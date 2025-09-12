Gặp gỡ Anh Tú

Trong vài năm trở lại đây, khán giả Việt Nam có thể bắt gặp Anh Tú ở rất nhiều sân khấu âm nhạc khác nhau: từ những chương trình giải trí đại chúng như Rap Việt, Xuân Hạ Thu Đông, rồi Lại Xuân, Ca Sĩ Mặt Nạ cho đến gameshow thực tế siêu hot là Anh Trai Say Hi. Mỗi lần xuất hiện, anh đều để lại dấu ấn riêng. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn Anh Tú ở khía cạnh đó thôi thì chưa đủ, bởi anh còn là một trong số ít ca sĩ trẻ hiện nay thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật chính luận trọng điểm của đất nước.

Từ Đại lễ 30/4 đến Quốc khánh 2/9, Anh Tú luôn là một trong những gương mặt quen thuộc được chọn để cất tiếng hát trên những sân khấu ca nhạc quy mô lớn. Điều đó không chỉ khẳng định giọng ca nội lực, truyền cảm, mà còn cho thấy sự tín nhiệm lớn từ những người làm nghề dành cho anh - một sự công nhận mà chính Anh Tú cũng coi là niềm vinh dự đặc biệt trong hành trình làm nghệ thuật của mình.

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt sôi động với hàng loạt xu hướng mới, việc một ca sĩ trẻ vẫn duy trì được chỗ đứng trong dòng chảy âm nhạc chính luận khiến nhiều người tò mò: điều gì đã khiến Anh Tú chiếm trọn sự tín nhiệm ấy? Là do giọng hát nội lực, sự chuyên nghiệp, hay bởi tình yêu quê hương được gửi gắm qua từng ca khúc? Và hơn hết, Anh Tú nhìn nhận thế nào về cơ duyên, cũng như trách nhiệm của mình khi được góp giọng trong những chương trình thiêng liêng gắn với lịch sử đất nước?

Được cất tiếng hát Người Là Hồ Chí Minh ngay tại Lăng Bác là điều thiêng liêng nhất, là mốc son trong sự nghiệp của tôi

Một điều công chúng thảo luận về Anh Tú rất nhiều dạo gần đây đó là việc anh xuất hiện thường xuyên tại các chương trình ca nhạc - nghệ thuật chính luận trong dịp Đại lễ 30/4 và 2/9. Theo Anh Tú, vì sao mình được tin tưởng giao trọng trách ở những dịp đặc biệt như vậy?

Để có được sự tín nhiệm, trước hết đó là may mắn khi tôi được tiếp xúc và trò chuyện với nhiều anh chị bầu show ở miền Bắc. Trong những lần gặp gỡ, tôi chia sẻ tình yêu quê hương đất nước cùng vài câu chuyện nhỏ, từ đó dần có cơ hội xuất hiện ở các chương trình quy mô nhỏ. Qua mỗi lần biểu diễn, tình cảm chân thành mà tôi gửi gắm trong ca khúc đã được các anh chị ghi nhận và giới thiệu đến những người có thẩm quyền, mở ra cơ hội tham gia các chương trình chính luận. Đó là cả một hành trình dài để tôi có thể đứng trên những sân khấu lớn như hôm nay.

Điều may mắn là tôi được gặp những ân nhân, để từ đó có cơ hội hát ở những chương trình chính luận. Có khán giả lắng nghe mình hát đã là một niềm hạnh phúc, nhưng để có cơ hội đứng trên sân khấu, được các anh chị bầu show tin tưởng cũng vô cùng quan trọng. Tôi biết ơn các bác đã cho tôi cơ hội được góp giọng trong những chương trình chính luận của đất nước - điều vốn không hề dễ dàng. Từ A50 đến A80, tôi thực sự hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi bản thân đã làm được những điều lớn lao, mang đến nhiều giá trị, thậm chí lấy đi nước mắt của không ít khán giả bằng giọng hát của mình. Với tôi, đó là sự may mắn và niềm hạnh phúc lớn nhất trong dịp Đại lễ này.

