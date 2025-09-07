Tối 6/9 tại The Global City, TP.HCM, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 đã chính thức diễn ra. Đêm thứ 7 và 8 cũng là chặng encore, khép lại hành trình “vượt chông gai” của 33 Anh Tài. Toàn bộ vé được bán sạch trước giờ G, hàng chục nghìn fan đổ về khiến bầu không khí sục sôi. Sức mua của “Gai Con” được tái khẳng định, giữ vững vị thế fandom hàng đầu trong thị trường concert Việt. Nhưng cũng chính đêm diễn này nhiều ý kiến trái chiều bùng nổ trên mạng xã hội, biến D7 trở thành show gây tranh luận nhất.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 đã chính thức diễn ra

Show encore “đầu voi đuôi chuột”: Lê thê, nhiều lỗi kỹ thuật

Mở màn từ 19h, concert kéo dài hơn 5 tiếng với nhiều diễn biến. Nếu chỉ nhìn qua các clip lan truyền trên MXH, concert D7 thực sự vẫn rực rỡ và “cháy” hết mình. Nhưng với khán giả trực tiếp có mặt tại The Global City, trải nghiệm thực tế có phần trái chiều. Các fancam thường bắt trúng khoảnh khắc cao trào, khung hình sát sân khấu, âm thanh lấy từ line tốt; trong khi trải nghiệm trực tiếp lại chịu tác động của rất nhiều biến số: vị trí ngồi/đứng, hướng loa, thời tiết, mật độ người, thời lượng, nhịp dàn dựng và cả chất lượng vận hành kỹ thuật tại thời điểm khán giả đang ở đó.

Ngay sau khi show kết thúc, loạt bài đăng của khán giả phủ sóng mạng xã hội. Đa số trong đó là review về những trải nghiệm chưa tốt, thu về hàng chục nghìn lượt xem, đa dạng tương tác. Nhiều người thẳng thừng nhận xét, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang “quá cố”, mang đến trải nghiệm không tốt, chỉ nên dừng ở D6.

Điển hình như loạt bài đăng trên Threads:

Concert Chông Gai D7 bị chê dài dòng, kịch bản lê thê, thiếu cao trào rõ rệt. Việc kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ khiến nhiều khán giả rơi vào trạng thái mệt mỏi, trong khi tiết tấu chương trình không đủ dồn dập để giữ năng lượng. Nhiều ý kiến nhận xét D7 hụt hơi hơn so với các đêm diễn trước.

Cách sắp xếp setlist thiếu hợp lý

Với nonfan - những khán giả đi xem chỉ vì tò mò, trải nghiệm show khá “buồn ngủ” và trôi tuột

Cách sắp xếp setlist thiếu hợp lý. Ở giữa chương trình, các tiết mục được sắp xếp nối tiếp nhưng lại đều đều, không sự bất ngờ hoặc bùng nổ để khán giả đứng dậy “quẩy”. Đến lúc cao trào nhất là phần “bom nước” thì khán giả đã đuối sau nhiều tiếng đồng hồ, nên thay vì sung hết mình lại bị tuột mood. Với nonfan - những khán giả đi xem chỉ vì tò mò, trải nghiệm show khá “buồn ngủ” và trôi tuột.

Nhạc tắt khi Nhà Mứt Gừng trình diễn, khiến các Anh Tài phải diễn bù

Trống Cơm cũng gặp lỗi tương tự: Tự Long đánh trống miệt mài, SOOBIN múa cờ trong lặng im

Đúng với ghi nhận thực tế, sự cố kỹ thuật liên tiếp diễn ra. Từ sự cố âm thanh, micro mất tiếng, loa rè, đến màn hình LED chớp tắt xuất hiện từ đầu đến cuối. Nhà Mứt Gừng phải biểu diễn lại tiết mục vì lỗi âm thanh. Đến Trống Cơm của Tự Long, SOOBIN, Cường Seven, vấn đề lại tiếp diễn. Thậm chí đến cuối show, lỗi vẫn tiếp diễn, buộc các Anh Tài phải ra sân khấu giao lưu, “câu giờ” để chờ khắc phục. Điều này khiến không ít người cảm thấy tụt mood, nhất là khi họ bỏ nhiều tiền mua vé với kỳ vọng lớn.

