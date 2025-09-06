Cái tên Bảo Anh đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, khi drama 7 năm trước với ca sĩ Phạm Quỳnh Anh một lần nữa được khơi dậy. Giữa tâm điểm ồn ào chưa hồi kết, người hâm mộ nhìn lại sự nghiệp đầy thăng trầm của Bảo Anh, một giọng ca ballad nổi tiếng hàng đầu làng nhạc Việt.

Ồn ào giữa Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh bị khơi lại sau nhiều năm

Từ giọng ca triển vọng đến danh xưng “nữ hoàng nước mắt”, thời điểm hoàng kim ai cũng ngưỡng mộ

Năm 2012, Bảo Anh bước vào làng nhạc thông qua chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên. Cô gây ấn tượng mạnh với dàn HLV và khán giả qua ca khúc Safe and Sound, được Hồ Ngọc Hà ưu ái ví như là “Taylor Swift Việt Nam”. Dù không giành ngôi vị cao nhất nhưng Bảo Anh vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào và nội lực.

Năm 2012, Bảo Anh bước vào làng nhạc thông qua chương trình Giọng Hát Việt

Ngay sau khi rời khỏi cuộc thi, Bảo Anh không mất nhiều thời gian để khẳng định tên tuổi. Năm 2014, cô nàng gây bão với bản hit Anh Muốn Em Sống Sao. Bằng giọng hát đầy cảm xúc cùng với giai điệu bài hát dễ nhớ, dễ thuộc. Anh Muốn Em Sống Sao nhanh chóng trở thành hiện tượng càn quét khắp các BXH âm nhạc và MXH thời điểm đó.

MV Trái Tim Em Cũng Biết Đau thu về 148 triệu views

Sau thành công đầu tiên, Bảo Anh tiếp tục định hình âm nhạc của bản thân với phong cách ballad trầm buồn. Suốt nhiều năm từ 2014 - 2017, Bảo Anh sở hữu một loạt hit nối tiếp nhau như Mình Yêu Nhau Bao Lâu, Hay Mình Chia Tay, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng,... Những bài hát này đều là những bản hit triệu views, được phát rộng rãi ở khắp nơi và dẫn đầu nhiều BXH âm nhạc tại Việt Nam.

Trong đó, Trái Tim Em Cũng Biết Đau đã đạt hơn 148 triệu lượt xem trên YouTube, là một trong những MV ballad thành công nhất Vpop vào năm 2016. Cùng năm đó, Yêu Một Người Vô Tâm cũng là một bản hit khác của Bảo Anh, MV ca khúc này đã thu về hơn 80 triệu views trên YouTube. Tiếp tục chuỗi hit ballad, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng thu về 73 triệu views (tính đến hiện tại).

Khoảng 2014 - 2017, cứ nhắc đến nhạc ballad là người ta sẽ nói đến Bảo Anh

Thành tích ấn tượng đó giúp Bảo Anh được giới truyền thông và người hâm mộ gọi bằng biệt danh “nữ hoàng nước mắt”. Cô chính là một trong những giọng ca ballad nổi bật nhất làng nhạc Việt tại thời điểm đó. Cứ nhắc đến nhạc ballad là người ta sẽ nói đến Bảo Anh.

Sự nghiệp tuột dốc hậu tin đồn “người thứ 3”

Sau khi đã quá thành công với dòng nhạc ballad, Bảo Anh bắt đầu chuyển hướng và thử nghiệm với dòng nhạc dance. Cuối năm 2018, Bảo Anh cho ra mắt ca khúc Như Lời Đồn, một ca khúc mang màu sắc latin với giai điệu sôi động. Mặc dù gây tranh cãi về tiêu đề nhưng ca khúc vẫn được đón nhận và đạt chục triệu lượt xem trên YouTube.

Bảo Anh - MV Như Lời Đồn

Tiếp theo sau đó, Bảo Anh tiếp tục cho ra mắt Ai Cần Ai, Lười Yêu vẫn mang phong cách nhạc dance sôi động. Các sản phẩm được đầu tư bài bản, chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh và vũ đạo tuy nhiên chỉ gây được chú ý trong thời gian ngắn. Dù nỗ lực không ngừng để thay đổi hình ảnh, nhưng Bảo Anh vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn trong lòng khán giả về một “Nữ hoàng nước mắt”, chuyên hát các ca khúc ballad buồn trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

2017 - 2018 là năm Bảo Anh vướng biến cố tình cảm

Cuối năm 2017, Bảo Anh gây chú ý khi chia tay với bạn trai là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ngay năm tiếp theo, vào năm 2018, Bảo Anh lại vướng phải tin đồn xen vào mối quan hệ giữa ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ là ông bầu Quang Huy. Dù tất cả chỉ là lời đồn nhưng khiến cô trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Sự chuyển mình trong sự nghiệp của cô còn được thể hiện qua việc tham gia vào Street Dance Việt Nam với vai trò đội trưởng

