Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, concert Em Xinh Say Hi sẽ chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Những ngày qua, từng động thái của dàn “em xinh” cho những buổi tập luyện với các màn trình diễn được người hâm mộ quan tâm hơn cả.

Trong đó, “em xinh” Quỳnh Anh Shyn còn viral với khoảnh khắc “độ mũi” trước thềm concert. Không chỉ thế, mới đây trong một talkshow, Quỳnh Anh Shyn còn tiết lộ về việc suýt có màn trình diễn “chấn động” tại Chung kết Em Xinh Say Hi.

Quỳnh Anh Shyn là một trong những “em xinh” gây được nhiều ấn tượng tại Em Xinh Say Hi

Theo đó, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ về những suy nghĩ trước khi tham gia Em Xinh Say Hi: “Vào đây lúc đầu mình cũng nghĩ sẽ làm những bài nhẹ nhàng thôi, không phải nhảy múa gì hết. Nhưng cuối cùng vào đây bài nào mình cũng performance, nhảy khùng điên”.

Đặc biệt cô nàng tiết lộ: “Nếu mà vào được chung kết, được vào vòng solo mình sẽ đem ‘lò vi sóng’ của mình lên. Mình đã có cuộc thảo luận và ‘lò vi sóng’ của mình cũng đã đồng ý. Cũng gọi là hai chị em ‘lò vi sóng’ quốc gia lên vòng chung kết solo. Nhưng có vẻ như thiên thời địa lợi nhân chưa hòa rồi. Hẹn ‘lò vi sóng’ ở stage khác nha”.

Quỳnh Anh Shyn tiết lộ từng có ý định mời “lò vi sóng” của mình lên sân khấu chung kết Em Xinh Say Hi (Nguồn: Ở đây có ai?)

Nên cô nàng đành hẹn “lò vi sóng” ở một sân khấu khác

Dù không chỉ đích danh “lò vi sóng” của Quỳnh Anh Shyn là ai nhưng ai cũng biết “người ấy” không ai khác chính là Chi Pu. Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu từng là đôi bạn thân đình đám Hà thành nhưng cũng từng rơi vào trạng thái “nước sông không phạm nước giếng” suốt gần 6 năm.

Drama thời điểm lúc bấy giờ lên đến đỉnh điểm khi Quỳnh Anh Shyn thẳng tay unfollow Chi Pu. Thậm chí khi gặp nhau ở nhiều sự kiện, cả hai cũng chỉ lướt qua nhau như người lạ từng quen.

Phải đến đám cưới Salim và Long ‘Hạt Nhài” vào đầu năm 2025, Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn mới xuất hiện trong khung hình chung và chính thức đánh dấu cột mốc “gương vỡ lại lành”. Cũng vì thế mà netizen gọi đây là mối quan hệ “lò vi sóng” mạnh nhất showbiz Việt và vui mừng vì sau tất cả, Quỳnh Anh Shyn - Chi Pu cũng đã quay về bên nhau.

Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn đánh dấu màn làm hòa sau 6 năm tại đám cưới của Salim

Cả hai còn chụp chung hình tạp chí sau khi làm hòa

Là gương mặt fashionista có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn tại Em Xinh Say Hi ngay từ khi công bố đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Ở livestage 1, cô nàng đảm nhận vai trò nhóm trưởng với tiết mục Đồng Dao Xinh Gái và nhanh chóng gây ấn tượng bởi concept độc đáo cũng như khả năng dẫn dắt đồng đội.

Đến livestage 2 Quỳnh Anh Shyn khai thác phong cách dark fantasy trong tiết mục Gã Săn Cá hay viral MXH với màu sắc dân gian đương đại, retro-futurism hiện đại trong hai sân khấu Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời và Cách (Yêu Đúng) Điệu. Tuy nhiên, cô nàng đã dừng chân sau livestage 4 cùng các em xinh Mỹ Mỹ, Liu Grace, Vũ Thảo My và gây tiếc nuối cho khán giả bởi kỹ năng và sự thể hiện ấn tượng.