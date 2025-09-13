Điều bất ngờ trong phần thi của Đức Phúc ở Nga

Ca sĩ Đức Phúc trình diễn ở vị trí 20 ca khúc Phù Đổng Thiên Vương trong cuộc thi Intervision 2025, quy tụ 23 nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia.

Lễ bốc thăm thứ tự biểu diễn vừa diễn ra tại Nga theo cách độc đáo. Các nghệ sĩ lần lượt rót cho mình một tách trà từ chiếc ấm samovar khổng lồ. Khi nước nóng lan tỏa, con số thứ tự dần hiện ra trên thành cốc, tạo nên khoảnh khắc bất ngờ, đậm bản sắc văn hóa Nga.

Đức Phúc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Kết quả, Đức Phúc đảm nhận vị trí 20 với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được anh đặt hàng riêng cho sân chơi này. Vị trí trình diễn được cho là thuận lợi với Đức Phúc, giúp anh và ê-kíp có thêm nhiều thời gian chuẩn bị.

Đại diện đến từ Việt Nam bước vào đêm chung kết Intervision 2025 với số thứ tự 20/23 tiết mục. Video: Đức Phúc.

Cuộc thi Intervision 2025 có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như ca sĩ Cuba Zulema Iglesias Salazar, nhóm tam ca Nomad của Kyrgyzstan, ca sĩ Trung Quốc Vương Hy, nghệ sĩ Mỹ Brandon Howard hay đại diện chủ nhà Nga - Shaman, biểu diễn ở vị trí số 9. Nhạc sĩ Trọng Đài của Việt Nam góp mặt trong hội đồng giám khảo.

Trong phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Intervision là “ngày hội âm nhạc, nền tảng đối thoại giữa các nền văn minh”, hướng đến sự đa dạng toàn cầu thông qua ngôn ngữ âm nhạc. Thí sinh chiến thắng sẽ được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín của ban giám khảo, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng 30 triệu ruble (gần 360.000 USD). Để chuẩn bị cho phần thi, ê-kíp Việt Nam đã làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật quốc tế, rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh và bố trí vũ đạo. Ngay từ buổi tổng duyệt, phần dàn dựng mang đậm dấu ấn Việt Nam đã tạo ấn tượng bởi vũ công trong trang phục hiện đại kết hợp cùng nón lá, chiếu cói...

Trên màn hình LED, những hình ảnh gợi nhớ truyền thuyết Thánh Gióng hiện lên, từ mặt trời rực lửa đến ngựa sắt tung vó, hòa cùng sắc xanh tre.

Đức Phúc cho biết anh dành nhiều tâm huyết cho tiết mục: “Được đại diện Việt Nam tại Intervision 2025 là vinh dự lớn. Tôi và ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ âm nhạc đến hình ảnh để truyền tải ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc qua ca khúc Phù Đổng Thiên Vương . Tôi hy vọng phần trình diễn này không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới”.

Với sự chuẩn bị công phu, đại diện Việt Nam hứa hẹn mang đến tiết mục bùng nổ, giàu cảm xúc trên đấu trường âm nhạc.