7 giờ sáng 7/2/2025 (theo giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) chính thức trình làng MV Born Again, đánh dấu lần đầu hợp tác với 2 nghệ sĩ nổi tiếng - Doja Cat và Raye. Trước đó, Lisa "nhả hint" Born Again sẽ là dự án có liên quan đến The White Lotus - series phim mà cô nàng đang tham gia diễn xuất.

Với những gì Lisa mang đến qua MV mới, có thể khẳng định đây là phần tiếp theo trong hành trình khẳng định thông điệp nữ quyền của em út BLACKPINK, ngay sau New Woman. Việc chọn nghệ sĩ để collab cùng, từ Rosalía đến Doja Cat và Raye phần nào thể hiện cá tính và tham vọng của Lisa.

MV Born Again - Lisa, Doja Cat, Raye

Là bản pop catchy, dễ gây nghiện, Lisa tìm ra công thức để giọng hát của mình hoà hợp với Doja Cat và Raye. Ca khúc được chia thời lượng đủ cho 3 nghệ sĩ, nhưng không tạo ra cảm giác đứt quãng hay rời rạc. Doja Cat chính là điểm sáng hoàn hảo, verse rap ngắn nhưng nhả chữ "slay", hứa hẹn cứ cất giọng là hit. Ở sản phẩm này, Lisa phô diễn giọng hát nhiều hơn, cùng Raye "đưa đẩy" mượt mà. Born Again đủ để 3 nghệ sĩ cùng toả sáng, không ai bị lấn át.

Lisa giải nghĩa Born Again chính là sự chuyển đổi thành người phụ nữ mới, là người nắm giữ tự do để trở thành người cô ấy muốn thành

Born Again đủ để 3 nghệ sĩ cùng toả sáng, không ai bị lấn át

Mở đầu, Lisa giải nghĩa Born Again chính là sự chuyển đổi thành người phụ nữ mới, là người nắm giữ tự do để trở thành người cô ấy muốn thành - "The transformation into a New Woman who embraces her freedom to become the person she desired to be". Cùng với New Woman, thông điệp của Lisa được hoàn thiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Album tới đây của Lisa - Alter Ego chắc chắn tràn ngập câu chuyện tự tin, khẳng định chính mình và những thứ mà phụ nữ có thể làm được.

MV Born Again toàn khung hình "tiền tỷ"

Doja Cat quá slay

Thông qua loạt tạo hình, Lisa mang đến hành trình "tái sinh" để trở thành người phụ nữ tự mình nắm giữ tự do. Nhan sắc bùng nổ ở phân đoạn tóc vàng kim như búp bê sống. MV Born Again toàn khung hình "tiền tỷ". Lisa, Doja Cat và Raye khoe visual đắt giá qua hàng loạt tạo hình cực chiến, kết hợp giữa tính cổ điển và hiện đại.

Phân cảnh hoá chiến binh, như những nữ thần tự cai trị vùng đất của mình

Các cô gái khoe visual đắt giá qua hàng loạt tạo hình cực chiến, kết hợp giữa tính cổ điển và hiện đại

Như hé lộ trước đó, Lisa vén phăng tóc mái, tự tin với loạt tạo hình đậm chất quý cô mà không còn e dè khuyết điểm trán cao. Doja Cat và Raye xinh đẹp mặn mà. Ở tạo hình cuối, cả ba hoá thành chiến binh mang dáng dấp nữ thần Hy Lạp, ngự trị ở vùng đất của mình. Năng lượng Lisa mang đến là phụ nữ toả sáng cùng nhau, bằng sự tương trợ và kết nối sâu sắc. Những chi tiết thẩm mỹ cũng cài cắm thông điệp sâu sắc, đợi người hâm mộ khai phá câu chuyện đằng sau.

Lisa tự tin vén mái, như một quý cô Pháp thứ thiệt

Khung hình búp bê sống bùng nổ visual

Chỉ mới ra mắt không lâu, Born Again thu về gần 500 nghìn lượt xem chỉ sau 30 phút lên sóng. MXH bùng nổ phản ứng về sản phẩm này. Lisa cho thấy sự đa dạng về âm nhạc và hình ảnh qua 4 single đã ra mắt: ROCKSTAR, New Woman, Moonlit Floor và hiện tại là Born Again. Điều này càng khiến dân tình phấn khích trước full album sắp tới của cô nàng, sẽ được ra mắt vào ngày 28/2/2025.