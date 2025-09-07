Tối 6/9, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-7 đã chính thức khai màn tại TP.Thủ Đức, TP.HCM. Là một trong 2 đêm encore cuối cùng của chuỗi concert kéo dài từ cuối năm ngoái, sự kiện âm nhạc lần này đón chào sự đổ bộ của đông đào người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dù đã dần đi đến hồi kết, cộng đồng Gai con vẫn mong chờ vào D-9 và 10 ngoài miền Bắc.

Chính vì tính chất đặc biệt của chương trình, các Anh Tài đã khui ra nhiều “sít rịt” chưa từng xuất hiện ở những concert trước đó. Một trong những bất ngờ mà không ai lường trước chính là được ăn mừng Trung Thu trước 1 tháng, chỉ có tại D-7 lần này. Cụ thể, nhà Mứt Gừng đã mở hội làng ngay trên sân khấu, từ múa rồng đến đèn ông sao đều có đủ.

Trương Thế Vinh và Tiến Đạt

Đội hình đủ quân số gồm Bằng Kiều, Trương Thế Vinh, Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng và Duy Nhất “lên đồ” đồng bộ, lấy cảm hứng võ thuật. Các nghệ sĩ đã trình diễn bản mashup Rước Đèn Tháng Tám, được phối lại với cấu trúc mới và chất liệu EDM sôi động. Tiết mục vừa khơi gợi lại tuổi thơ một thời mà vừa khuấy động bầu không khí thêm nhiệt.

Trong lúc đang bung xõa hết mình, hệ thống âm thanh bất ngờ tắt giữa chừng, để lại một khoảng không im lìm. Các nghệ sĩ ban đầu tỏ vẻ hoang mang rồi nhanh chóng tản ra để trấn an fan, câu giờ cho ekip có thời gian khắc phục sự cố. Hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hô vang “Mứt Gừng, cố lên”, “không sao đâu”- bày tỏ sự ủng hộ to lớn dành cho các Anh Tài.

Mashup Rước Đèn Tháng Tám bị ngắt quãng

Sau khi đã giải quyết được vấn đề âm thanh, fan yêu cầu nhà Mứt Gừng trình diễn lại tiết mục cho trọn vẹn. Các nghệ sĩ vui vẻ khởi phát lại phần chuẩn bị của mình. Người hâm mộ vô cùng hoan hỉ đối với sự cố này, trêu rằng được ăn Trung Thu tới 2 lần thì quá tuyệt vời rồi.

Không chỉ 1 lần mà tình huống này còn diễn ra đến lần thứ 2. Trong tiết mục Trống Cơm của nhà Sao Sáng, sau khi hoàn thành phân đoạn dance break do SOOBIN và CƯỜNG SEVEN thực hiện, âm thanh một lần nữa tắt tiếng, để lại NSND Tự Long miệt mài đánh trống không có sự trợ lực kỹ thuật vang. SOOBIN và CƯỜNG SEVEN thì múa cờ trong sự im lặng. Ngay khi tiếng nhạc được vang lên, khán giả hò reo phấn khích. Trống Cơm khép lại trọn vẹn với sự hào hùng, mãn nhãn.

Nhà Sao Sáng gặp sự cố âm thanh khiến NSND Tự Long phải đánh trống trong im lặng

SOOBIN

NSND Tự Long