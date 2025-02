Người đàn ông bại trận thê thảm, bị cả làng nhạc biến thành trò đùa “muối mặt”

Hai tuần qua, làng nhạc thế giới rộn ràng hơn bao giờ hết với 2 sự kiện được trông đợi nhất năm - lễ trao giải Grammy lần thứ 67 và Super Bowl Halftime Show 2025. Tâm điểm của hai sự kiện này chính là K.Dot - Kendrick Lamar. Chỉ với 1 bài rap diss, Kendrick Lamar “ẵm” 5 kèn vàng tại Grammy, bao gồm 2 hạng mục quan trọng nhất cho 1 bài hát - Song of the Year và Record of the Year. Chiến thắng ngoạn mục ở Grammy chưa hạ nhiệt, thì K.Dot tiếp tục trở thành chủ đề hot nhất MXH với màn trình diễn 13 phút tại Super Bowl.

Trở thành headliner cho sự kiện văn hoá hàng đầu nước Mỹ, Kendrick Lamar đến đây với vinh quang sau 5 kèn vàng ngự trên tay hậu Grammy. Sân khấu Super Bowl của nam rapper 37 tuổi khiến cả thế giới trông chờ, ghi nhận 133.5 triệu người xem vào ngày diễn ra sự kiện - phá kỷ lục stage Super Bowl được xem nhiều nhất mọi thời đại. Video ghi lại stage này thu về 40 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải trên kênh YouTube của NFL. Kendrick Lamar “phá đảo” đến đâu, thì có 1 người lại “muối mặt” đến đấy.



Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2025 của Kendrick Lamar

Không ai khác, người bị réo tên nhiều nhất hiện tại là Drake, nam rapper người Canada, đối thủ số 1 của K.Dot. Lý do Drake bị réo gọi toàn cầu, vì anh chính là “động lực” giúp Kendrick Lamar đại thắng Grammy và để lại khoảnh khắc “cà khịa” đỉnh cao đi vào lịch sử.

Not Like Us - bài hát mang về 5 kèn vàng Grammy là bài rap diss nhắm thẳng đến Drake, được Kendrick Lamar ra mắt vào tháng 7/2024. Track diss được gọi tên ở Song of the Year và Record of the Year, đánh bại 2 quái vật nhạc số Bird of a Feather (Billie Eilish) - Espresso (Sabrina Carpenter). Chiến thắng này chưa từng có trong lịch sử rap diss thế giới.



Năm 2023, Drake viết nhạc đả kích K.Dot. Trong Family Matters, Drake viết “Kendrick just opened his mouth, somebody hand him a Grammy right now” (Kendrick vừa mở mồm ra kìa, đứa nào trao giải Grammy cho nó đi). Thì nay, Grammy trao tận 5 giải, như “cú tát thẳng” vào Drake.

Chưa dừng lại, Not Like Us còn được mang lên Super Bowl, cả khán đài hơn 80 nghìn người đồng thanh “A Minor”, khiến hơn 133 triệu người phát cuồng. “A Minor” - âm giai thứ trong âm nhạc, nhưng cũng là cách nói về trẻ vị thành niên. Trong Not Like Us, Kendrick Lamar cáo buộc Drake có xu hướng lạm dụng trẻ vị thành niên ở câu rap "Hãy nói đi Drake, nghe nói mày thích những cô gái trẻ" và "cố gắng đánh vào hợp âm, có lẽ là A Minor".



Drake từng tự tin so sánh tầm vóc của mình to lớn như Super Bowl trong track First Person Shooter

Drake từng tự tin so sánh tầm vóc của mình to lớn như Super Bowl trong track First Person Shooter. Thì nay, cả khán đài Super Bowl cùng Kendrick Lamar “diss” Drake, trong khi nam rapper người Canada chưa từng được biểu diễn tại đây. Khỏi phải nói, rap fan phấn khích đến thế nào trước điều này. Trong cuộc chiến của 2 siêu sao, Kendrick Lamar “thắng đời” toàn bộ. Drake ngoài gửi đơn kiện thì bất lực.

Not Like Us được mang lên Super Bowl, cả khán đài hơn 80 nghìn người đồng thanh “A Minor”

Kendrick còn nhìn thẳng vào camera cười và kêu "Hey Drake"

Mà trước đơn kiện của Drake, Kendrick Lamar cũng không sợ. Trên sân khấu Super Bowl, Kendrick Lamar “cà khịa” đối thủ: "Tôi cũng muốn biểu diễn bài hát yêu thích của chúng nó lắm, cơ mà bạn biết đó, chúng nó thích kiện mà". Kendrick còn nhìn thẳng vào camera cười và kêu "Hey Drake" khi biểu diễn Not Like Us.

Kendrick Lamar mời 2 bạn gái cũ của Drake đến Super Bowl, gồm SZA - nghệ sĩ khách mời

và Serena Williams

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Kendrick Lamar quả thực biết cách làm đau đối thủ. Nam rapper mời đến sân khấu của mình SZA - giọng ca RnB trứ danh là tình cũ Drake, song ca hai bản hit Luther và All the Stars. Ở phần cuối màn trình diễn, Serena Williams, một tình cũ khác của Drake xuất hiện, nhảy luôn vũ đạo Not Like Us.

Hàng loạt “meme” được dân mạng truyền tay nhau, Drake trở thành trò đùa của cả làng nhạc

Loạt khoảnh khắc viral chấn động nền tảng X. Drake im lặng. Fan nhạc đùa rằng, nam rapper người Canada không nói nên lời vì quá đau. Hàng loạt “meme” được dân mạng truyền tay nhau, Drake trở thành trò đùa của cả làng nhạc.