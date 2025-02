Trên Instagram mới đây, Lisa (BLACKPINK) đã chia sẻ những hình ảnh trong hậu trường quay MV BORN AGAIN, sản phẩm hợp tác cùng Doja Cat và Raye. Đáng chú ý, tấm ảnh xuất hiện cuối cùng với vết thương đầy máu khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt. Còn nhớ trong livestream cách đây không lâu của Lisa, nàng em út BLACKPINK từng tiết lộ vết thương này là sự cố do cô bị ngã trong quá trình chụp ảnh khi thực hiện BORN AGAIN.

Nhiều người cho rằng vết thương này trông tệ hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng và làm dấy lên nhiều mối lo ngại về sự an toàn của nghệ sĩ khi làm việc. Hiện bức ảnh này đang được lan truyền rộng rãi và thậm chí lọt Top 10 bài viết được xem nhiều nhất trong ngày trên Naver.

Vết thương với những vệt máu được Lisa đăng tải trên trang cá nhân

Nguyên nhân vết thương từng được Lisa tiết lộ là do bị ngã trong quá trình chụp ảnh khi quay BORN AGAIN

Bài đăng hiện đã nhận hơn 4 triệu lượt tương tác với nhiều bình luận xót xa cho Lisa

BORN AGAIN là sản phẩm âm nhạc được Lisa cho ra mắt vào ngày 7/2 (giờ Việt Nam) vừa qua. Ca khúc có sự góp mặt của rapper người Mỹ Doja Cat và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Raye - cả hai đều đã tạo nên làn sóng trong làng nhạc quốc tế. Dù gây tranh cãi khi giọng hát được cho là “lọt thỏm” giữa hai tên tuổi nghệ sĩ lớn nhưng không thể phủ nhận, Lisa tiếp tục tạo dấu ấn của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo, tạo tiền đề cho full album ALTER EGO dự kiến ra mắt vào ngày 28/2 tới đây.

MV BORN AGAIN - Lisa ft. Doja Cat x Raye