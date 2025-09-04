Tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, màn đồng diễn nghệ thuật Khí phách Việt Nam đã khép lại sự kiện trọng đại của cả đất nước. Không chỉ là một tiết mục biểu diễn đơn thuần, đây còn là dấu ấn lịch sử, nơi tinh thần tự hào dân tộc được thổi bùng bằng âm nhạc, vũ đạo và những màn kết hợp đỉnh cao. Tiết mục kéo dài 15 phút với 5 ca khúc liên hoàn, tái hiện hành trình cách mạng, khát vọng độc lập và niềm tự hào dân tộc. Ngay từ phần mở màn, cả quảng trường lặng đi khi Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào vang lên trong giọng hát nội lực của Mỹ Tâm, hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên mới 7 tuổi.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời trong buổi đồng diễn

Trong đó, khoảnh khắc đồng ca Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao cùng hòa giọng, mỗi người một câu hát, cùng tạo nên bản trường ca của tự hào. Điều gây bất ngờ hơn cả chính là việc ca khúc này được lựa chọn để công diễn tại Đại lễ 2/9. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ buitruonglinh, phát hành đúng dịp Quốc khánh năm 2023. Sau 2 năm, ca khúc vốn từng “âm thầm” trên YouTube với gần 6 triệu view đã vụt sáng, trở thành điểm nhấn trong sự kiện tầm vóc quốc gia.

Bài hát được viết dựa trên cảm hứng từ 4 văn kiện lịch sử, khắc họa những mốc son chói lọi trong hành trình bảo vệ và khẳng định chủ quyền dân tộc của ông cha ta. Hình ảnh Việt Nam sáng ngời, kiêu hãnh được tái hiện bằng giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết. buitruonglinh vận dụng cả kiến thức lịch sử, văn từ hoa mỹ mà hào hùng vào bài hát 1 cách tài tình.

Lời ca khúc khiến hàng triệu người nghe nức nở:

"Lời Nam quốc sơn hà định phận

Đông như nguyệt sáng soi

Mực in dấu quân dân nhà Trần

Lời hịch còn vang sấm truyền

Trời xanh như áng thiên thư bình Ngô

Danh nhân họa nước non

Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời

Đời đời ngàn muôn ấm no"

Ít ai ngờ rằng, một nhạc sĩ sinh năm 1999 lại có thể cho ra đời một ca khúc đủ độ “chín” để đứng trong hàng ngũ ca khúc chính thức của Đại lễ. Trước đó, buitruonglinh từng mang ca khúc này lên sóng Big Song Big Deal 2022 và nhận được sự yêu thích của khán giả. Ca sĩ Phương Mỹ Chi thậm chí còn bày tỏ cực kỳ ấn tượng với bài hát. Đây là một mối duyên thú vị khi chính cô cũng góp mặt trình diễn tại Đại lễ năm nay.

buitruonglinh từng bị nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhận xét thẳng thắn rằng “Nhạc của em rất tầm thường”

Thế nhưng, cũng tại cuộc thi ấy, buitruonglinh từng bị nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhận xét thẳng thắn rằng “Nhạc của em rất tầm thường”. Với chính tác giả, đó lại là lời góp ý khó quên. buitruonglinh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Sau khi nhận xét, anh Khoa cũng đã hướng dẫn cho mình rất nhiều để phát triển khả năng sáng tác. Anh nói với mình rằng tuy hơi nặng lời nhưng đây là những chia sẻ thật lòng nhất. Mình nhận ra tầm quan trọng của vấn đề mà anh Khoa chỉ ra và dần dần hoàn thiện chính mình trong tương lai.”

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời vang lên ở Quảng trường Ba Đình trong khoảnh khắc lịch sử, công chúng càng phải thừa nhận tài năng của nam ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z

Từng bị chê viết nhạc “tầm thường”, buitruonglinh đã chứng minh được điều ngược lại. Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời vang lên ở Quảng trường Ba Đình trong khoảnh khắc lịch sử, công chúng càng phải thừa nhận tài năng của nam ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z. Anh đã có cho mình một ca khúc để đời, không chỉ được yêu thích trong giới trẻ, mà còn đủ tầm vóc để đại diện cho tinh thần dân tộc ở những sự kiện lớn của đất nước, điều mà không phải nhạc sĩ trẻ nào cũng làm được.