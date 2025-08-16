Nam ca sĩ "Beautiful Girls" lĩnh án tù cùng mẹ ruột

Page Six đưa tin nam ca sĩ Sean Kingston vừa bị tòa án Nam Florida kết án 3 năm rưỡi tù giam vì lừa đảo hơn 1 triệu USD (26,2 tỷ đồng). Chủ nhân bản hit đình đám Beautiful Girls đã cúi đầu xin lỗi, tuyên bố rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Sean Kingston mong muốn được chấp hành án sau 1 ngày vì lý do sức khỏe, nhưng tòa án đã ra lệnh giam giữ ngay lập tức.

Từ tháng 3, Sean Kingston và mẹ của anh - bà Janice Eleanor Turnder đã bị kết 4 tội danh gian lận chuyển khoản, và 1 tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản. Mẹ của nam ca sĩ bị kết án 5 năm tù giam từ tháng trước. Sean Kingston được phép chờ tuyên án tại nhà, còn mẹ anh bị coi là có nguy cơ bỏ trốn cao và ngay lập tức bị bắt giữ.

Khi mẹ bị bắt đi, ca sĩ 35 tuổi bật khóc và yêu cầu cảnh sát liên bang hãy bảo vệ bà. Trong phiên tòa, bà Janice Eleanor Turnder thừa nhận sai lầm đã quản lý tài chính cho con trai 1 cách vô trách nhiệm.

Các công tố viên cáo buộc 2 mẹ con lừa đảo bằng cách sử dụng danh tiếng "nghệ sĩ nổi tiếng" để mua xe cộ, trang sức, đồng hồ hàng hiệu... Họ nói dối đã chuyển khoản thanh toán nhưng thực tế là chưa từng gửi đi bất kỳ khoản tiền nào. 2 mẹ con bị bắt giữ tại California từ tháng 5/2024. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ Beautiful Girls khẳng định mẹ con anh ổn và luật sư đang xử lý mọi việc. Tuy nhiên kết quả điều tra và xét xử cuối cùng cho thấy 2 mẹ con Sean Kingston đã phạm tội và phải chịu án tù.

Sean Kingston sinh năm 1990, có tên thật là Kisean Paul Anderson, là người Mỹ gốc Jamaica. Sự nghiệp của nam ca sĩ này bùng nổ khi anh chỉ mới 17 tuổi. Sự nghiệp của Sean Kingston bùng nổ khi anh chỉ mới 17 tuổi. Với chất giọng độc đáo và khả năng pha trộn giữa các thể loại nhạc, anh đã tạo ra một phong cách riêng biệt và được giới trẻ yêu thích.

Beautiful Girls chính là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh, từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp. Ca khúc này đã đưa tên tuổi Sean Kingston vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ, trở thành một hiện tượng toàn cầu. Dù ở nơi đâu, cũng có thể bắt gặp người biết đến, ngân nga giai điệu bắt tai này.

Sean Kingston tiếp tục gặt hái thành công với các ca khúc như Take You There, Fire Burning... Ngoài ra, ca sĩ này còn hợp tác với nhiều ngôi sao khác, nổi bật là bản hit Eenie Meenie cùng Justin Bieber. Mặc dù có một sự nghiệp âm nhạc thành công, cuộc sống của Sean Kingston lại vướng vào nhiều rắc rối pháp lý và tài chính, dẫn đến sự sa sút đáng kể trong những năm gần đây.

Beautiful Girls là bản hit toàn cầu năm 2007

Sean Kingston còn hợp tác với Justin Bieber

Nguồn: Page Six