Vào tháng 5 vừa qua, Anh Tú đã thể hiện ca khúc tự sáng tác về Tổ quốc: Người Là Hồ Chí Minh. Cảm hứng nào đã giúp bạn chắp bút nên ca khúc này?

Nói về Người Là Hồ Chí Minh, đây là một ca khúc vô cùng đặc biệt với tôi ở thời điểm này. Tôi đến với bài hát khá tình cờ, qua lời mời tham gia một chương trình chính luận từ Giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy. Anh gợi ý cho tôi vài lựa chọn, nhưng trong lòng lại thôi thúc muốn cất lên tiếng hát của riêng mình, vừa thể hiện tình yêu quê hương, vừa bày tỏ tình cảm dành cho Bác Hồ đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Thế là tôi mạnh dạn nói: “Anh cho em thử hát một bài mới nhé, em tự viết luôn?” Lúc ấy, tôi còn chưa đặt bút viết câu nào, nhưng anh Thủy đã gật đầu đồng ý: “Ừ, viết đi”.

Chính vì đây là một chương trình lớn nên tôi càng phải nỗ lực gấp nhiều lần. Khi bắt tay vào sáng tác, tôi đối diện với vô số thử thách: ca từ chưa đủ tinh tế, giai điệu còn gượng, rồi lại phải nghĩ cách đưa hơi thở của thế hệ trẻ vào bài hát: làm sao để không quá bi luỵ, không quá “sách vở” mà vẫn truyền tải tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi với khán giả trẻ. Áp lực đè nặng khiến tôi nhiều lúc căng thẳng, nhưng may mắn có sự hỗ trợ từ anh Thủy, từ bé LyLy và anh em trong nghề. Nhờ vậy, Người Là Hồ Chí Minh mới được hoàn thiện. Với tôi, đây thực sự là một tác phẩm để đời. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã đồng hành và ủng hộ.

Đứng biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả, Anh Tú cảm thấy như thế nào?

Điều thiêng liêng nhất đối với tôi chính là được cất tiếng hát Người Là Hồ Chí Minh ngay tại Lăng Bác. Đó cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội đứng hát ở nơi đặc biệt ấy, cảm xúc dâng trào, vừa bồi hồi, vừa hạnh phúc mà cũng vừa tự hào và vinh dự. Những câu ca gắn liền với hình ảnh Lăng Bác khiến tôi càng xúc động hơn, càng trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình trong buổi tối hôm ấy. Tôi còn nhớ rõ, khi biểu diễn, bác Tô Lâm và nhiều vị lãnh đạo đã vỗ tay khen ngợi, khiến niềm vui của tôi nhân lên gấp bội.

Đó thực sự là một mốc son rực rỡ trong sự nghiệp của tôi. Cho đến tận bây giờ, ca khúc ấy vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn được anh chị em nghệ sĩ và khán giả yêu cầu mỗi khi tôi đi diễn. Tôi chỉ mong Người Là Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục sống mãi cùng thế hệ hôm nay và mai sau, để nhiều nghệ sĩ và khán giả khác cũng có thể hát lên giai điệu ấy cùng tôi.

Với tư cách là 1 ca sĩ - nghệ sĩ, Anh Tú nghĩ cần có trách nhiệm gì để duy trì và lan tỏa các ca khúc âm nhạc hướng về tổ quốc, mang đậm bản sắc dân tộc?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là luôn ghi nhớ và biết ơn cha ông đã hy sinh để giữ gìn Tổ quốc, đem lại nền hòa bình, độc lập hôm nay. Từ tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc ấy, tôi tự nhiên muốn đưa nhiều cảm xúc và sự trân trọng vào từng câu hát. Đó là chất liệu được nuôi dưỡng từ chính tâm hồn mình.

