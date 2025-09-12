Các Em Xinh đội mưa để chuẩn bị cho concert Em Xinh Say Hi

Chỉ còn hơn một ngày nữa, concert Em Xinh Say Hi sẽ chính thức diễn ra, và không khí chuẩn bị tại sân khấu càng lúc càng nóng lên. Ngày 11/9 vừa qua, các Em Xinh đã có mặt tại khu vực tổ chức để luyện tập, bất chấp thời tiết mưa gió. Mặt sân trơn trượt, mưa tạt liên tục nhưng các cô gái vẫn khoác áo mưa, tập luyện từng bước đi, từng động tác vũ đạo một cách cẩn thận để đảm bảo màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Concert được tổ chức đúng vào mùa mưa, vì vậy khó khăn về thời tiết là điều không thể tránh khỏi. Không chỉ phải đối mặt với cơn mưa bất chợt, các Em Xinh còn tập luyện tới tận đêm muộn, miệt mài luyện từng động tác, từng biểu cảm để đảm bảo mọi chi tiết trên sân khấu đều chỉn chu.

Các Em Xinh luyện tập chăm chỉ dưới trời mưa:

Trước đó, nhiều fan cũng đã chuẩn bị tinh thần “dầm mưa” cùng các Em Xinh trong đêm diễn, thậm chí khẳng định dù trời mưa thì vẫn sẽ diện những outfit ấn tượng nhất để hòa nhịp cùng đêm nhạc. Giống như các Em Xinh, nhiều fan cũng đang cùng nhau manifest thời tiết thuận lợi để đêm concert được diễn ra suôn sẻ. Tinh thần lạc quan, tích cực từ cả khán giả lẫn các Em Xinh càng làm tăng thêm sự háo hức, hứa hẹn một đêm trình diễn tràn đầy năng lượng, cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Quỳnh Anh Shyn tất tay “chơi lớn”

Trong loạt ảnh rehearsal do BTC đăng tải, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý với outfit “bệnh nhân”, gương mặt còn sưng và chiếc mũi dán băng trắng như vừa trải qua ca “hậu phẫu”. Hình ảnh này khiến nhiều fan hoang mang, thậm chí lầm tưởng cô nàng đã “chơi lớn” trùng tu nhan sắc ngay trước thềm concert.

Không chỉ vậy, chính Quỳnh Anh Shyn cũng tự đăng bức ảnh bó mũi kèm caption “Mong kịp concert”, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ trong vài giờ. Nhìn qua, dễ khiến nhiều người tin rằng nữ nghệ sĩ vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, từ outfit bệnh viện với mũ trùm xanh, áo phẫu thuật cho đến chiếc mũi dán băng trắng.

Quỳnh Anh Shyn “chơi tất tay” để nhận về số vote nhiều nhất cho outfit rehearsal cho đêm concert

Tuy nhiên, chi tiết “bóc mẽ” sự thật là Quỳnh Anh Shyn vẫn đeo micro headset chuyên dụng cho concert, và background phía sau không phải phòng mổ vô trùng mà là hậu trường với dàn thiết bị điện tử cùng nhân viên mặc trang phục thường. Nhiều khán giả nhận xét lần này nữ ca sĩ đúng là “chơi tất tay” để nhận về số vote nhiều nhất cho outfit rehearsal cho đêm concert.

Ê hề content trên các trang mạng xã hội

Đáng chú ý, trong buổi rehearsal, các Em Xinh xuất hiện với những tạo hình độc đáo đến mức nhiều fan khó lòng nhận ra thần tượng của mình. Orange gây choáng khi hóa thân thành Saitama đầu trọc, khiến khán giả phải kêu gọi bình chọn vì độ “chịu chơi” hiếm có.

