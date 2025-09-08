Tối 7/9, Sơn Tùng M-TP đã có mặt tại một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như Chi Pu, RHYDER, tlinh, LowG, HURRYKNG. Không bõ công cộng đồng Sky chờ đợi dưới nắng gắt suốt nhiều tiếng đồng hồ, sự xuất hiện của “trùm cuối” Sơn Tùng M-TP như bùng nổ không khí tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

Không chỉ hóa thân thành “bá tước Sain Tone Emvippy” với loạt ca khúc được phối mới bằng “nhạc sang” giao hưởng thính phóng như Khuôn Mặt Đáng Thương, Buông Đôi Tay Nhau Ra, Sơn Tùng M-TP còn mang đến đoạn rap intro hoàn toàn mới khiến MXH “dậy sóng”.

Tuy nhiên trước khi bước lên sân khấu làm khuấy đảo toàn bộ sự kiện, Sơn Tùng M-TP đã bị sốt nặng khiến chính cho ekip cũng không giấu được sự lo lắng.

Clip Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại sự kiện âm nhạc tối 7/9

Sơn Tùng M-TP hóa thân thành “bá tước Sain Tone Emvippy”

Nhưng trước khi lên sân khấu, tình trạng sức khỏe của anh khiến ekip cũng phải lo lắng

Cụ thể trên trang cá nhân, makeup artist - chuyên gia trang điểm “ruột” của Sơn Tùng M-TP đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sức khỏe của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường: “Ít khi nào mình đăng clip của anh mà tâm sự nhiều thế này. Lúc makeup da oppa (anh) đỏ ẩn lên mà mình cảm nhận được cái nóng của cơn sốt truyền qua tay luôn là biết anh đang mệt tới cỡ nào. Kiểu nay oppa nói chuyện không muốn nổi luôn mà lên sân khấu anh làm mình bị rùng mình và nổi da gà vì cái lửa trong anh như chưa từng có cơn bệnh nào”.

Trước đó trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ hình ảnh phải truyền nước do bị sốt nhưng vẫn kiên quyết “cháy” hết mình với khán giả thủ đô. Và quả thật nếu như không biết tình trạng sức khỏe của Sơn Tùng M-TP, khó ai có thể nhận ra anh bị sốt nặng ngay cả khi đang đứng trên sân khấu.

Xuyên suốt khoảng 20 phút, giọng ca Hãy Trao Cho Anh liên tục hát, nhảy, giao lưu với khán giả và thậm chí là hét đến khản giọng trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Dù thể trạng sức khỏe không tốt nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn giữ sự chuyên nghiệp khi biểu diễn như không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trước đó. Điều này cũng khiến nhiều fan không khỏi xót xa khi Sơn Tùng M-TP trong bất kể hoàn cảnh nào vẫn hết mình để cống hiến cho khán giả.

Dòng trạng thái của chuyên gia trang điểm cho Sơn Tùng chia sẻ về thể trạng sức khỏe của anh trước khi lên sân khấu

Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ hình ảnh phải truyền nước vì cơn sốt trước khi gặp mặt khán giả Hà Nội

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP biểu diễn khi bị ốm nặng. Trước đó tại The Remix 2015, nam ca sĩ từng bị sốt trước khi diễn liveshow 8 với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. Dù sức khỏe không tốt nhưng anh vẫn giữ sự chuyên nghiệp, biểu diễn hết mình và phải nhờ đến sự hỗ trợ của chiếc kẹo mút để làm giảm đau họng.

Dù hoàn thành phần biểu diễn nhưng sau liveshow 8, Sơn Tùng M-TP thông qua công ty quản lý thời điểm lúc bấy giờ là WePro đưa ra thông báo xin rút khỏi cuộc thì vì liên tục gặp vấn đề về bệnh viêm đường hô hấp, cụ thể là viêm họng cấp, bán cấp. Việc Sơn Tùng đột ngột rời khỏi cuộc thi khiến người hâm mộ thời điểm đó vô cùng nuối tiếc khi anh liên tục có màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt chương trình và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình.

Clip Sơn Tùng M-TP biểu diễn Cơn Mưa Ngang Qua tại The Remix 2015 trong tình trạng sức khỏe không tốt