Tôi không rõ các nghệ sĩ khác nhìn nhận thế nào, nhưng tôi thấy thế hệ trẻ hiện nay cũng rất tài năng. Chẳng hạn như DTAP, Phương Mỹ Chi, LyLy… đều thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng phong cách trẻ trung, mới mẻ mà vẫn trọn vẹn tinh thần dân tộc. Tôi nhớ có lần nghe trọn một album của DTAP viết về văn hóa, về quê hương Việt Nam, ngồi suốt ba tiếng đồng hồ mà xúc động không ngừng. Thực sự các bạn tài năng đến mức khó có thể diễn đạt bằng lời.

Tóm lại, mỗi người nghệ sĩ có một cách biểu đạt khác nhau. Tôi chọn cách khai thác chất liệu từ những câu chuyện, ký ức của bố, của ông, của gia đình để nuôi dưỡng cảm xúc và rèn giũa bản thân. Nhờ vậy mà hôm nay tôi mới có thể tự tin gửi gắm những điều ấy đến khán giả. Tôi tin mình đã làm được một phần và trong tương lai, sẽ còn nỗ lực nhiều hơn nữa.

Qua 2 dịp Đại lễ 30/4 vừa qua và 2/9 sắp tới, Anh Tú có cảm nhận thế nào về cách các bạn trẻ thể hiện tinh thần yêu nước? Có khác gì so với quá khứ?

Tôi nghĩ ở mỗi thời, người trẻ sẽ thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng của mình. Thời nào cũng có rất nhiều người yêu Tổ quốc, từ nghệ sĩ đến streamer, TikToker Gần đây nhất, dịp Sơ duyệt và Tổng duyệt diễu binh cho Đại lễ 2/9, tôi đi dọc các tuyến đường Hà Nội và thấy bà con khắp nơi tụ hội, vẫy tay chào các chiến sĩ đang tập luyện. Đó cũng là tình yêu quê hương - rất giản dị nhưng sâu sắc. Còn so sánh ngày xưa với bây giờ thì tôi cho rằng tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ khác ở cách mỗi người lựa chọn để biểu đạt, mang tính cá nhân hóa nhiều hơn mà thôi.

Rap Việt là bước ngoặt rõ rệt nhất, còn Anh Trai Say Hi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên Anh Tú của hiện tại

Lùi lại một chút về quá khứ nhé! Sau chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, khán giả đã quen gọi bạn là Anh Tú Voi Bản Đôn rồi. Bạn có cảm thấy chán ghét hay có cảm xúc ra sao khi bản thân phải gắn liền với 1 biệt danh như vậy?

Thực sự, phải nói là tôi yêu “Voi Bản Đôn” trước. Nếu không có tình cảm dành hình tượng đó thì chắc chắn tôi đã chẳng trêu khán giả bằng câu “Tôi là Voi Bản Đôn”. Với tôi, Ca Sĩ Mặt Nạ và “Voi Bản Đôn” là một dấu mốc quan trọng trong năm 2023. Tôi đã được khán giả đón nhận đến mức bản thân cũng không ngờ tới: họ yêu thương, dõi theo và bảo vệ tôi suốt một hành trình dài ghi hình show.

Qua nhân vật này, khán giả có dịp thấy rõ hơn cá tính thật của tôi. Ngoài hình ảnh một chàng trai hát ballad trầm tư, tôi còn có một phần “nhoi” và vui tươi như chú voi ấy. Tôi rất thích loài voi vì chúng vừa dễ thương, vừa mạnh mẽ lại bao dung. Chính tôi cũng là người nghĩ ra nhân vật “Voi Bản Đôn”, gợi từ hình ảnh “chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con” - ngây ngô nhưng đáng yêu vô cùng. Thế nên khi khán giả gọi tôi là “Voi Bản Đôn”, tôi thấy vui lắm, chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Một điều thú vị nữa là trong Vpop có khá nhiều ca sĩ trùng tên Anh Tú như Anh Tú Atus, Anh Tú Dưa, Vương Anh Tú, hay cả diễn viên hài Anh Tú. Nhờ có cái tên “Anh Tú Voi Bản Đôn”, tôi được nhận biết dễ dàng hơn và cũng trở nên gần gũi hơn với khán giả. Nói cho cùng, đó là một biệt danh dễ thương, và tôi hoàn toàn trân trọng khi được mọi người ưu ái gọi như thế.

