Ngày 9/2 vừa qua, Super Bowl 2025 đã chính thức diễn ra, thu hút hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Bên cạnh kết quả chung cuộc và tiết mục Half Time Show thì tương tác giữa dàn sao tham dự cũng nhận được sự chú ý lớn. Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào sự xuất hiện của Taylor Swift trên màn hình lớn khi máy quay liên tục ưu ái nữ ca sĩ thay vào tập trung vào các tuyển thủ. Do vậy, không ít người hâm mộ tức giận la ó, khiến Taylor Swift cũng không khỏi bất ngờ. Cô liếc mắt tới cô em Ice Spice rồi cười mỉa quay đi.

Sự việc này đã đến tai Donald Trump và điều gì đến cũng đến - Ông Trump lại “kháy đểu” Taylor Swift không chỉ 1 mà 3 lần liên tiếp. Điều này đã không còn xa lạ gì khi Trump gần như không ngán bất kỳ ai, “cà khịa” cả showbiz nhiều năm qua. Tuy nhiên, có một người mà Trump vẫn “rén” chưa dám động đến và người đó vẫn thỉnh thoảng “gọi hồn” Trump trên MXH và truyền thông, đó chính là Lady Gaga - “dị nữ làng nhạc” US-UK.

Trump chia sẻ đoạn video ông và gia đình cùng theo dõi Super Bowl, kèm theo cả khoảnh khắc Taylor Swift phản ứng hài hước khi bị la ó. Sau đó, ông còn like và share bài đăng với mục đích "dìm" nữ ca sĩ 8x

Vị Tổng thống Mỹ sau đó "lên tút" cà khịa thẳng Taylor Swift

Như nhiều ngôi sao khác, "Mẹ Quái Vật" đã không ít lần lên tiếng chỉ trích ông Trump không chỉ trên MXH mà trước sóng truyền hình. Cho đến hiện tại, ông Trump vẫn chưa 1 lần đề cập đến Gaga. Người hâm mộ trêu rằng Gaga chính là "khắc chế cứng" đối với vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Theo dòng sự kiện, người hâm mộ đào lại màn trình diễn đỉnh cao của Lady Gaga tại Super Bowl Halftime Show 2017. Điều đáng nói là cô đứng hiên ngang trên mái nhà SVĐ NRG, thể hiện 2 trường khúc bất hủ God Bless America và This Land Is Your Land. Qua giọng hát dày, vang rền trứ danh, Gaga đã khơi dậy xúc cảm trong mỗi người con xứ cờ hoa, hòa làm 1 trong không khí hào hùng, trang nghiêm.

Nữ ca sĩ đứng trên nóc SVĐ NRG, hát vang 2 ca khúc kinh điển của xứ cờ hoa

Hoàn thành xong God Bless America và This Land Is Your Land, Gaga gây sốc khi gieo mình từ trên cao xuống. Đương nhiên nữ ca sĩ đã được trang bị thiết bị bảo hộ để "hạ cánh an toàn". Mở đầu với chất nhạc sâu lắng và chậm rãi, Gaga đốt cháy cả sân khấu với liên khúc toàn hit như Poker Face, Born This Way, Just Dance, Telephone, Millions Reasons và Bad Romance, mang đậm chất “quỷ quái” làm nên tên tuổi.

Cô nàng gây sốc khi nhảy từ mái nhà SVĐ nhưng hóa ra đã được trang bị dây bảo hộ

Tiết mục biểu diễn của Lady Gaga tại Super Bowl Halftime Show 2017 đã đi vào huyền thoại

Tiết mục ấn tượng nhất phải kể đến Born This Way sau khi Gaga lộn nhào trên không rồi đáp đất. Born This Way vốn là hit lớn năm 2011, xưng vương trên Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp. Vậy điều gì khiến một ca khúc quen thuộc này trở này điểm nhấn đáng nhớ nhất toàn bộ set diễn? Trước 70 nghìn khán giả tại SVĐ và hàng trăm triệu người hâm mộ dõi theo, Gaga tự tin cất lên những câu hát: “Dù cho gay, dị tính, song tính hay lesbian và chuyển giới, lối đi này tôi sẽ tỏa sáng. Sinh ra là để sống hạnh phúc, bạn yêu à."

Born This Way là biểu tượng trong cộng đồng LGBT

Tại giải đấu vô địch thể thao lớn nhất nước Mỹ, nơi tràn ngập năng lượng nam tính, bản tuyên ngôn dành cho LGBT được Gaga đem lên sân khấu mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Được xuất hiện, dù thông qua bất kỳ hình thức nào tại sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ, là một điều không tưởng đối với cộng đồng người "dễ tổn thương" như LGBT. Với người có tầm vóc lớn như Gaga, quá trình đấu tranh và vượt qua mặc cảm của cả một cộng đồng đã được tiếp thêm phần nào sức mạnh qua sân khấu Super Bowl Halftime Show. Đến nay, sân khấu Super Bowl Halftime Show của “Mẹ Quái Vật” vẫn thuộc hàng huyền thoại.