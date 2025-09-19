Tối 18/9/2025, Seachains chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc bằng album đầu tay mang tên 30 The Album. Đây không chỉ là sản phẩm được ấp ủ suốt 3 năm với 13 track do chính anh viết, hòa âm và sản xuất, mà còn là cột mốc trưởng thành của một rapper từng rời xa ánh hào quang showbiz để chọn cuộc sống gia đình. Trong 30 The Album, Seachains khắc họa rõ hình ảnh một người đàn ông của gia đình, luôn trọn vẹn bên vợ, con và anh em.

Album được xây dựng như một hành trình âm nhạc đa lớp cảm xúc: từ những hoài nghi, tự vấn, đấu tranh nội tâm (We Don’t Know Everything, Bên Dưới Tầng Hầm), đến sự biết ơn và trân trọng (Sống Ở Trên Đời, Life Is Gud), rồi lắng lại trong những khoảnh khắc riêng tư đầy tình cảm dành cho gia đình (GU2, Kể Về Em). Với Seachains, đây chẳng khác nào “đứa con thứ hai” sau cậu con trai đầu lòng, bởi mỗi ca khúc đều chất chứa những lát cắt thật nhất về tuổi trẻ, tình yêu, mất mát, tình bạn, xung đột giữa sự nghiệp và gia đình, cũng như nỗi lo âu khi bước vào tuổi 30.

“Tôi đã dành gần 2 năm để nhìn nhận lại chính mình, 3 năm để hoàn thiện lyrics, flow, giai điệu. Album này không chỉ là âm nhạc, mà còn là hành trình tôi học cách trưởng thành. Ở tuổi 30, tôi không còn khao khát spotlight, điều tôi muốn là kể một câu chuyện thật để ai đó đồng cảm. Và xa hơn, khi con trai tôi bằng tuổi tôi bây giờ, nó sẽ có thể nghe lại album này như một lời nhắn nhủ chân thành từ ba của nó”, Seachains chia sẻ.

Trong 13 track, khán giả dễ dàng bắt gặp những câu rap đủ sức khơi gợi tranh luận. Ở We Don’t Know Everything, lyric “Tao ngỡ mình trưởng thành cho tới khi con trai tao cho tao biết là tao chưa” khiến người nghe tự hỏi: đàn ông có thực sự trưởng thành khi bước sang tuổi 30? Hay với Bên Dưới Tầng Hầm, câu rap “Nếu tao chỉ vì công chúng mà bỏ lại gia đình thì cả đời tao là nỗi đau” đặt ra lựa chọn khó khăn giữa công chúng và gia đình. Đến Âm Thầm Vàng lại gợi nên tranh luận liệu có thể vừa làm nhạc đỉnh cao, vừa chu toàn vai trò ông bố bỉm sữa? Còn Không Thể Dừng Lại lại xoáy vào nỗi cô độc của đàn ông khi phải luôn mạnh mẽ. Và trong Yes Mama - No Mama, Seachains thẳng thắn nhắc đến chữ hiếu, khiến người nghe giật mình nghĩ về việc có bao nhiêu người chỉ biết hiếu nghĩa khi đã mất đi người thân.

Cùng ngày phát hành album, Seachains tổ chức sự kiện Chạy Mà Lắng - một listening experience đặc biệt để fan, anh em nghệ sĩ và giới chuyên môn lắng nghe trọn vẹn album. Sự kiện có sự góp mặt của những anh em thân thiết với Seachains như Obito, Lăng LD, Ricky Star, Lil Wuyn,... và cả HLV Karik.

Tại đây, Seachains trình diễn live toàn bộ 13 bài hát, từ fastflow bùng nổ đến những đoạn rap tự sự đầy cảm xúc, chứng minh rằng sau 5 năm im ắng, anh vẫn giữ nguyên nội lực và phong độ của một quán quân. Buổi listening party tối 18/9 cũng cho thấy rõ quyết tâm của Seachains: không chỉ “nghe” mà khán giả còn được “thấy” và “cảm” trọn vẹn câu chuyện đời anh qua từng track. Mỗi màn trình diễn, mỗi chia sẻ đều như một lát cắt chân thực về hành trình trở thành người đàn ông tuổi 30, không chỉ sống cho bản thân, mà còn sống cho gia đình và những người anh em bên cạnh.

Sau khi bước lên bục vinh quang tại Rap Việt mùa 2, Seachains chọn cho mình con đường ngược lại so với nhiều rapper cùng thời. Thay vì tận dụng sức nóng để phủ sóng truyền thông, ra mắt sản phẩm liên tục hay chạy show không ngừng nghỉ, anh gần như “bốc hơi” khỏi bản đồ âm nhạc. Sự biến mất ấy khiến không ít fan bất ngờ, nhất là khi chiến thắng của anh từng được đánh giá là xứng đáng và mở ra nhiều cơ hội.

Seachains rút lui về hậu trường, chọn cuộc sống giản dị. Seachains thông báo lên chức bố vào năm 2023, một quyết định riêng tư nhưng cũng cho thấy sự ưu tiên rõ ràng: gia đình trên hết. Từ một rapper trẻ đang trên đà bứt phá, Seachains bất ngờ khép lại cánh cửa của mình. Nhưng hiện tại, Seachains đã sẵn sàng trở lại với lời tuyên bố anh xứng đáng có cả sự nghiệp và gia đình.