Anh Tú có cho rằng ngôi vị Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ là một bước ngoặt lớn, giúp sự nghiệp của mình thăng hoa hơn? Bạn có cảm nhận được sự thăng hoa đó rõ rệt không?

Nếu nói về bước ngoặt rõ rệt nhất, thì đó chính là Rap Việt. Năm 2020, chương trình đã đưa tôi đến gần khán giả như một làn gió mới, mà bản thân cũng không thể ngờ được tại sao mọi người lại thương mình đến thế. Tôi chỉ đơn giản dùng giọng hát để đưa tinh thần underground tiếp cận đông đảo công chúng hơn.

Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ góp chút sức hỗ trợ, nhưng không ngờ những đoạn hát bè cho thí sinh lại viral, được khán giả yêu thương đến vậy. Điều đó khiến tôi vô cùng trân quý và cảm thấy may mắn. Tôi luôn biết ơn khán giả vì đã dành tình cảm lớn lao cho mình. Sau Rap Việt là chuỗi hoạt động nghệ thuật sôi nổi, giúp cái tên Anh Tú trở nên quen thuộc hơn với công chúng.

Đến Xuân Hạ Thu Đông, rồi Lại Xuân, tôi mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, hát tình ca giàu cảm xúc. Quãng thời gian đó giúp tôi tích lũy thêm nhiều trải nghiệm, chuẩn bị để khi bước vào Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi có thể thăng hoa với toàn bộ vốn liếng nghệ thuật đã gây dựng. Đó không chỉ là một dấu mốc ngắn ngủi mà là cả chặng đường dài tôi luyện để trở thành Anh Tú của hôm nay. Và trên hành trình ấy, tôi luôn trân trọng sự đồng hành của khán giả cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Nếu nhắc đến Rap Việt, trong quá trình làm việc và theo dõi, Anh Tú ấn tượng nhất với thí sinh hay HLV nào?

Về sự gai góc hay cá tính, theo tôi, nghệ sĩ ở dòng mainstream cũng không kém cạnh gì. Để nhận diện một người nghệ sĩ thực thụ, chắc chắn phải gắn liền cả phong cách lẫn âm nhạc, đó là điều hiển nhiên mà nhiều người cũng đồng tình. Còn nếu hỏi tôi thích nhất ai ở Rap Việt thì thật sự khó trả lời. Tôi ấn tượng với tlinh, GDUCKY, sau này là Captain Boy, Ogenus và nhiều gương mặt khác nữa. Nói thật là kể mãi cũng không hết, vì các bạn đều tài năng, trẻ trung, thông minh và luôn nuôi khát vọng vươn xa. Còn HLV thì… vui vui đi, tôi chọn anh BigDaddy. Anh Big dễ thương, tính nết tưng tửng, viết bài cũng tưng tửng luôn. Mình thích kiểu tích cực như vậy. Anh Trai Say Hi mùa này chắc là căng đấy, vì có rất nhiều "tay to".

Vậy tính ra, Anh Tú là “tiền bối” của BigDaddy trong Anh Trai Say Hi đấy! Anh Trai Say Hi là nơi đề cao tính trình diễn - bao gồm cả hát, nhảy và dàn dựng sân khấu, đôi lúc còn cần rap và thay đổi hình ảnh cho phù hợp concept. Có vẻ như điều này lại không phải điểm mạnh của Anh Tú - đấy có phải là khó khăn lớn nhất khi tham gia Anh Trai Say Hi đối với bạn không?

