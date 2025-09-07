SOOBIN hôn vai gái lạ, mỗi lần đổi “công chúa” là một lần gây sốc

Tối 6/9, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 đã chính thức diễn ra tại The Global City, TP.HCM, mở ra một đêm nhạc đầy sôi động và bất ngờ. Khán giả từ khắp nơi đổ về để tận hưởng đêm diễn, và ngay từ những phút đầu, concert đã gây ấn tượng mạnh nhờ những tiết mục secret bất ngờ, khiến người hâm mộ trầm trồ.

SOOBIN và màn tình tứ với vũ công nữ trong tiết mục Những Kẻ Mộng Mơ gây sốt concert D7

SOOBIN tiếp tục là tâm điểm được cộng đồng mạng nhắc tên nhiều nhất trong đêm concert. Nam ca sĩ không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát ấn tượng và các màn trình diễn đầu tư chỉn chu, mà còn khiến cả người hâm mộ “dậy sóng” với màn tương tác ngọt ngào cùng nữ dancer trong tiết mục Những Kẻ Mộng Mơ. Sự kết hợp ăn ý giữa âm nhạc và vũ đạo đã mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn, khiến khán giả dõi theo không thể rời mắt.

SOOBIN tình tứ với vũ công khiến fan sốc

Xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy trắng, nữ dancer như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích giữa sân khấu. Từng bước nhảy uyển chuyển, điệu bộ duyên dáng cùng ánh mắt tương tác với SOOBIN đã khiến màn trình diễn Những Kẻ Mộng Mơ trở nên lãng mạn và cuốn hút hơn bao giờ hết. Cao trào khép lại khi cô nhận lấy cái ôm tình tứ từ SOOBIN, khán giả vừa ghen tị vừa vỡ òa trong những tràng reo hò phấn khích.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, Tiến Luật “tranh thủ” cầm mic hỏi NSND Tự Long - “phú ông” nhà SOOBIN về màn tương tác tình cảm của “cậu út”. Nghệ sĩ không giấu được sự thích thú và thốt lên “Quá đẹp!”, khiến cả sân khấu như bùng nổ thêm một lần nữa.

Những khung hình khiến fan "quắn quéo"

Không ít khán giả nhanh chóng nhận ra nữ dancer là một trong những gương mặt quen thuộc tại các sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, cô đã nhiều lần đồng hành cùng SOOBIN trong các màn trình diễn, từ Những Kẻ Mộng Mơ tại buổi công chiếu cho đến các tiết mục dân gian đương đại như Trống Cơm hay Chiếc Khăn Piêu. Không chỉ gắn bó với SOOBIN, cô còn có màn kết hợp ăn ý với Kiên Ứng trong tiết mục Một Lần Dang Dở x Đi Qua Cầu Vồng, mang đến những tiết mục đặc sắc và ấn tượng.

SOOBIN và nữ vũ công từng nhiều lần hợp tác

Được biết, nữ dancer tài năng này có nghệ danh Chip Chip, tên thật là Nguyễn Ngọc Lan Anh. Hiện tại, cô là thành viên của Oh Dance Team, vũ đoàn quen thuộc từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như Erik, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Đức Phúc, BB Trần… Không chỉ hoạt động sôi nổi trên sân khấu, Chip Chip còn chăm chỉ xây dựng hình ảnh cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải những video hậu trường tập luyện và biểu diễn cùng các nghệ sĩ, qua đó thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả.

Phong cách cá tính của nữ dancer

Nếu trong Những Kẻ Mộng Mơ, Lan Anh hóa thân thành nàng công chúa mong manh, dịu dàng và đầy chất thơ, thì ngoài đời, nữ dancer lại gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thời trang đa dạng, đặc biệt nổi bật ở hình tượng quyến rũ và cool ngầu. Sự đối lập thú vị này cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, đồng thời tạo nên sức hút đa chiều khó lẫn của cô.

SOOBIN và những lần đổi công chúa gây sốt, từ hot girl Yên Đan

Cho đến Hoa hậu Thanh Thuỷ đều là những nhan sắc đình đám

Mỗi lần SOOBIN xuất hiện cùng nữ dancer lại “gây sốt” với người hâm mộ nhờ những màn tương tác ngọt ngào, lãng mạn. Nam ca sĩ đã nhiều lần kết hợp cùng các “nữ chính” hot như Thanh Thủy, Yên Đan, hay thậm chí bất ngờ mời fan lên sân khấu để hóa thân thành công chúa. Ở mỗi tiết mục, giọng ca Dancing In The Dark đều khéo léo tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt và bất ngờ trong màn trình diễn.

Điều thú vị là dù mỗi lần đứng cạnh một bạn diễn khác nhau, SOOBIN vẫn luôn mang đến cảm giác tự nhiên và ăn ý đến khó tin. Từng cử chỉ, ánh mắt của nam ca sĩ trong mỗi lần phối hợp với bạn diễn đều khiến dân tình quắn quéo và đẩy thuyền vì ghép với ai cũng thấy đẹp đôi.