Mới đây, đoạn clip Ed Sheeran biểu diễn tại đường phố Ấn Độ đang được lan truyền khắp MXH, gây sự chú ý lớn của netizen. Điều gì khiến khoảnh khắc này thu hút 1,5 triệu lượt xem đến vậy? Chuyện là, nam ca sĩ đang trong thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi live concert thuộc khuôn khổ tour Mathematics tại thành phố Bangalore, Nam Ấn Độ. Do đó, anh chàng quyết định sẽ tổ chức một minishow biểu diễn trên con phố Church như một món quà dành tặng cho người hâm mộ.

Sân khấu được dàn dựng đơn giản như buổi trình diễn của nhạc công đường phố. Ed Sheeran xuất hiện sáng bừng, đem đến siêu hit 4,2 tỷ stream Shape Of You. Đang say sưa ca hát thì một viên cảnh sát địa phương từ đầu tiến đến, yêu cầu anh chàng và ê-kíp dừng lại và rời đi. Chưa kịp phản ứng lại thì cảnh sát đã giật đứt dây đàn guitar và micro khiến “khổ chủ” chỉ cạn lời, giơ tay đầu hàng trong sự thất vọng.

Toàn cảnh Ed Sheeran bị viên cảnh sát địa phương giật đứt dây đàn và micro, đuổi ê-kíp đi về

Sau đó, chia sẻ với truyền thông, viên cảnh sát cho biết họ đã từ chối cấp phép cho Ed Sheeran biểu diễn ở khu vực này. Một người dân đã gọi đến đường dây nóng để báo cáo hành vi vi phạm này. Tuy nhiên, phía Ed Sheeran phản bác lại, khẳng định đã xin phép quan chức có thẩm quyền và được thông qua.

Anh chàng đang hát rong bình thường

Thì viên cảnh sát tới yêu cầu cấm diễn

Khoảnh khắc này đã hút 1.5 triệu lượt xem trên TikTok

Cộng đồng mạng Ấn Độ chỉ trích chính quyền địa phương vì hành động bất ngờ này, cho rằng dù gì 2 bên vẫn có thể nói chuyện ổn thỏa để giải quyết vấn đề êm đẹp. Họ cho rằng, thay vì một buổi diễn hát rong vô hại thì chính quyền nên tập trung khắc phục tình trạng thiếu nước hay tắc đường tại nơi đây. Một số ý kiến lại cho rằng buổi biểu diễn có gây ra rắc rối không mong muốn như ách tắc giao thông hay mất trật tự.

Ed Sheeran là một trong số các nghệ sĩ có lượng lớn người hâm mộ ở Ấn Độ. Năm 2024, anh tổ chức concert ở Mumbai và đón chào khoảng 50.000 khán giả. Anh chàng tiếp tục trở lại đất nước tỷ dân để thực hiện chuyến lưu diễn thứ tư Mathematics , dừng chân ở 6 thành phố từ ngày 30/1 đến 15/2. Anh chàng vừa hoàn thành 2 đêm diễn ở Bengaluru vào ngày 8 và 9/2. 2 show còn lại dự kiến sẽ đặt tọa độ ở Shillong và Delhi lần lượt vào ngày 12 và 15/2 trước khi dừng chân ở Trung Quốc cho chặng concert tiếp theo.