Với tôi, trải nghiệm luôn quan trọng hơn kết quả. Khi mới tham gia, tôi khá tự tin và nghĩ đơn giản đây sẽ là một hành trình để học hỏi, nên tâm lý không quá áp lực. Nhưng khi bước chân vào Anh Trai Say Hi, tôi mới thấy các bạn trẻ tài năng đến mức nào. Mỗi người một màu sắc, một thế mạnh riêng. Việc 30 Anh Trai cùng hội tụ, cùng vui vẻ, cùng hoàn thành nhiệm vụ đã là một kỳ tích rồi.

Dù mỗi người có thị phần, lượng khán giả khác nhau, nhưng tất cả vẫn gắn bó, yêu thương nhau như một gia đình. Tôi thật sự trân trọng khoảng thời gian ấy, vì học hỏi được vô số điều: từ cách biểu diễn, làm việc với máy quay, đến cách truyền năng lượng và tương tác với khán giả. Những trải nghiệm ấy giúp tôi trau dồi thêm cảm xúc, để khi hát tình ca có thể sâu sắc, đằm thắm hơn. Có thể nói, Anh Trai Say Hi đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên Anh Tú của hiện tại.

Trong quá trình ghi hình và luyện tập ở Anh Trai Say Hi, ai là người Anh Tú thấy toàn diện nhất, là người mình có thể dõi theo và học hỏi?

Học hỏi nhiều, quan sát cũng nhiều, nhưng người tôi thương và quý nhất vẫn là Dương Domic. Tôi đặc biệt trân trọng cái sự “ngố” rất chân thật, rất đáng yêu của Dương - một kiểu năng lượng mộc mạc mà không phải ai tiếp xúc cũng dễ dàng cảm nhận được. Còn với các anh em khác, mỗi người đều có tài năng riêng, điểm thú vị riêng để tôi học hỏi. Nhưng nếu phải chọn ra người khiến tôi ấn tượng và gắn bó nhất, thì chắc chắn đó là Dương Domic.

Có ý kiến cho rằng, Anh Tú có phần kém nổi bật xuyên suốt hành trình Anh Trai Say Hi của mình. Anh nghĩ sao về nhận định này? Bạn nghĩ vấn đề là do đâu?

Với tôi, Anh Trai Say Hi là cơ hội để thử sức ở nhiều màu sắc âm nhạc ngoài ballad. Ở vòng đầu tiên, tôi chọn Sóng Vỗ Vỡ Bờ, rồi sau đó mạnh dạn chọn những ca khúc có tiết tấu nhanh hơn, mang lại nhiều trải nghiệm mới. Đến Chung kết, tôi quay về với sở trường ballad qua Đóa Hồng Chơi Vơi - một ca khúc vừa giúp tôi thể hiện thế mạnh, vừa đáp lại mong đợi của khán giả. Ca khúc này nhận được sự đánh giá cao từ cả đồng nghiệp lẫn công chúng.

Tôi không cho rằng mình “mờ nhạt” trong chương trình, bởi dấu ấn cá nhân vẫn hiện diện rõ rệt. Quan trọng hơn cả, tôi được sống thật với chính mình, khám phá những điều mới mẻ và cảm nhận sự đồng hành của khán giả. Họ hiểu tôi đang trong quá trình trải nghiệm, tìm tòi, và vẫn ủng hộ hết lòng. Hành trình đó mang lại cho tôi thêm nhiều tệp khán giả mới, cùng cơ hội học hỏi từ bạn bè đồng trang lứa. Anh Trai Say Hi với tôi là một cột mốc đẹp trong năm 2024 - một hành trình chỉ có được chứ không mất đi, và điều quý giá nhất chính là tình yêu thương từ khán giả.

