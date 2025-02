Động thái bất ngờ của Hồ Quỳnh Hương sau khi chụp được bó hoa cưới từ cô dâu của Vũ Cát Tường

Chiều tối ngày 12/2, lễ thành đôi của Vũ Cát Tường và Thu Trang (hay còn gọi là Bí Đỏ) đã chính thức diễn ra. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự hiện diện của gia đình đôi bên cùng nửa showbiz Việt tới tham dự như SOOBIN, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Bảo Anh, Thiều Bảo Trâm, Diệu Nhi, Văn Mai Hương, Lý Nhã Kỳ, Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương…

Lễ thành đôi giữa Vũ Cát Tường và Thu Trang đã diễn ra thành công rực rỡ

Một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất chính là màn tung bó hoa cưới của Thu Trang. Đây được xem như “thủ tục” để “nhả vía” cho ai may mắn chụp được bó hoa này. Và chiến thắng chung cuộc trên đường đua se duyên đã gọi tên Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sĩ tỏ ra phấn khích vô cùng, còn xin “share” cho một người ế không kém là Lý Nhã Kỳ. Lời chia sẻ của Hồ Quỳnh Hương khiến đôi uyên ương và quan khách bật cười thích thú.

Hồ Quỳnh Hương chụp được hoa cưới ở lễ thành đôi giữa Vũ Cát Tường và Thu Trang

Đang đà cao hứng, Hồ Quỳnh Hương “đánh úp” với MV Thanh Âm Trái Tim vào đúng 19h19’, khiến netizen trở tay không kịp. Khung giờ này mang thông điệp: “Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, rồi thành quả bạn nhận lại sẽ vô cùng xứng đáng.” Hoá ra, nữ ca sĩ đã "ém” sản phẩm âm nhạc này trước đó, chỉ đợi thời cơ “chín muồi” rồi tung ra trước dịp Valentine. Đây là món quà ý nghĩa cô muốn gửi tặng khán giả nhân ngày Lễ tình nhân 2025.

Thanh Âm Trái Tim - Hồ Quỳnh Hương

MV theo chân đôi tình nhân trẻ, đảm nhận bởi Đoàn Thiên Ân và Trần Hiếu. Trần Hiếu, do gặp tai nạn nên đã mất trí nhớ lẫn khả năng đi lại. Vì tình yêu chân thành, Thiên Ân vẫn ở lại bên người mình yêu, cùng anh vượt qua hành trình hồi phục. Câu chuyện được hướng theo cách xây dựng phi tuyến tính, khi hiện tại và quá khứ đan xen nhau. Trong quá khứ, cả 2 từng trao nhau những đoạn tình cảm tươi đẹp.

Thiên Ân ở bên Trần Hiếu, người mất trí nhớ lẫn khả năng đi lại

Thiên Ân đồng hành cùng Trần Hiếu trên hành trình hồi phục

Tuy thực tại phũ phàng nhưng Thiên Ân và Trần Hiếu vẫn ôn lại những kỷ niệm đó. Những giọt nước mắt vừa chua chát vừa hạnh phúc lăn đều trên má. MV kết thúc khi Thiên Ân và Trần Hiếu diện lên mình trang phục cưới. Dù nam chính phải ngồi xe lăn nhưng cặp đôi vẫn có giây phút khiêu vũ “tình bể bình”, sáng bừng khung hình.

MV xem lẫn hiên tại và quá khứ, làm nổi bật thêm tình yêu chân thành của Thiên Ân và Trần Hiếu

Cả 2 xúc động bật khóc khi ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ

MV mang dáng dấp của những thước phim điện ảnh những năm 90

Sau gần 30 năm trong nghề, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được âm sắc trong trẻo, thanh cao đến bất ngờ. Không dồn lực tạo ra những âm thanh mạnh mẽ như bản hit Anh, Hồ Quỳnh Hương “tém tém” lại, nhẹ nhàng lướt từng nốt nhạc trên giai điệu du dương mang đậm không khí tiết Xuân.

Thanh Âm Trái Tim được phủ lên lớp màu ánh vàng ấm áp, toát lên vẻ mơ mộng rất phù hợp với tinh thần bài hát. Đặc biệt, thủ pháp ánh sáng ở đoạn cuối MV mang âm hưởng điện ảnh những năm 90 đầy hoài niệm.

Hồ Quỳnh Hương vẫn duy trì được giọng hát ngọt ngào lẫn nhan sắc trẻ trung ở ngưỡng U50

Thanh Âm Trái Tim được sáng tác bởi Nguyễn Phúc Thiện, người chắp bút cho vô số bản hit như Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik); Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi (MIN), Bống Bống Bang Bang (365daband)… Đáng chú ý, anh trai ruột của Phúc Thiện - Only C cũng tham gia sản xuất âm nhạc. Only C nổi tiếng là “cỗ máy tạo hit” một thời của Vpop. Ngoài ra, không thể không nhắc đến Đinh Hà Uyên Thư trong vai trò đạo diễn. “Chú Thư” góp công lớn vào thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cũng như loạt dự án như Không Ra Gì (Trúc Nhân), Bê Trap (Trang Pháp), Cây Đèn Thần (Hồ Ngọc Hà)...

Giữa “chảo lửa” Vpop đang tăng nhiệt mỗi ngày trong tuần lễ Valentine, Hồ Quỳnh Hương và Thanh Âm Trái Tim được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới. Thanh Âm Trái Tim đánh dấu sự trở lại của nữ danh ca sinh năm 1980 sau 10 tháng ra mắt MV Cứ Để Cho Em, kết hợp cùng Vũ Cát Tường và H’Hen Niê.