Các Anh Tài đi đến tận zone khán giả để tri ân fan

Khâu hậu cần cũng gây tranh luận. Nhiều fan phàn nàn nước uống được phát quá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Khu vực đứng thì chen chúc, tạo cảm giác ngột ngạt, trong khi hiệu ứng bắn nước ở cuối show lại gây chia rẽ, có người thấy vui, có người thấy khó chịu vì bị ướt từ đầu đến chân. So với các concert trước đó, phần hiệu ứng pháo hoa cũng bị đánh giá “xuống phong độ”, không được chi mạnh tay như các show đầu tiên.

Không ít fan gọi D7 là một “bước lùi” của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Chính vì vậy, không ít fan gọi D7 là một “bước lùi” của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chuỗi show bị đánh giá “đầu voi đuôi chuột”, mở đầu hoành tráng nhưng “đi về nhà” thì chưa trọn vẹn. Cảm xúc fan dành cho 2 đêm encore mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì là những show cuối cùng. Khi trải nghiệm không được đảm bảo, nhiều người hụt hẫng và thất vọng, nhất là với những khán giả đã theo show từ trước và kỳ vọng đêm chốt sổ phải thật mĩ mãn. Tranh cãi là điều khó tránh khỏi.

Những điểm sáng

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang đến một setlist đa dạng từ những tiết mục gắn liền với tên tuổi chương trình cho đến phần trình diễn mới tinh dành riêng cho fan. Hoả Ca, Trống Cơm, Dẫu Có Lỗi Lầm, Tình Anh Bán Chiếu… tiếp tục sống lại trên sân khấu lớn, mỗi lần được tái hiện mang một năng lượng khác biệt. Nghệ sĩ luôn cháy hết mình với sân khấu, hát live, trình diễn xuyên đêm không mệt mỏi. Khán giả ghi nhận khả năng giữ phong độ sân khấu và truyền tải cảm xúc trực tiếp của các Anh Tài chính là điểm cộng lớn nhất, giúp show giữ được nhiệt.

Ông Xã Em Number 1 khiến dân tình cười ngất

Bên cạnh loạt tiết mục “signature”, concert encore cũng chiều lòng người hâm mộ bằng nhiều sân khấu bí mật. Những khoảnh khắc viral như sân khấu Ông Xã Em Number 1 khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Trang phục biểu diễn được đầu tư mạnh tay, dàn nam thần khoe visual:

Về mặt hình ảnh, concert D7 tiếp tục cho thấy sự đầu tư hoành tráng. Trang phục biểu diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nam tính đến lộng lẫy đều có đủ. Loạt visual đình đám như SOOBIN, Kay Trần, Đăng Khôi, BB Trần, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Trọng Hiếu,... mang đến bữa tiệc mãn nhãn.

Một trong những điểm được khen ngợi nhiều nhất là kỹ thuật ánh sáng. Intro với hệ thống đèn quét vòng cung, đánh thẳng xuống khán đài khiến hàng nghìn người nổi da gà. Công nghệ sân khấu hiện đại, tân tiến bậc nhất được áp dụng, giúp concert mang lại cảm giác như một lễ hội âm nhạc quốc tế, khẳng định tham vọng sản xuất show quy mô lớn của NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tạo ra dấu ấn lớn trong thị trường âm nhạc Việt Nam

Không thể phủ nhận loạt concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tạo ra dấu ấn lớn trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Mỗi concert kéo về hàng chục nghìn khán giả, phá kỷ lục doanh thu và chứng minh sự chuyển mình mạnh mẽ của văn hoá idol quốc nội. Khép lại với cả tiếng cười lẫn sự tiếc nuối, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành của thị trường concert Việt và mở ra nhiều bài học cho công tác tổ chức cho các nhà làm show trong tương lai.