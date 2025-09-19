Bộ ảnh gây sốc của Madonna ở tuổi 67

Có thể đối với lớp trẻ trẻ ngày nay, Madonna là một cái tên khá xa lạ nhưng bà đã từng oanh tạc khắp làng nhạc thế giới, truyền cảm hứng cho vô số thế hệ nghệ sĩ toàn cầu. Trải qua hơn 40 năm, Madonna vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, liên tục chạy tour và tham gia show giải trí.

Gần đây, Madonna mới đây đã “đốt nóng” MXH với loạt ảnh táo bạo trên Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ tạo dáng trong chiếc váy ngủ ren hồng, phông nền tone sur tone, nổi bật với chi tiết hoa trắng chạy dọc phần giữa và viền áo choàng. Thiết kế xẻ ngực hiểm hóc giúp vòng 1 của bà căng tràn trước màn hình, khiến người xem không khỏi đỏ mặt.

Madonna khoe trọn vòng 1 căng tròn và thân hình nóng bỏng, khẳng định đẳng cấp của một biểu tượng sex Hollywood

Ở ngưỡng U70, Madonna gây ấn tượng với dung mạo trẻ hơn tuổi, như thể "ăn thịt Đường tăng". Da dẻ bà căng mịn, cực kỳ “trộm vía”, gần như không để lộ bất kỳ dấu vết thời gian nào. Madonna được cho là đã sử dụng những liệu trình làm đẹp để duy trì nhan sắc nên đường nét trên khuôn mặt có phần đơ cứng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bà vẫn vẫn giữ được thần thái của một “nữ hoàng nhạc pop” - tự tin, quyền lực và luôn biết cách khiến công chúng phải chú ý.

Ở độ tuổi mà nhiều nghệ sĩ đã chọn lui về hậu trường, bà vẫn miệt mài sáng tạo, chuẩn bị cho những dự án lớn và duy trì phong độ biểu diễn trên sân khấu. Bà coi tuổi tác như một phần của cuộc chơi, khẳng định đẳng cấp của một huyền thoại nhạc Pop và văn hoá đại chúng.

Người hâm mộ đứng ngồi không yên trước loạt ảnh bốc lửa của Madonna, khen ngợi dù qua nhiều thập kỷ, bà vẫn mãi là biểu tượng sex Hollywood. Netizen phải trầm trồ trước vẻ ngoài rạng rỡ, hack tuổi đỉnh cao khiến chị em lũ lượt “xin vía”.

Ngoài ra, một chi tiết đặc biệt là trong phần chú thích, Madonna thông báo đã tái hợp với Warner Records. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ sẽ phát hành album nhạc dance mới vào năm 2026, tiếp nối siêu phẩm Confessions On A Dance Floor (2005). “Gần hai thập kỷ trôi qua và tôi thấy như được trở về nhà cùng Warner Records. Quay lại với âm nhạc, với sàn nhảy, trở lại nơi bắt đầu cho tất cả. COADF - P.2 2026”, bà viết. Bài đăng đã nhanh chóng thu hút hơn 400 nghìn lượt thả tim chỉ trong 14 giờ.

Phần 2 của hit album Confessions On A Dance Floor sắp được ra lò

Album này cũng đánh dấu lần đầu tiên Madonna ra mắt một sản phẩm dài hơi kể từ Madame X năm 2019. Ngoài ra, Warner Records là “mái nhà” nơi Madonna dành 25 năm đầu sự nghiệp hoạt động và bành trướng thương hiệu “nữ hoàng nhạc Pop” tới đông đảo khán giả toàn cầu.

Madonna, sinh năm 1958, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop” nhờ sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ với hàng loạt bản hit toàn cầu như Like A Virgin, Vogue, Hung Up hay 4 Minutes. Bà không chỉ thành công ở mảng âm nhạc với doanh số hơn 400 triệu bản thu âm bán ra, mà còn ghi dấu ở điện ảnh, thời trang, sách ảnh và toàn bộ tour diễn luôn cháy vé.

Madonna là gương mặt tiên phong cho nữ giới trong âm nhạc, đủ sức cạnh tranh với nghệ sĩ nam ở khoản album, nhạc số và tour

Ảnh hưởng của Madonna vượt ra ngoài âm nhạc, lan sang văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội. Bà là người tiên phong trong việc thách thức chuẩn mực giới, tôn giáo và tình dục, thường xuyên gây tranh cãi nhưng cũng mở đường cho nhiều thế hệ nghệ sĩ nữ sau này. Các ca sĩ như Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé hay Dua Lipa đều thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Madonna. Với khả năng kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại, Madonna không chỉ trở thành biểu tượng pop toàn cầu mà còn là biểu tượng về nữ quyền và tự do sáng tạo trong ngành công nghiệp giải trí.

Madonna - Hung Up







