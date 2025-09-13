Seachains tái xuất

Mới đây, trên fanpage của mình, Seachains liên tục cập nhật hình ành và thông tin mới. Nam rapper “đánh úp” bằng bộ ảnh bên vợ, con và các anh em, kèm dòng trạng thái “Khi tuổi 30 không còn là ồn ào, nhưng mỗi nhịp thở đều đong đầy trải nghiệm. Âm nhạc lần này không chỉ để nghe, mà để nằm lại trong tim - những lặng lẽ rực cháy từ bên trong…”. Đây là động thái cho thấy Seachains đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc, sau gần nửa thập kỷ im hơi lặng tiếng.

Seachains thả bộ ảnh cùng vợ - con và các anh em trong tổ đội, rục rịch trở lại:

Sau bộ ảnh gây chấn động rap fan này, Seachains thả xích teaser album, có tên gọi 30 - The Album. Đây là cuốn nhật ký tuổi 30 của Seachains, được anh giới thiệu như món quà đặc biệt nhất gói gọn mọi tâm sự về gia đình, nỗi đau và niềm tin được kể bằng âm nhạc. “Nhìn lại cả chặng đường, tôi mới hiểu vì sao '30' phải ra đời đúng lúc này. Đã hơn 4 năm kể từ ngày tôi bước ra từ Rap Việt mùa 2, tôi chọn lùi về để học làm chồng, làm cha - âm nhạc đi chậm lại nhưng trái tim trưởng thành hơn. ‘30 - The Album’ là món quà đặc biệt nhất tôi muốn gửi đến mọi người: một cuốn nhật ký bằng âm nhạc về gia đình, nỗi đau và niềm tin.”

Album của Seachains lên sóng ngày 18/9 tới đây

Cách khai thác của Seachains khiến fan nhạc liên tưởng đến Justin Bieber - siêu sao toàn cầu vừa trở lại với album kép SWAG gồm 44 tracks là tâm sự của đàn ông trưởng thành về cuộc sống, lấy gia đình và niềm tin yêu của vợ - con trai làm điểm nhấn.

Vắng bóng bấy lâu để “đánh úp” 1 album chất lượng, Seachains khiến dân tình đứng ngồi không yên. Theo dự kiến, album của Seachains lên sóng ngày 18/9 tới đây, với những hình ảnh đậm chất đời thường nhất đang được hé lộ.

Từ Quán quân Rap Việt đến người đàn ông 30 tuổi quay lại showbiz

Sinh năm 1995 tại Cần Thơ, Seachains tên thật là Huỳnh Long Hải. Anh bén duyên với rap từ khá sớm, xuất thân underground, từng hoạt động trong nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ, Ricky Star và Bảo Kun. Không chỉ biết rap, Seachains còn có khả năng sáng tác, hòa âm, phối khí, từng được đánh giá là một trong những rapper hiếm hoi “đa-zi-năng”. Sau đó, Dù vậy, trước Rap Việt, cái tên Seachains vẫn khá xa lạ với khán giả đại chúng.

Ca khúc nổi tiếng nhất của Seachains chính là Simple Love, bản hit kết hợp với Obito mang lên tuổi cả hai “một bước thành sao”



Với giới trẻ, ca khúc nổi tiếng nhất của Seachains chính là Simple Love, bản hit kết hợp với Obito mang lên tuổi cả hai "một bước thành sao". Simple Love ra mắt năm 2020, khi Seachains và Obito hoạt động mạnh mẽ dưới tổ đội OTD. Với giai điệu trẻ trung và lời ca dễ thương, Simple Love từng oanh tạc TikTok, đưa cả hai bước ra ánh sáng. Hiện MV thu về hơn 100 triệu view, cho thấy sức ảnh hưởng to lớn dù không đầu tư quá nhiều về phần hình ảnh. Đến tận bây giờ, Simple Love vẫn được xem như “thương hiệu” của bộ đôi, nhắc đến là nhớ ngay đến quãng thời gian rực rỡ của Seachains.

Chiến thắng của Seachains thuyết phục được đông đảo rap fan

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến từ Rap Việt mùa 2. Dưới sự dẫn dắt của HLV Karik, Seachains chinh phục dàn huấn luyện viên và khán giả bằng phong cách rất riêng. Anh không thiên về những bản rap nảy lửa, kĩ thuật phức tạp mà chọn hướng đi tình cảm, gần gũi. Mười Bốn Giờ Lăm, I’m Alright hay các bản trình diễn khác trong chương trình mang nhiều chất tự sự, khiến khán giả đồng cảm. Chiến thắng của Seachains vì thế thuyết phục được đông đảo rap fan.

Sau chung kết Rap Việt, Seachains lại gần như biến mất khỏi đường đua âm nhạc

Thế nhưng, sau chung kết Rap Việt, Seachains lại gần như biến mất khỏi đường đua âm nhạc. Không ra mắt nhiều sản phẩm mới, cũng không chạy show rầm rộ, anh chọn cuộc sống trầm lặng hơn. Trong lúc fan chờ đợi cú nổ thực sự, Seachains bất ngờ chia sẻ tin mừng làm bố vào năm 2023. Khi sự nghiệp đang lên, Seachains quyết định lập gia đình. Anh ít xuất hiện trên truyền thông, chỉ thỉnh thoảng cập nhật vài hình ảnh đời thường hoặc status tương tác với fan trên trang cá nhân.



Khi sự nghiệp đang lên, Seachains quyết định lập gia đình

Chạm ngưỡng 30 tuổi, Seachains rục rịch trở lại cùng album mới. Seachains chín chắn hơn, không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, trải nghiệm trưởng thành. Anh kể chuyện đã là một người đàn ông của gia đình, biến điều đó thành chất liệu sáng tác.



Khán giả từng yêu mến Seachains vì sự chân thành, sẵn sàng chờ đợi để nghe album mới. Thị trường rap Việt sau Rap Việt vẫn biến động không ngừng, nhiều gương mặt trẻ xuất hiện, nhưng khoảng trống cho những bản rap chậm rãi, giàu tính tự sự thì vẫn còn. Seachains dường như hiểu rõ vị trí của mình. Anh không cố gắng chạy theo xu hướng drill, trap, hyperpop đang nổi, mà kiên định với màu sắc gần gũi, phù hợp với hình ảnh một rapper trưởng thành.