Sau 3 năm chờ đợi, mùa 2 series ăn khách Wednesday, hay có tên gọi thân thương khác là “bé Tư”, đã chính thức lên sóng. Ngay khi ra mắt, bom tấn nhà Netflix đã phá kỷ lục bộ phim dài tập có lượt xem cao nhất trong tuần đầu, đẩy Stranger Things khỏi ngôi đầu bảng. Đây cũng là bộ phim tiếng anh đầu tiên đạt No.1 Netflix tại 91 quốc gia. Bên cạnh cốt truyền kỳ ảo huyền bí, điều làm nên sức hút cho bộ phim là âm nhạc.

Mới đây, con dân Kpop có dịp “hoảng hồn” khi BLACKPINK từ đâu xuất hiện đóng cameo với “bé Tư”. Thông tin này đang khiến cư dân mạng rần rần bàn tán về tính xác thực liên quan đến bộ tứ Hắc Hường. Cụ thể, trong tập 6 vừa “ra lò nóng hổi”, Wednesday đã bị hoán hổi cơ thể với cô bạn thân Enid - nàng sói yêu đời, lạc quan, cuộc sống chỉ có cầu vồng. Sau tình huống trớ trêu này, Enid đã bật ca khúc BOOMBAYAH rồi phiêu theo điệu nhạc, nhảy múa tưng bừng từ trong phòng ngủ tới ngoài khuôn viên trường học.

Wednesday quẩy BOOMBAYAH của BLACKPINK trong tập 6 bộ phim cùng tên

Thứ khiến cô nàng càng phấn khích hơn là cô có thể làm điều mình muốn trong nhân dạng của “bé Tư” - một người “hướng nội” với cả thế giới, và chỉ nghe nhạc cổ điển pha lẫn chút kinh dị. Nàng nói vốn đã luôn ao ước được tung tăng vui chơi, quẩy hết mình với cô bạn thân Wednesday nên có thể nói, khoảnh khắc này là hiếm có khó tìm đối với Enid. Và một chi tiết được NSX bật mí mà ai cũng có thể nhận ra: Enid là một Blink chính hiệu.

Enid trong cơ thể Wednesday đã bật ca khúc BOOMBAYAH rồi phiêu theo điệu nhạc, nhảy múa tưng bừng từ trong phòng ngủ tới ngoài khuôn viên trường học

BOOMBAYAH không chỉ được vang lên trong một thời gian ngắn mà được kéo dài gần 2 phút. Dù BLACKPINK không thực sự tham gia diễn xuất nhưng việc siêu hit tỷ view này được bật lên một cách không báo trước đang gây bão khắp nền tảng MXH quốc tế, đặc biệt là X và TikTok.

Theo Nicole Weisberg - Giám đốc âm nhạc Wednesday - ekip đã sớm nhắm tới BOOMBAYAH của BLACKPINK. Bởi lẽ, chất nhạc sôi động cùng ca từ vui nhộn tạo ra bầu không khí rộn vang, thay vì mang màu sắc của một bản tình ca Kpop thông thường. Chính năng lượng đặc trưng của bài hát đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho màn vũ đạo hài hước được thiết kế riêng cho phân cảnh hoán đổi này.

Cô nàng làm những điều mà "bé Tư" ghét nhất cuộc đời như makeup, diện đồ lòe loẹt hay cười...

Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội vàng để BLACKPINK tiếp tục công cuộc chinh phục khán giả toàn cầu, và không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc. BOOMBAYAH vốn đã là siêu hit view cùng hơn 600 triệu stream trên YouTube. Tuy nhiên, nếu không phải là Blink cứng cựa, những nhạc phẩm lâu đời khoảng thời gian đầu BLACKPINK hoạt động sẽ không quá quen thuộc và thoát vòng như DDU-DU DDU-DU hay cả 2 album Born Pink và The Album. Vì thế, BOOMBAYAH được dự đoán sẽ lội ngược dòng như cách Bloody Mary từng làm được ở mùa đầu tiên.

BLACKPINK - BOOMBAYAH

Được biết, đoạn nhạc được sử dụng trong cảnh quay khoe vũ đạo của Wednesday mùa 1 chính từ bài hát Goo Goo Muck do The Cramps thể hiện. Nội dung ca khúc này cũng nói về việc một thiếu niên hóa thành quái thú vào ban đêm, chuẩn bị tìm kiếm con mồi của mình và rất phù hợp với nội dung phim.

Tuy nhiên, phân đoạn nhảy của Wednesday thực sự trở nên viral mạnh mẽ nhất trên nền tảng TikTok là sau khi một số khán giả ghép cùng với những giai điệu remix từ ca khúc Bloody Mary của Lady Gaga. Từ đó một trào lưu mới đã ra đời, rất nhiều người dùng bắt đầu đăng tải các video quay lại cảnh họ nhảy theo các động tác kỳ quặc của Wednesday trên nền nhạc Bloody Mary.

Vũ đạo siêu viral do Wednesday thực hiện

Bloody Mary là sáng tác nằm trong album phòng thu thứ 2 mang tựa đề Born This Way mà Lady Gaga trình làng năm 2011. Nhờ hiệu ứng từ Wednesday, sản phẩm đã tái sinh sau hơn 1 thập kỷ ra mắt. Bloody Mary và điệu nhảy của “bé Tư” nhanh chóng trở thành trào lưu hot top đầu thế giới năm 2022 - 2023, trở thành hiện tượng văn hóa ở thời điểm đó.