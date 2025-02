Màn trình diễn tại Super Bowl của Kendrick Lamar được xem nhiều nhất mọi thời đại

Theo báo cáo của Roc Nation vào ngày 11/2 (giờ địa phương), đã có 133,5 triệu người xem đã theo dõi chương trình nghỉ giải lao Super Bowl LIX của Kendrick Lamar. Với con số này, Kendrick Lamar đã phá vỡ kỷ lục, đưa buổi biểu diễn của anh trở thành buổi biểu diễn nghỉ giải lao được xem nhiều nhất trong lịch sử của sự kiện thể thao đình đám này của nước Mỹ.

(Ảnh: Roc Nation)

Bên cạnh thành tích kể trên, rapper Kendrick Lamar cũng đã vượt qua Drake về lượng người nghe Spotify hàng tháng. Theo báo cáo mới nhất, Kendrick Lamar hiện đang giữ kỷ lục về lượng người nghe hàng tháng nhiều nhất đối với một nghệ sĩ hip-hop trong lịch sử Spotify. Theo Spotify, sự đón nhận dành cho màn trình diễn của Kendrick tại Super Bowl 2025 đã trực tiếp dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong các luồng phát trực tuyến của rapper này trên mọi phương diện.

Theo số liệu, "Not Like Us" đã đạt mức tăng đột biến 430% về lượt phát trực tuyến trên Spotify sau màn trình diễn mang tính biểu tượng của Kendrick tại New Orleans vào ngày 10/2. Chín bài hát khác mà rapper này biểu diễn cũng đạt đến con số hai chữ số, đạt tổng mức tăng chung là 175% - theo dữ liệu do dịch vụ phát trực tuyến cung cấp.

Điều thú vị là SZA - khách mời trong màn trình diễn của Kendrick tại Super Bowl - đã tăng tổng lượt phát trực tuyến của cô lên tới 80% trên Spotify tại Mỹ.