Ngày 5/9/2025, aespa chính thức trở lại với mini-album Rich Man và MV chủ đề cùng tên. Với lượng pre-order vượt 1,1 triệu bản cùng việc MV lọt top 5 MelOn, có thể thấy sức hút của nhóm nữ gen 4 vẫn rất mạnh mẽ. Mức độ đầu tư cho MV Rich Man cũng được đánh giá khủng, từ bối cảnh đường phố hầm hố đến kỹ xảo hoành tráng, thể hiện rõ tham vọng tạo ra một sản phẩm vừa thời thượng vừa viral.

aespa - MV Rich Man

Tuy nhiên, ngay sau khi MV được phát hành, phản ứng từ cộng đồng mạng cho thấy sự thất vọng nhất định, đặc biệt về phần vũ đạo. Nhiều ý kiến cho rằng các động tác của aespa trong Rich Man như đang trả bài, thiếu sức sống và không còn sự sáng tạo như các màn trình diễn trước đây.

Vũ đạo Rich Man của aespa bị chê

Một số bình luận điển hình từ netizen: “Vũ đạo quá nhàm chán và thiếu sức sống, lời bài hát thì lặp đi quá nhiều”, “Vũ đạo nhàm chán nhất trong các bài hát của aespa”, “Karina, vũ công chính tệ nhất của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4”, hay “Âm nhạc thì ổn, nhưng vũ đạo thì khá thất vọng”. Thậm chí có người bày tỏ lo ngại nhóm sẽ “nhận kết cục giống ITZY”, hay so sánh Dirty Work - màn comeback trước đó tốt hơn bài này.

Vũ đạo bị chê nhàm chán

Thiếu điểm nhấn

Tạo cảm giác lười biếng

Sự thất vọng này không chỉ đến từ vũ đạo mà còn xuất phát từ việc Rich Man chưa thể nối tiếp chuỗi thành công liên hoàn của aespa trong năm ngoái với các hit như Supernova, Armageddon hay Whiplash. Những sản phẩm mới gần đây, bao gồm cả Dirty Work lẫn Rich Man, đều chưa đạt hiệu ứng tích cực như mong đợi, khiến nhiều netizen nhận định nhóm đang đi vào lối mòn, vũ đạo ngày càng lười biếng và phương hướng Mỹ tiến của SM chưa thực sự hiệu quả.

Hàng loạt câu hỏi đặt ra về định hướng của aespa, fan Kpop thắc mắc “Chuyện gì đã xảy ra với aespa sau Whiplash”. Đây cũng là vấn đề chung của Kpop khi nhiều nhóm nhạc thế hệ mới không thoát vòng fan, các sản phẩm thiếu đột phá và thị trường dần bão hoà.

aespa vẫn là nhóm nữ gen 4 hoạt động nổi bật nhất hiện nay

Xét công bằng, aespa vẫn là nhóm nữ gen 4 hoạt động nổi bật nhất hiện nay. Dù Rich Man chưa thực sự bùng nổ nhưng sức hút về visual, hình ảnh và âm nhạc của nhóm vẫn tạo ra sự chú ý lớn. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là sản phẩm phát hành đầu tiên trong mini-album, chưa thể đánh giá hết tầm vóc của toàn bộ comeback. Một số bình luận tích cực vẫn ghi nhận “Phần vũ đạo chưa hoàn hảo, nhưng ít ra đây là một bài hát tốt” hay “Tôi thích aespa, đó không phải lỗi của họ, công ty đã biên đạo và làm mọi thứ”.

aespa đang ở ngã ba đường

Nhìn chung, màn comeback Rich Man cho thấy aespa đang ở ngã ba đường, một mặt vẫn giữ vị thế nhóm nữ gen 4 hàng đầu, mặt khác cần tìm lại sự mới mẻ trong vũ đạo và khai thác tối đa tiềm năng âm nhạc để không bị giảm nhịp trong chuỗi thành công. Nếu SM biết tận dụng thời điểm này, các sản phẩm tiếp theo vẫn có thể lấy lại đà bứt phá, giữ vững danh tiếng và kỳ vọng từ fan toàn cầu.