Rosé và Lady Gaga - 2 người phụ nữ cứu lấy Bruno Mars?

Bruno Mars từng là biểu tượng của nhạc pop thế giới đầu thập niên 2010. Trước khi bước chân vào địa hạt mainstream, anh làm việc với tư cách 1 producer có tiếng, hợp tác với nhiều gương mặt đình đám thời bấy giờ như Adam Levine, Brandy, Flo Rida, Cee Lo Green… Bruno bắt đầu cuộc chinh phạt làng nhạc thế giới qua album phòng thu đầu tiên Doo-Wops & Hooligans, kéo theo đó là hàng loạt bản hit: từ Just The Way You Are, Grenade, Locked Out Of Heaven… đến Uptown Funk, 24K Magic, That’s What I Like…

Anh không chỉ 5 lần 7 lượt thống trị bảng xếp hạng Billboard mà còn là gương mặt quen thuộc trên mọi sân khấu trao giải từ Grammy đến MTV . Những năm 2010, Bruno Mars là cái tên bảo chứng cho chất lượng - 1 nghệ sĩ toàn diện có thể hát, sáng tác, chơi nhạc cụ và khuấy động bất cứ sân khấu.

Tuy nhiên, sau album 24K Magic (2016) và tour diễn 24K Magic World Tour thành công rực rỡ, Bruno Mars dần… biến mất: không ra album mới, không có ca khúc đơn nào thực sự gây tiếng vang, chỉ xuất hiện trong vài dự án nhỏ lẻ không tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các bản hit cũ vẫn được replay, nhưng cái tên Bruno Mars đã giảm sức hút đi nhiều, còn khán giả thì dần quen với sự vắng mặt của anh.

Trong thời đại của Billie Eilish, The Weeknd, Taylor Swift hay làn sóng Kpop, dân tình một ngày còn phải thắc mắc: “Bruno đã ở đâu trong thời gian qua?” . Bản thân Bruno cũng thừa nhận từng mất phương hướng, cho rằng bản thân đã hết thời. Anh nhiều lần từ chối dự án mới vì cảm thấy không còn điều gì đặc biệt để khai thác Nhưng rồi, 2 màn hợp tác nằm ngoài dự đoán: 1 với Lady Gaga, 1 với Rosé - đã cứu lấy sự nghiệp tưởng như đã đóng băng của Bruno Mars.

Lady Gaga và Die With A Smile: Bản hit làm sống lại 2 huyền thoại Pop

Tháng 8 năm 2024, Gaga phát hành Die With A Smile , đánh dấu sự trở lại của cô với dòng nhạc pop-soul kết hợp soft rock. Ca khúc đánh dấu lần đầu Gaga hợp tác với Bruno Mars - người xuất hiện cùng cô trong từng giai điệu, cùng viết lời, sản xuất và trình diễn. Sự cộng hưởng giữa chất giọng cao, giàu cảm xúc của Bruno và phong cách hoài cổ đầy nội lực của Gaga tạo nên “phép màu” âm nhạc, giúp ca khúc được phủ sóng phạm vi toàn cầu.

Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Sự xuất hiện đúng lúc trong bản hit của Gaga giúp Bruno lập tức trở lại bản đồ âm nhạc quốc tế sau nhiều năm mờ nhạt. Từ vị trí ngoài top 30 Spotify Monthly Listeners, anh quay trở lại top 15 chỉ sau 2 tuần kể từ khi bài hát phát hành. Đáng chú ý, lượng người nghe của Bruno tăng mạnh nhất ở các thị trường châu Âu và Mỹ Latin - những khu vực từng là thế mạnh của anh nhưng đã sụt giảm suốt vài năm gần đây. Đỉnh điểm, Bruno chạm nóc Spotify với 150 triệu người nghe hàng tháng, xô đổ mọi kỷ lục trước đó. Hiện, anh chàng vẫn là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất tháng 7.

Bruno chạm nóc Spotify với 150 triệu người nghe hàng tháng, xô đổ mọi kỷ lục trước đó

Sự thống trị của Die With A Smile không còn gì để bàn cãi. Cái bắt tay của 2 trong số các nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất thế kỷ 21 đã tạo nên cơn sốt không tưởng. Khởi đầu khá khiêm tốn, Die With A Smile dần len lỏi khắp “hang cùng ngõ hẻm”, công phá loạt BXH thế giới. Tuy nhiên, sự thành công của Die With A Smile vô tình càng thêm phần giá trị cho câu hỏi: “Liệu Lady Gaga một lần nữa ăn may nhờ collab hay thời kỳ hoàng kim đã trở lại?”.

