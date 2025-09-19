Rosé đang có bước đi táo bạo trong hành trình khẳng định vị thế cá nhân trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Vừa qua, nữ ca sĩ đã gửi box For Your Consideration của APT. và album rosie đến các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật, mở ra cơ hội để tên cô được cân nhắc trong danh sách đề cử Grammy 2026. Đây là chiến dịch mang tính chiến lược, thể hiện tham vọng lớn của giọng ca BLACKPINK.

Vừa qua, Rosé đã gửi box For Your Consideration của APT. và album rosie đến các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật

“For Your Consideration” (FYC) vốn là một phần quan trọng trong cuộc đua Grammy. Giữa hàng ngàn sản phẩm âm nhạc được gửi đi mỗi năm, việc đầu tư vào một box FYC không chỉ giúp sản phẩm trở nên nổi bật mà còn tạo sự ghi nhớ cho những người nắm quyền bỏ phiếu. Những chiếc hộp này thường được thiết kế ấn tượng, chứa đựng không chỉ CD hay đĩa vinyl mà còn là toàn bộ câu chuyện nghệ thuật phía sau tác phẩm, từ lời bài hát, quy trình sản xuất cho tới những chi tiết nhỏ thể hiện sự chỉn chu của nghệ sĩ.

Với Rosé, đây là cách để truyền đi thông điệp về sự nghiêm túc và niềm tin rằng các dự án của cô xứng đáng được đánh giá công bằng. Việc đầu tư vào FYC box cũng giống như một lời tuyên bố về uy tín và vị thế: Rosé không chỉ đơn giản phát hành nhạc, cô muốn được công nhận ở sân chơi danh giá bậc nhất thế giới.

APT. là bản hit đình đám nhất năm qua

Grammy 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 2 năm sau, với danh sách đề cử được công bố ngày 7/11/2025. Nếu chiến dịch này thành công, Rosé có thể trở thành nghệ sĩ Kpop tiếp theo tiến gần tới cánh cửa Grammy, nơi mà trong lịch sử chỉ có BTS từng 3 lần được đề cử nhưng vẫn chưa một lần chạm tay vào chiến thắng. Những bước đi của Rosé vì vậy mang ý nghĩa mở đường, mở rộng thêm cơ hội để các nghệ sĩ Hàn Quốc tiếp cận giải thưởng danh giá nhất làng nhạc.

APT. giúp Rosé giành được giải Song of the Year tại VMAs 2025, kỳ vọng Grammy càng lớn hơn

Sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Rosé càng lớn hơn khi chỉ trong tháng 9, cô đã liên tiếp lập nên những cột mốc lịch sử. Sáng 18/9 (giờ Việt Nam), MV APT. - màn collab gây chấn động với Bruno Mars cán mốc 2 tỷ view trên YouTube chỉ sau 10 tháng phát hành. Con số này biến APT. trở thành MV đạt 2 tỷ view nhanh nhất lịch sử YouTube, đưa Rosé trở thành ngôi sao Kpop duy nhất sở hữu kỷ lục này. Thành tích càng ấn tượng hơn khi nó đến chỉ ít ngày sau chiến thắng hạng mục Song of the Year tại VMAs 2025. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Rosé đã hai lần viết lại lịch sử Kpop, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của một nghệ sĩ solo.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Rosé đã hai lần viết lại lịch sử Kpop với APT.

APT. được xem là một “mega hit” hiếm có trong bối cảnh thị trường YouTube ngày càng bão hòa. Với 10 tháng để đạt 2 tỷ view, Rosé đã rút ngắn quãng đường kỷ lục vốn từng thuộc về BLACKPINK với DDU-DU DDU-DU mất đến 5 năm. Điều này cho thấy, ngay cả khi tách ra hoạt động solo, Rosé vẫn duy trì sức hút khổng lồ, đồng thời góp phần củng cố vị thế nhóm nữ số 1 thế giới cho BLACKPINK.

Ngay cả khi tách ra hoạt động solo, Rosé vẫn duy trì sức hút khổng lồ

Không chỉ dừng lại ở YouTube, APT. còn thống trị hầu hết các nền tảng âm nhạc lớn. Ca khúc nhanh chóng debut ở vị trí số 1 trên cả Billboard Global 200 lẫn Global Excl. U.S., giữ vững ngôi vương suốt 15 tuần liên tiếp. Tại Hàn Quốc, Rosé lần đầu tiên đạt Perfect All-Kill với tư cách nghệ sĩ solo, một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Spotify ghi nhận APT. chạm 1 tỷ lượt stream chỉ sau 100 ngày - nhanh nhất lịch sử Kpop. Đồng thời ca khúc còn đứng đầu Global Spotify ngay trong tuần phát hành. MV APT. cũng xô đổ nhiều kỷ lục về tốc độ tăng view, từ 1 tỷ view sau 105 ngày, nhanh hơn cả Gangnam Style , đến 1,5 tỷ view trong 184 ngày.

Nếu Grammy 2026 ghi tên Rosé, đó sẽ không chỉ là chiến thắng cho riêng cô mà còn là một bước tiến quan trọng cho cả nền âm nhạc Hàn Quốc trên bản đồ thế giới

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Rosé đã biến APT. thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Với thành công này, cộng đồng fan hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Rosé đang ở gần Grammy hơn bao giờ hết. Từ việc mạnh dạn triển khai chiến dịch FYC đến chuỗi thành tích toàn cầu, Rosé đang chứng minh cô không đơn thuần muốn được nhìn nhận là “idol Kpop”, mà là một ngôi sao nhạc pop quốc tế thực thụ. Và nếu Grammy 2026 ghi tên Rosé, đó sẽ không chỉ là chiến thắng cho riêng cô mà còn là một bước tiến quan trọng cho cả nền âm nhạc Hàn Quốc trên bản đồ thế giới.