Hoàng Duyên mang đến bất ngờ khi hóa thân thành bà bán bánh tráng chính hiệu

Hoàng Duyên mang đến bất ngờ khi hóa thân thành bà bán bánh tráng chính hiệu, che kín mặt cùng gánh hàng rong khiến khán giả bật cười và còn đùa rằng “che được cái mặt là muốn làm gì thì làm, tháo ra là chỉ cứng người ngay”. Trong khi đó, Pháo lại khiến fan trầm trồ khi diện nguyên bộ đồ Ghillie trong PUBG, che kín từ đầu đến chân, chỉ còn chiếc chảo đặc trưng để khán giả lờ mờ đoán ra danh tính.

Chi Xê là Spiderman

Bảo Anh làm Tôn Ngộ Không

Phương Mỹ Chi khiến fan "cười bò" với hình tượng Na Tra

Chi Xê gây bất ngờ khi chọn hẳn outfit Spiderman che kín mặt, khiến fan phải “đoán già đoán non” mới nhận ra. Ngay cả “lý trí cuối cùng” của chương trình là Bảo Anh cũng không chịu thua, nhập cuộc với tạo hình Tôn Ngộ Không cực kỳ hài hước. Phương Mỹ Chi tiếp tục chứng minh danh hiệu “cây hài” của Em Xinh khi hóa thân thành Na Tra cùng loạt biểu cảm khó đỡ. Trong khi đó, Vũ Thảo My lại gây ấn tượng với màn hóa trang kín mít, đầu tư thêm hình xăm giả, dây chuyền vàng bản to và thậm chí còn kêu gọi fan vote cho mình với phần thưởng là “cọng vàng” trên cổ.

Pháo hóa người rừng kín mít mặt

Không nhận ra Vũ Thảo My

Lâm Bảo Ngọc, MAIQUINN, Lyhan và Jukysan lại chọn concept nhẹ nhàng hơn với mũ hoa hướng dương và chụp hình theo concept “các mẹ”

Ngô Lan Hương hóa thân thành cầu thủ trên sân khấu, nhưng góc chụp “dìm” chiều cao khiến cô nàng từ 1m53 bỗng chốc chỉ còn như 1m35. Đào Tử A1J lại được dịp chơi Trung Thu sớm với tạo hình Chú Cuội. Mỹ Mỹ lựa chọn phong cách đơn giản nhưng dễ thương, đến mức nhiều fan còn nhầm cô với Khổng Tú Quỳnh. Trong khi đó, Lamoon gây sốt với màn hóa khỉ, tay xách nải chuối, đeo sash “Miss Sơn Trà”.

Muộii thì “chơi lớn” khi mang cả mascot gà khổng lồ lên sân khấu, khiến fan hài hước trêu chọc rằng “thiếu điều bưng luôn cả tiệm cơm gà nhà mình”. Yeolan sáng tạo với tạo hình nhân viên trạm xăng, nhận về loạt bình luận hài hước như “đổ đầy bình, 50k khỏi thối”. Châu Bùi cùng các Em Xinh khác gồm Lâm Bảo Ngọc, MAIQUINN, Lyhan và Jukysan lại chọn concept nhẹ nhàng hơn với mũ hoa hướng dương và chụp hình theo concept “các mẹ”.

Đông đảo khán giả liên tục bày tỏ sự thích thú trước độ “chịu chơi” cùng loạt ý tưởng hóa trang táo bạo, sáng tạo của các Em Xinh trong buổi rehearsal

Dưới bài đăng, đông đảo khán giả liên tục bày tỏ sự thích thú trước độ “chịu chơi” cùng loạt ý tưởng hóa trang táo bạo, sáng tạo của các Em Xinh trong buổi rehearsal. Nhiều người hào hứng để lại bình luận dự đoán về những tiết mục đặc biệt đang được “ém hàng” cho concert chính thức, khiến bầu không khí chờ đợi ngày càng trở nên sôi động. Không chỉ dừng lại ở yếu tố hài hước và bất ngờ, người hâm mộ còn đặt nhiều kỳ vọng vào những sân khấu bùng nổ, được đầu tư công phu cả phần nghe lẫn phần nhìn. Concert Em Xinh Say Hi vì thế được hứa hẹn sẽ trở thành một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, nơi 30 Em Xinh cùng nhau mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, để lại dấu ấn sâu đậm và khó quên trong lòng khán giả.