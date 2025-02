G-Dragon tung danh sách ca khúc trong album mới Übermensch

Album mới của thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon dự kiến phát hành trên toàn thế giới vào ngày 25 tháng 2. Album có tổng cộng 8 ca khúc, bao gồm các đĩa đơn đã được phát hành trước như Home Sweet Home và Power. Ngoài 2 ca khúc đã được phát hành vào cuối năm 2024 kể trên, Übermensch có 6 ca khúc khác được G-Dragon tiết lộ là Too Bad, Drama, IBELONGIIU, Take Me, Bonamana và Gyro-Drop.

(Ảnh: FAM)

Trong khi đó, ngoài việc phát hành album đầy đủ thứ 3, G-Dragon trước đó cũng đã hé lộ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ 3 của mình, Übermensch. Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quộc, G-Dragon sẽ khởi động tour lưu diễn thế giới này ngay sau khi phát hành album.

Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, G-Dragon còn tham gia các hoạt động khác trong ngành giải trí như thực hiện chương trình tạp kỹ mới của MBC có tên Good Day. Chương trình này được cho biết sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 2 (theo giờ Hàn Quốc).