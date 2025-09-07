Sau màn xuất hiện giản dị nhưng đầy khí chất trong tà áo dài trắng tại Đại lễ 2/9, Mỹ Tâm đang trở thành biểu tượng lan tỏa mạnh mẽ. Người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi, gọi đó là khoảnh khắc để đời của Mỹ Tâm bởi sự tự nhiên, tinh khôi và vẻ đẹp vượt thời gian của nữ ca sĩ. Dù đã một tuần trôi qua, sức hút từ màn trình diễn Đại lễ chưa hề hạ nhiệt, và Mỹ Tâm vẫn liên tục là tâm điểm bàn luận trên khắp mạng xã hội.

Video Mỹ Tâm biểu diễn ở Mỹ cuối năm ngoái bất ngờ viral lại

Trong bộ cánh cá tính, Mỹ Tâm nhảy tango cực bốc

Trong khi công chúng còn đang đắm chìm vào hình ảnh "chị đẹp" nền nã, một đoạn video cũ của Mỹ Tâm bất ngờ viral trở lại, khiến dân tình thêm một lần choáng ngợp. Đó là khoảnh khắc nữ ca sĩ biểu diễn trong show Giáng sinh ở Mỹ vào cuối năm 2024. Giữa tiết trời băng giá, Mỹ Tâm chọn một bộ cánh khiến khán giả “mất máu”. Nữ ca sĩ diện áo yếm đính đá cắt xẻ táo bạo, khoe trọn tấm lưng nuột nà. Hình ảnh hở bạo hiếm hoi này nhanh chóng gây sốt, bởi khán giả vốn quen với sự kín đáo, thanh lịch của Mỹ Tâm nay lại được chứng kiến một màn "đổi gió" ngoạn mục.

Hình ảnh phóng khoáng

Hiếm khi Mỹ Tâm chơi lớn

Nhan sắc Mỹ Tâm gây bất ngờ

Phản ứng của công chúng gần như bùng nổ ngay sau khi video lan truyền. Nhiều người thừa nhận chưa từng thấy Mỹ Tâm sexy đến vậy. Có khán giả còn dí dỏm bình luận rằng chỉ cần nữ ca sĩ xuất hiện vài giây trong khung hình cũng đủ “xin vía” một tuần may mắn. Ngoài gương mặt "lão hóa ngược", vóc dáng của Mỹ Tâm cũng rất đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 44, sắc vóc của Mỹ tâm khiến các fan càng thêm tự hào. Hiếm khi hở bạo, nhưng một khi đã khoe thì Mỹ Tâm chứng minh bản thân vẫn thừa sức cân mọi tạo hình.

Mỹ Tâm thoải mái ở trời Tây

Phía sau vẻ đẹp ấy là cả một quá trình kỷ luật với bản thân. Mỹ Tâm nổi tiếng chăm chỉ rèn luyện, giữ lối sống lành mạnh và cân bằng. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi sau Đại lễ 2/9, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, cô đã trả lời bằng sự khiêm nhường và tinh tế: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó.”

Câu trả lời không chỉ khiến người nghe bật cười vì sự hóm hỉnh, mà còn khiến nhiều fan thêm yêu Mỹ Tâm bởi sự chân thành. Hào quang của Mỹ Tâm không chỉ đến từ giọng hát, cũng không chỉ đến từ nhan sắc, mà còn bởi năng lượng tích cực mà cô luôn lan tỏa trong suốt hơn hai thập kỷ ca hát.

Dù là trong tạo hình, Mỹ Tâm vẫn khiến công chúng trầm trồ theo cách riêng

Dù là trong tạo hình, Mỹ Tâm vẫn khiến công chúng trầm trồ theo cách riêng. Sự dung hòa giữa hình ảnh nền nã với những lần hiếm hoi phá cách chính là điều làm nên sức hút khó cưỡng. Ở tuổi 44, Mỹ Tâm cho thấy cô không chỉ giữ vững vị thế "ngôi sao quốc dân" mà còn khẳng định một lần nữa vẻ đẹp toát lên từ năng lượng tích cực là thứ rực rỡ nhất.