và sinh con thứ 3 cho anh.

Ngay cả Châu Tinh Trì cũng bị lôi vào các "thuyết âm mưu".

Trang 163 cho rằng, Trương Bá Chi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về Marcus với công chúng, tránh cuộc sống của con bị ảnh hưởng bởi tác động của dư luận. Dù là mẹ đơn thân một nách ba con nhưng nữ diễn viên Sư Tử Hà Đông vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của người mẹ, khiến ai nấy đều phải gật gù khen ngợi cách cô nuôi dạy con cái.

Cũng như hai anh lớn, cậu bé Marcus đang dần trưởng thành và khiến dân tình phải xuýt xoa với visual cực phẩm, được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ Trương Bá Chi. Người hâm mộ kỳ vọng cậu út sẽ nối nghiệp mẹ và tỏa sáng trong làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.

Trương Bá Chi và cậu út Marcus.

Nguồn: 163