Cái bắt tay của 2 trong số các nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất thế kỷ 21 đã tạo nên cơn sốt không tưởng

Nhìn lại vài năm qua, những sản phẩm hot của Gaga đều có sự tham gia của các ca sĩ khác. Có thể nói đây là cú ăn may nhưng thành công của Mayhem chắc chắn phần lớn là nhờ concept và sức ảnh hưởng của Gaga đối với nền văn hóa đại chúng nói chung và ngành công nghiệp âm nhạc nói riêng. Nữ ca sĩ đang trong quá trình chạy tour Mayhem Ball , thu hút hàng trăm nghìn và trong tương lai, có thể chạm mốc triệu người.

Gaga không chỉ có thêm một bản hit lớn, mà còn mở ra cánh cửa hồi sinh cho sự nghiệp của Bruno

Với Die With A Smile , Gaga không chỉ có thêm một bản hit lớn, mà còn mở ra cánh cửa hồi sinh cho sự nghiệp của Bruno. Bruno đã tận dụng cơ hội song ca này để tái kết nối với khán giả toàn cầu, trước khi bước vào giai đoạn bùng nổ tiếp theo với một nghệ sĩ khác - Rosé.

Rosé và APT.: Cánh cửa đưa Bruno đến với kỷ nguyên nghe nhạc của thế hệ trẻ

Nếu Die With A Smile là bước ngoặt giúp Bruno Mars trở lại với khán giả đại chúng, thì APT. là chìa khóa vàng giúp anh chàng thu hút được nhiều tệp khán giả hơn, đặc biệt là fan Kpop và thế hệ trẻ hiện nay. Thời hoàng kim của Bruno rơi vào khoảng 2010 - 2016. Đây là giai đoạn gắn liền với đời sống, phong cách hay tất cả những gì định hình nên gen Z và gen Y. Vì vậy, giới trẻ thuộc lứa Alpha thậm chí còn không quen mặt Rihanna hay Katy Perry, huống chi Bruno.

Rosé & Bruno Mars - APT.

Rosé, giọng ca chính BLACKPINK, không đơn thuần phát hành một bài ballad nhẹ nhàng như người ta vẫn hình dung về cô. Với APT ., Rosé dấn thân vào thể loại pop-rock, indie và electropop - 1 lựa chọn táo bạo đối với 1 người có xuất thân là idol Kpop.

Ca khúc không yêu cầu nhiều về mặt thanh nhạc mà mang đậm tinh thần vui quẩy, bung xõa hết nấc. Vũ đạo đan tay ở phần điệp khúc đơn giản nhưng lại gây nghiện bất ngờ. MXH phát sốt với màn collab giữa 2 tên tuổi lớn từ 2 thị trường âm nhạc khác nhau. APT . công phá hàng loạt BXH từ Hàn Quốc đến Âu Mỹ. Màn collab đứng top 1 trên BXH Billboard 200 trong 12 tuần, 19 tuần trên Global Excl. US, nằm lì trên Billboard Hot 100 từ tháng 10 năm ngoái tới thời điểm hiện tại.

MXH phát sốt với màn collab giữa 2 tên tuổi lớn từ 2 thị trường âm nhạc khác nhau.

Tại Hàn Quốc, APT . đạt Perfect All‑Kill (PAK) vào cuối tháng 10/2024 với hơn 282 giờ, chạm đỉnh mọi BXH nhạc số lớn như Melon, Genie, Bugs, FLO, YouTube Music và Vibe. Thành tích này đã giúp Bruno trở thành hiện tượng âm nhạc trong thị trường Kpop - lần đầu tiên 1 nghệ sĩ da màu được đón nhận nồng nhiệt đến vậy bởi công chúng Hàn.

APT. đạt Perfect All‑Kill (PAK) với 282 giờ

Có thể nói, APT . không những là bản hit toàn cầu mà còn tạo cú hích lớn cho sự nghiệp của cả 2. Mới đây, góp mặt tại SVĐ SoFi với tư cách khách mời, Bruno đã dí dỏm chia sẻ trên Instagram rằng rằng: “Rosé à, em đã giúp anh trả gần hết số nợ rồi đó”. Câu nói này như lời đáp trả hài hước trước tin đồn nam ca sĩ phải gánh số nợ 50 triệu đô và phải đi cày cuốc chạy show để trả nợ.

Câu nói này như lời đáp trả hài hước trước tin đồn nam ca sĩ phải gánh số nợ 50 triệu đô

Trong khi cái bắt tay với Gaga qua Die With A Smile giúp Bruno lội ngược dòng ngoạn mục khỏi tình cảnh hết thời, thì ca khúc APT . kết hợp với Rosé giúp anh chiếm trọn trái tim khán giả Gen Z - Alpha và tái định vị hình ảnh bản thân như một nghệ sĩ có khả năng chạy đường dài ổn định. Giờ đây, fan vẫn “lót dép” hóng sản phẩm âm riêng của Bruno, 1 dự án dài hơi kể từ 24K Right vào 9 năm trước.