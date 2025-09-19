Sau tác phẩm Mưa Đỏ gây bão phòng vé thì phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Chỉ vừa có những suất chiếu sớm khoảng 2 ngày nhưng bộ phim đã nhận về cơn mưa lời khen và không ít người tuyên bố, đây là phim điện ảnh xứng đáng là “bom tấn” thứ hai của nền điện ảnh nước nhà.

Tử Chiến Trên Không quy tụ dàn diễn viên hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc nên không lấy làm lạ khi từng thước phim đều lột tả nét chân thực nhất đến người xem. Trong đó, Kaity Nguyễn - nữ diễn viên đảm nhận vai tiếp viên trên chuyến bay là một trong những nhân tố tạo nên nhiều nút thắt cao trào cảm xúc cho bộ phim.

Không chỉ bị cuốn vào những pha hành động nghẹt thở, Kaity Nguyễn trong Tử Chiến Trên Không còn khiến người xem “đứng tim” khi chứng kiến nhân vật của cô bị tra tấn dã man ngay trên màn ảnh. Cảnh phim gai góc, dữ dội này trở thành phân đoạn gây ám ảnh sau suất chiếu sớm. Thế nhưng, điều thú vị là bên cạnh hình ảnh một nữ diễn viên dám xả thân vì vai diễn, Kaity Nguyễn còn để lại dấu ấn với sự nghiệp âm nhạc.

Kaity Nguyễn vào vai nữ tiếp viên hàng không có những cảnh quay vô cùng nghẹt thở trong Tử Chiến Trên Không

Một lần nữa Kaity Nguyễn chứng minh khả năng diễn xuất đỉnh cao trong phim điện ảnh mới nhất

Đổi đời từ 13 giây hát nhép ca khúc của Hồ Ngọc Hà

Kaity Nguyễn tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An sinh năm 1999. Cô vốn được khán giả biết đến như một “hiện tượng mạng” trước khi nổi tiếng ở mảng điện ảnh. Vào năm 2016, cô nàng bất ngờ gây bão với đoạn clip chỉ vỏn vẹn 13 giây hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà. Gương mặt xinh xắn, biểu cảm đáng yêu và thần thái cuốn hút đã biến Kaity thành cái tên được tìm kiếm chóng mặt trên mạng xã hội thời điểm lúc bấy giờ.

Clip Kaity Nguyễn hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà

Cô nàng gây sốt với biểu cảm đáng yêu từ năm 16 tuổi

Không dừng lại ở danh xưng hot girl mạng xã hội, Kaity từng bước cho thấy sự nghiêm túc với âm nhạc. Cô theo học thanh nhạc, rèn luyện phát âm và kỹ thuật hát để chuẩn bị cho sản phẩm debut đầu tiên. Tháng 10/2019, Kaity chính thức lấn sân Vpop với MV Nếu Anh Không Phiền. Đây là cú chào sân đầy bất ngờ khi chỉ sau chưa đầy 24 giờ, MV đã cán mốc 1 triệu lượt xem thực tế trên YouTube. Hình ảnh dễ thương, ca từ nhẹ nhàng cùng chất giọng sáng, rõ lời giúp Kaity ghi điểm với khán giả.

MV Nếu Anh Không Phiền - Kaity Nguyễn

Sau bước khởi đầu suôn sẻ, Kaity tiếp tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc gắn liền với điện ảnh. Nổi bật là màn góp giọng trong MV OST Cậu Ba (phim Công tử Bạc Liêu) kết hợp cùng Song Luân và Yuno Bigboi. Bên cạnh đó, Kaity còn góp mặt trong OST Yêu Đúng Bạn Thân - dự án nhạc phim Yêu Nhầm Bạn Thân hợp tác với ca sĩ Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023 hay trở thành “nàng thơ” của “bạn trai tin đồn” một thời Will (365Daband) trong MV Nơi Ta Chờ Em - OST Em Chưa 18.

MV Nơi Ta Chờ Em - Will ft. Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn từng góp mặt trong MV OST Em Chưa 18 của “bạn trai tin đồn” một thời Will

Chiều cao có hạn nhưng lại là “ngọc nữ trăm tỷ”, trở thành gương mặt đắt giá nhất màn ảnh Việt

Với chiều cao chỉ khoảng 1m50, Kaity Nguyễn nhiều lần tự nhận bản thân “lép vế” so với dàn mỹ nhân Vbiz vốn sở hữu vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Thế nhưng, điều này không hề trở thành vấn đề gây cản trở cho cô nàng mà trái lại còn giúp Kaity trở thành một trong những “gương mặt đắt giá” bậc nhất của màn ảnh Việt.

Cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “ngọc nữ trăm tỷ” khi chỉ mới 18 tuổi đã tạo cú nổ lớn với Em Chưa 18 - phim điện ảnh mang về doanh thu kỷ lục 171 tỷ đồng năm 2017, đưa tên tuổi Kaity vọt thẳng sao hạng A chỉ sau một bộ phim. Ba năm sau, Tiệc Trăng Máu tiếp tục chứng minh sức hút của cô nàng khi dễ dàng chạm mốc 175 tỷ đồng, trở thành một trong những phim remake thành công nhất phòng vé Việt. Người Vợ Cuối Cùng ra rạp cuối năm 2023 cũng góp phần củng cố thương hiệu “ngọc nữ phòng vé” khi thu về hơn 100 tỷ đồng chỉ sau vài tuần công chiếu.

Kaity Nguyễn vụt sáng thành sao hạng A chỉ sau bộ phim điện ảnh doanh thu trăm tỷ Em Chưa 18

Không quá nếu nói ở thời điểm hiện tại, mỗi bộ phim có Kaity Nguyễn góp mặt đều được gắn kèm “tem bảo chứng phòng vé”. Các nhà sản xuất, đạo diễn đều tin rằng chỉ cần gương mặt Kaity xuất hiện trên poster thôi cũng đủ để khán giả háo hức kéo nhau ra rạp. Cùng với danh tiếng ngày một lớn, chuyện cát-xê của Kaity Nguyễn cũng trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

Sau thành công của Em Chưa 18, nhiều tin đồn cho rằng mức thù lao cho một vai diễn của cô dao động từ 1-2 tỷ đồng. Tuy nhiên Kaity từng phủ nhận việc có mức cát xê cụ thể như vậy và nếu có thì bố của cô là người quản lý chứ cô không quan tâm đến con số. Dẫu vậy, nhiều tin đồn cho rằng ở những dự án lớn, Kaity thường nằm trong top thù lao cao nhất đoàn, xứng đáng với danh hiệu “ngọc nữ trăm tỷ” của màn ảnh Việt.