Sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam), Super Bowl - Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ đã chính thức diễn ra, thu hút hàng chục, hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Đây là sự kiện thể thao thường niên được mong đợi nhất, là vòng loại cuối cùng giành chức vô địch của Giải bóng bầu dục Quốc gia. Ngoài những pha ghi bàn hay những khoảnh khắc thể thao gây nức lòng, đặc sản của đại sự kiện này chính là Super Bowl Halftime Show.

Super Bowl Halftime Show là show diễn giải trí giữa giờ của trận Chung kết. Nhờ lượng khán giả “siêu khủng”, được góp mặt tại đây là niềm vinh dự của mỗi nghệ sĩ. Năm nay, Kendrick Lamar trở thành cái tên tiếp theo ghi danh trên sân khấu huyền thoại này. Nam rapper mang đến liên khúc toàn hit như Squabbled Up, Humble, DNA, Not Like Us… với sự trợ giúp của “thánh hứa suông” SZA và “nữ hoàng quần vợt” Serena Williams.

Kendrick Lamar đã đem đến phần trình diễn mãn nhãn mãn nhĩ tại Super Bowl Halftime Show năm nay

Nhờ tài năng nổi bật của một “thiên tài Hip-hop” cùng hiệu ứng dissing Drake, Kendrick Lamar đã khuynh đảo truyền thông và các trang MXH. Mới đây, số liệu được đưa ra đã xướng tên Kendrick Lamar có sân khấu Super Bowl Halftime Show được xem trực tiếp nhiều nhất mọi thời đại với 133.5 triệu khán giả theo dõi. Thành tích ấn tượng này đã giúp anh chàng vượt mặt Michael Jackson với sân khấu huyền thoại năm 1993 - thu hút 133.4 triệu người xem. Vậy là kỷ lục 32 năm của “ông hoàng nhạc Pop” đã chính thức bị phá vỡ.

Kendrick Lamar cũng là rapper đầu tiên diễn headline trong lịch sử hàng chục năm Super Bowl Halftime Show. Ngoài ra, anh chàng còn nắm giữ một kỷ lục khác là có tiết mục Super Bowl Halftime Show nhiều view nhất lịch sử YouTube. Năm 2022, làng giải trí thế giới rung chuyển với khi Super Bowl Halftime Show quy tụ đại hội Hip-hop tới trình diễn.

Đại hộp Hip-hop tại Super Bowl Halftime Show 2022

Loạt gương mặt “sừng sỏ” như Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige và Kendrick Lamar. Mỗi người đều đem đến bản hit kinh điển nhất, tao thành bữa tiệc âm nhạc bùng nổ mọi giác quan. Nhìn qua thì Kendrick Lamar, tuy có tuổi đời lẫn tuổi nghề thấp nhất nhưng điều này càng chứng minh được thực lực của nam rapper khi được đứng chung hàng với những đàn anh đàn chị máu mặt. Video ghi lại phần trình diễn này hiện thu về gần 330 triệu view, cao nhất trong tất cả sân khấu Super Bowl Halftime Show từng được ghi nhận.

Super Bowl Halftime Show 2017 gây bão làng nhạc, trở thành khoảnh khắc kinh điển của sự kiện thể thao này

Ngoài ra, nhờ hiệu ứng Super Bowl Halftime Show năm nay, Not Like Us đã quay trở lại dẫn đầu BXH Super Bowl Halftime Show Spotify Global. Với 11 triệu lượt stream, ca khúc này tiếp tục khẳng định sức hút của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế. Bản rap diss nhắm tới Drake trước đó duy trì 2 tuần liên tiếp No.1 Billboard Hot 100 và xếp thứ 6 bảng tổng kết năm.