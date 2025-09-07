Là ai đã dụ dỗ SOOBIN thành ra như thế này?

Tối 6/9, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 đã chính thức diễn ra tại The Global City, TP.HCM. Đây cũng là đêm nhạc chặng encore - hai đêm “về nhà” cuối cùng của 33 Anh Tài, khép lại một hành trình đầy cảm xúc.

Màn trình diễn “secret” của Nhà Cá Lớn với tiết mục Ông Xã Em Number 1

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn trình diễn “secret” của Nhà Cá Lớn với tiết mục Ông Xã Em Number 1. Tâm điểm spotlight đổ dồn về SOOBIN, khi nam ca sĩ phá vỡ hình tượng chỉn chu thường thấy, thoải mái “quẩy” hết mình, vừa hát vừa pha trò, khiến không khí đêm nhạc trở nên bùng nổ. Xuất hiện trong outfit đỏ đen ôm sát, mang concept “ông chú” pha chút hài hước, nhưng visual của “hoàng tử ballad” vẫn thừa sức khiến người hâm mộ xuýt xoa. Cùng với đó là loạt biểu cảm tự tin, dí dỏm của nam ca sĩ trên sân khấu khiến các khán giả được dịp “cười ngất”.

Ai đã "dụ dỗ" SOOBIN?

Rất phối hợp diễn tiểu phẩm

SOOBIN lắc hông uốn dẻo hết mình

Ngay khi video tiết mục được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng fan lập tức “dậy sóng”. Đặc biệt, loạt video focus màn trình diễn Ông Xã Em Number 1 của SOOBIN nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhận xét “SOOBIN đúng kiểu được dịp là chơi tới bến, chẳng ngại gì hết”. Thậm chí có người còn tò mò “ai đã xúi” nam ca sĩ làm liều đến vậy. Nhưng đa phần đều nhận định chính SOOBIN mới là “chủ mưu” của tiết mục, bởi từng khoảnh khắc của nam ca sĩ trên sân khấu đều toát lên sự enjoy cái moment này.

Đa phần đều nhận định chính SOOBIN mới là “chủ mưu” của tiết mục

Điều này cho thấy sức hút của SOOBIN không chỉ đến từ giọng hát mà còn từ khả năng mang đến bất ngờ và tiếng cười, tạo năng lượng tràn đầy cho khán giả. Chính sự tự tin và tinh thần “chịu chơi” đã giúp giọng ca Dancing In The Dark chiếm trọn spotlight D7, trở thành “cú twist” thú vị nhất trong concert.

Các Anh Tài cố gắng hết sức chỉ để fan vui

Nhiều khán giả đồng tình rằng quả thực chỉ có Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mới đủ sức hồi sinh những bản hit đình đám một thời theo cách độc đáo như vậy. Các nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, kết thúc hành trình dài của 33 Anh Tài bằng âm nhạc sôi động và tiếng cười rộn rã, để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.