Công ty đại diện "không thể xác nhận" thông tin Karina (aespa) xuất hiện trong MV của G-Dragon

Galaxy Corporation đã đưa ra phản hồi ngắn gọn cho các báo cáo vào sáng nay (13/2, theo giờ Hàn Quốc) trước những thông tin đang lan truyền về MV mới của G-Dragon cũng như diễn viên nữ chính tham gia. Theo các báo cáo trước đó, Karina sẽ xuất hiện trong một trong những video âm nhạc cho album đầy đủ thứ 3 sắp ra mắt của G-Dragon, "Übermensch".

Một đại diện của Galaxy Corporation đã nói với các phương tiện truyền thông địa phương trong ngày 13/2: "Chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì vào lúc này."

Karina trước đây đã xuất hiện trong các MV "Want" của Taemin và "Vuja De" của TVXQ Yunho.

Album đầy đủ thứ 3 mang tên "Übermensch" của G-Dragon sẽ được phát hành vào ngày 25/2. Album này sẽ có tổng cộng 8 ca khúc, gồm: "Power", "Home Sweet Home", "Too Bad", "Drama", "IBELONGIIU", "Take Me", "Bonamana" và "Gyro-Drop".