Lisa bị chê, 1 quyết định làm lộ lỗ hổng

Ngày 7/2 vừa qua, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục "thả xích" single thứ 4 thuộc album mới Alter Ego - Born Again, kết hợp cùng Doja Cat và Raye. Mở đầu MV, Lisa giải nghĩa Born Again chính là sự chuyển đổi thành người phụ nữ mới, là người nắm giữ tự do để trở thành người cô ấy muốn thành - "The transformation into a New Woman who embraces her freedom to become the person she desired to be". Thông điệp này gắn liền với track Lisa cho ra mắt trước đó - New Woman, kết hợp với đoá hồng Tây Ban Nha Rosalía.

MV Born Again - Lisa ft. Doja Cat, Raye

Thông qua những gì đã phát hành, Lisa thể hiện rõ tham vọng "lột xác", tự chủ và bước ra khỏi giới hạn là một idol Kpop. Thần tượng người Thái nhấn mạnh thông điệp nữ quyền. Việc chọn nghệ sĩ để collab cùng, từ Rosalía đến Doja Cat và Raye phần nào thể hiện cá tính và tham vọng của Lisa.

Với phần đông người nghe, Born Again là ca khúc được đánh giá cao nhất trong số các ca khúc Lisa đã phát hành hậu rời YG. Giai điệu catchy, cuốn hút, ca từ sử dụng khéo léo, đánh bật được định kiến "sáo rỗng" bị gán lên Lisa từ ROCKSTAR. Born Again có đủ yếu tố để Lisa biến bài hát thành hit. Lisa tìm ra công thức để giọng hát của mình hoà hợp với Doja Cat và Raye.

Ca khúc được chia thời lượng vừa đủ hợp lý cho 3 nghệ sĩ, không tạo ra cảm giác đứt quãng hay rời rạc. Sau 24h lên sóng, Born Again mang về 10.2 triệu lượt xem, trở thành tâm điểm bàn luận. Đoạn sound hot nhất của ca khúc cũng được dân tình ứng dụng trên các nền tảng video ngắn.

Nhưng, ở một chiều hướng khác, Lisa lại đang để lộ lỗ hổng của mình vì ca khúc này. Phần nhìn MV đã quá mỹ mãn với những khung hình đắt giá, phô trọn visual và thần thái của 3 ngôi sao. Nhạc vẫn là điểm yếu, mà lần này, vấn đề nằm ở giọng hát của Lisa. Nhiều người nhận xét, Born Again là sản phẩm Lisa phát hành - mời Doja Cat và Raye feat cùng, nhưng cuối cùng, cô là người mờ nhạt nhất. Em út BLACKPINK trở thành khách trong bài hát của chính mình.

Ở Born Again, Lisa không rap. Cô nhường spotlight của cả bài hát cho ngôi sao rap thực thụ là Doja Cat. Chỉ vài chục giây, Doja Cat đã "ăn trọn" con beat này. Cách nhả chữ ngắn gọn nhưng hiệu quả, lyrics mạnh mẽ, sắc sảo của Doja Cat lập tức gây sốt. Rõ ràng, Lisa đã biết mình cần phải để verse rap cho Doja Cat khi cùng hợp tác.

Nhưng còn hát, Lisa bị Raye lấn lướt. Theo nhiều nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, Born Again vốn là 1 demo của Raye. Do đó, bài hát "over hợp" với chất giọng lả lướt, quyến rũ của cô nàng là điều khá dễ hiểu. Chưa kể, Raye còn là giọng ca thực lực, có vocal được so với các diva thế giới. Vừa qua tại Grammy 2025, Raye đã có màn trình diễn toả sáng hoàn hảo nhờ giọng hát của mình. Về khoản vocal, Lisa rất khó để đọ giọng với Raye.

Hàng loạt bài đăng hướng về Lisa, cho rằng cô đã quá liều lĩnh khi quyết định cất giọng cạnh hai nghệ sĩ thực lực nước Mỹ - mà cả hát và rap đều không thể đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí, có fan Việt còn so sánh Lisa khi hát tiếng Anh với Chi Pu - "không hay, không dở và không cảm xúc".

Dưới đội hình BLACKPINK, Lisa giữ vai trò lead rapper và main dancer. Thế mạnh của Lisa là nhảy và trình diễn, bên cạnh đó phát triển thêm rap. Lisa đã từng toả sáng khi là em út nhiệt huyết, kính nghiệp của nhóm nữ toàn cầu. Mọi thứ thay đổi khi Lisa hoạt động độc lập.

Suốt năm 2024, ồn ào hát nhép bủa vây nữ thần tượng người Thái. Lỗ hổng kỹ năng dần lộ ra, Lisa đối diện trước làn sóng thoát fan, phản ứng tiêu cực mỗi lần comeback. Mỗi người mỗi ý. Với người hâm mộ, Lisa vẫn đang trên hành trình tìm tòi, thử thách chính mình. Do đó, việc cô dám thử nghiệm, hợp tác với các tên tuổi lớn rất đáng tuyên dương.

Nhìn nhận một cách công tâm, Lisa "tất tay" với sự nghiệp độc lập hậu YG. Đầu tư 1 full album, quảng bá dày đặc toàn cầu, hình ảnh, âm nhạc đa dạng màu sắc, kết hợp cùng đội ngũ quốc tế, không phải ngôi sao nào cũng đảm đương được từng ấy thứ cho chính mình. Nhưng, kỹ năng của Lisa thực sự đang là điểm yếu "kéo chân" cô.

Màu giọng thiếu tính unique được khoả lấp khi dưới đội hình một nhóm nhạc. Bước ra solo, việc lộ lỗ hổng vocal là điều không thể tránh khỏi. Chưa nói đến, ồn ào hát nhép sẽ mãi mãi trở thành "vết nhơ" suốt sự nghiệp của Lisa. Để tiến đến vị thế ngôi sao toàn cầu, Lisa cần phải cải thiện vấn đề này một cách nghiêm túc.