Chuỗi sự kiện hướng tới Đại lễ Quốc khánh 2/9 đã làm bùng lên tinh thần yêu nước trong đời sống âm nhạc Việt, với hàng loạt MV, ca khúc và album mang ý nghĩa sâu sắc. Khắp mọi miền đất nước, các concert Quốc gia, sân khấu lớn được tổ chức hoành tráng, hòa chung không khí tưng bừng của dịp Tết Độc lập. Trong dòng chảy sôi động ấy, nhiều ca khúc nhanh chóng trở thành hit quốc dân, nổi bật trong số đó là ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ được thể hiện bởi giọng ca mang đầy niềm tự hào của Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn biểu diễn Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ trên sóng truyền hình (video: VTV1)

Ca khúc được lựa chọn để trình diễn tại nhiều sân khấu trọng điểm như lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ hay cầu truyền hình Thời cơ vàng trong tháng 8. Các chương trình được đầu tư quy mô với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, dàn vũ đoàn, thiếu nhi và sắc đỏ cờ Tổ quốc phủ kín khán đài đã tạo nên khoảnh khắc xúc động. Khi Hà Anh Tuấn cất giọng, khán giả không chỉ lắng nghe mà còn hòa chung tiếng hát, biến cả sân khấu thành một biển cờ đỏ rực rỡ. Hình ảnh ấy như minh chứng cho sức mạnh gắn kết của âm nhạc đưa cảm xúc từ nghệ sĩ lan tỏa đến hàng nghìn con tim, để mỗi người đều thấy mình là một phần trong câu chuyện lớn của dân tộc.

MXH phủ đỏ bởi hàng nghìn video "đu trend" Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ

Ra mắt ngay trước thềm Quốc khánh, chỉ trong vòng hai tuần, ca khúc đã ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt xem cùng gần 1.000 bình luận, nhanh chóng góp mặt các bảng xếp hạng nhạc Việt. Trên TikTok, giai điệu cùng ca từ gần gũi của bài hát phủ sóng khắp các trend, đặc biệt là điệp khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ…” trở thành nhạc nền quen thuộc cho hàng loạt video. Từ những clip ghi lại cảnh làng quê rợp bóng cờ đỏ, những khoảnh khắc gia đình quây quần ngày lễ, cho đến hình ảnh các bạn trẻ khoác lá cờ Tổ quốc trên vai, tất cả đều lan tỏa niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên và mạnh mẽ. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi hay Diệu Nhi, dàn Sao Nhập Ngũ, Khánh Vy, Tân Binh Toàn Năng,... cũng nhập hội “phủ đỏ” mạng xã hội, góp phần khuấy động trend và lan tỏa thêm tinh thần của ca khúc trong dịp Đại lễ 2/9.

Diệu Nhi rủ dàn Sao Nhập Ngũ "đu trend"

Thành công của ca khúc vì thế không chỉ gói gọn trong con số lượt xem hay vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn nằm ở giá trị lan tỏa, khơi dậy cảm xúc, kết nối cộng đồng. Ca khúc khiến mỗi người nghe đều tìm thấy một phần ký ức, một hình ảnh thân thuộc về quê hương, và qua đó, biến âm nhạc thành nhịp cầu gắn kết triệu trái tim Việt trong cùng một niềm tự hào.

Phương Mỹ Chi

... dàn Tân Binh Toàn Năng cực kỳ rực rỡ

Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ là sáng tác của DTAP, nằm trong album Made in Vietnam. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã được chọn thực hiện MV với sự góp mặt của Hà Anh Tuấn và chính nhóm tác giả. Ca khúc được lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc đời thường cờ tung bay trước hiên nhà, ký ức tuổi thơ gắn với ông bà, tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ cho đến dáng đứng hiên ngang của người lính nơi đảo xa. Những chi tiết giản dị ấy lại mang sức gợi lớn, tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và đậm niềm tự hào dân tộc.

Ca khúc được lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc đời thường cờ tung bay trước hiên nhà, ký ức tuổi thơ đầy tự hào

Chia sẻ về ca khúc, Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được thể hiện tác phẩm trên các sân khấu lớn, trong bầu không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại. Với anh, đây không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn là cơ hội gửi gắm tâm huyết, tình cảm của nhiều thế hệ cho câu chuyện quê hương. Được đồng hành cùng khán giả và nhận sự động viên từ lãnh đạo đất nước, nam ca sĩ cho biết mình cảm thấy như đang hát ngay trong trái tim Tổ quốc.

Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được thể hiện tác phẩm trên các sân khấu lớn

MV Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, lồng ghép những thước phim tư liệu quý với hàng trăm cảnh quay trải dài khắp mọi miền đất nước, nơi đâu cũng rực rỡ sắc cờ hoa, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm cùng ngôi sao vàng tung bay, hòa trong không khí nhộn nhịp đón mừng ngày Đại lễ. Những hình ảnh đời thường sống động đan xen cùng ký ức và khát vọng tương lai, tạo nên thông điệp giản dị nhưng sâu lắng về tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