Sự chuyển mình trong sự nghiệp của cô còn được thể hiện qua việc tham gia vào Street Dance Việt Nam với vai trò đội trưởng. Tuy nhiên Bảo Anh lại là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất ở chương trình này. Với việc là một ca sĩ chủ yếu theo đuổi dòng nhạc ballad, ngay khi cái tên Bảo Anh được công bố là đội trưởng trong một cuộc thi về nhảy đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi, hoài nghĩ về khả năng chuyên môn của cô. Dù tại thời điểm đó, Bảo Anh đã lên tiếng giải thích vai trò của cô tại Street Dance Việt Nam chỉ là truyền cảm hứng, không phải huấn luyện kỹ thuật chuyên môn.

Bảo Anh rút khỏi Chị Đẹp mùa 1, sau đó một thời gian thì thông báo sinh con gái đầu lòng

Năm 2023, Bảo Anh trở lại với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, những tưởng đây sẽ là nơi để Bảo Anh quay trở lại và gây dấu ấn với khán giả. Bất ngờ thay, cô lại rút lui ngay trước thềm công diễn đầu tiên khiến khán giả hoang mang. Bảo Anh sau đó bắt đầu ở ẩn và bất ngờ công bố hình ảnh con gái đầu lòng vào tháng 4/2024.

Chuyển hướng phong cách âm nhạc cùng với nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân khiến sự nghiệp của Bảo Anh giai đoạn 2018-2024 rơi vào trạng thái "đóng băng".

Tái xuất tại Em Xinh Say Hi nhưng chưa bùng nổ như mong đợi

Năm nay, Bảo Anh gây bất ngờ khi được công bố là 1 trong 30 Em Xinh tại Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên. Sự xuất hiện của Bảo Anh khiến cộng đồng mạng vô cùng kinh ngạc vì trước đó cô từng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Vì quyết định này, cô chính là ca sĩ duy nhất tham gia cả “vũ trụ” Say Hi lẫn Đạp Gió, được fan gọi là Chị Đẹp - Em Xinh Bảo Anh.

Bảo Anh quyết định tham gia Em Xinh Say Hi

Sự trở lại tại Em Xinh Say Hi của Bảo Anh ban đầu được kỳ vọng sẽ là cú hích lớn giúp cô lấy lại vị thế trong làng nhạc. Tuy nhiên, trái với mong đợi của nhiều người, màn tái xuất này lại khá mờ nhạt. Nhiều khán giả nhận xét Bảo Anh chưa thật sự bước ra vùng an toàn, thiếu sự thay đổi hình ảnh để trở nên nổi bật giữa dàn Em Xinh trẻ trung.

Nhiều khán giả nhận xét Bảo Anh chưa thật sự bước ra vùng an toàn, thiếu sự thay đổi hình ảnh để trở nên nổi bật giữa dàn Em Xinh trẻ trung

Suốt nhiều vòng, Bảo Anh mờ nhạt trước dàn cast năng động và tươi mới của Em Xinh. Thậm chí với các tên tuổi lớn cùng thời như Tiên Tiên, Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê,... Bảo Anh cũng khá lép vế và không thể hiện được nhiều. Mãi đến sân khấu solo với ca khúc Cô Ấy Không Yêu Anh, cô mới tạo được điểm sáng.

Cô Ấy Không Yêu Anh - màn trình diễn bứt phá nhất của Bảo Anh tại Em Xinh Say Hi

Với Cô Ấy Không Yêu Anh, Bảo Anh mang đến một hình ảnh sexy và gợi cảm. Bài hát với chất liệu dance sôi động mang âm hưởng Latin, kết hợp với giọng hát nội lực và thần thái cuốn hút khiến khán giả nhớ về một hình ảnh Bảo Anh quen thuộc từng xuất hiện trong Như Lời Đồn. Nhưng nhìn chung, một tiết mục gây ấn tượng tại vòng solo trong giai đoạn chương trình sắp kết thúc cùng không thể cứu vãn toàn bộ hành trình của Bảo Anh tại Em Xinh Say Hi.

Bảo Anh lần nữa đến gần hơn với khán giả yêu nhạc và giúp cho cô phần nào lấy lại được danh tiếng sau khoảng thời gian dài im ắng

Dù cho phần thể hiện của Bảo Anh tại Em Xinh Say Hi chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng thông qua chương trình hình ảnh Bảo Anh lần nữa đến gần hơn với khán giả yêu nhạc và giúp cho cô phần nào lấy lại được danh tiếng sau khoảng thời gian dài im ắng. Và trong thời gian tới, khán giả có thể kỳ vọng vào một sự trở lại ấn tượng hơn của Bảo Anh với sự đầu tư về âm nhạc, mang đậm dấu ấn cá nhân hơn.