Tôi chưa bao giờ thấy áp lực cả, bởi có bao giờ đạt Top 1 đâu mà phải áp lực

Sau Anh Trai Say Hi, các nghệ sĩ thường nhanh chóng ra nhiều sản phẩm âm nhạc, phần lớn là đu theo nhiệt chương trình. Anh Tú thì lại ngược lại. Hiện Anh Tú đang có kế hoạch gì khác hay có khúc mắc gì trong việc định hình lại lối đi sự nghiệp?

Tôi vốn khá cầu toàn trong việc chọn bài hát để ra mắt. Tôi luôn mong mang đến cho khán giả những sản phẩm thật sự chỉn chu, nhiều cảm xúc, xứng đáng với sự chờ đợi dành cho mình. Từ đầu năm đến nay, tôi đã tập trung làm việc và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những dự án sắp tới. Nếu vài năm trước tôi còn nôn nóng ra nhạc liên tục, thì bây giờ tôi chọn cách đi chậm mà chắc. Với tôi, quan trọng không phải là số lượng ca khúc tung ra, mà là mỗi sản phẩm đều có chiều sâu và phản ánh đúng con người mình. Tôi hy vọng khán giả sẽ kiên nhẫn chờ đợi, để khi ra mắt, đó sẽ là món quà âm nhạc trọn vẹn nhất tôi có thể gửi gắm.

Anh Tú đi chậm mà chắc trong khi các Anh Trai khác đã có các sản phẩm âm nhạc trăm triệu views, Top 1 Trending. Chắc cũng có một chút áp lực chứ?

Không, tôi chưa bao giờ thấy áp lực cả. Bởi có bao giờ đạt Top 1 đâu mà phải áp lực (cười). Tôi làm nghề trong tâm thế thoải mái, bằng tình yêu với âm nhạc và ca hát. Nếu cứ đặt ra những khuôn mẫu hay áp lực phải thế này, thế kia, thì nghệ thuật sẽ mất đi niềm vui. Tôi học cách biết đủ, và khi hiểu điều đó, tâm lý trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Làm gì cũng thong thả, hát gì cũng hết mình - đó chính là chất liệu quan trọng để tôi gắn bó với âm nhạc. Bây giờ, tôi được khán giả thương yêu, được hát những ca khúc mình thích, vậy thì còn gì phải tự gây áp lực? Quan trọng là chắt chiu từng sản phẩm thật hay để gửi đến mọi người. Thế thôi cũng đã tuyệt vời lắm rồi, đúng không?

Bạn có dự định, kế hoạch ra album hay EP trong tương lai gần không?

Cứ chờ đi, tôi sẽ không bật mí thêm đâu (cười). Vừa rồi, tôi có chuẩn bị một ca khúc nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định tạm gác lại vì chưa thấy phù hợp, để dành cho một dịp khác. Còn với những dự án lớn, tôi cần nhiều thời gian cân nhắc hơn, trong khi các dự án nhỏ đã được hoàn thành. Điều này cũng đồng nghĩa rằng những kế hoạch quan trọng đã được tôi ấp ủ và trau chuốt cẩn thận. Tôi chỉ mong khán giả kiên nhẫn, bởi tất cả sản phẩm sau này đều là tâm huyết và giá trị tinh thần của chính mình. Hy vọng khi ra mắt, mọi người sẽ đón nhận và đồng hành cùng tôi.

Bật mí một chút là sắp tới sẽ là nhạc nhẹ nha, còn nhạc thính phòng thì đủ rồi. Thời gian qua có nhiều chương trình chính luận, tôi cũng đã được thử sức ở một dòng nhạc mới và may mắn được khán giả đón nhận. Nhưng bây giờ đã đến lúc tôi trở về với “ngôi nhà” quen thuộc của mình. Xin cảm ơn tất cả khán giả, đặc biệt là các Lover (FC Anh Tú) đã luôn bên cạnh, trao cho tôi cơ hội được hát, được thể hiện và khám phá bản thân qua nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Dù vậy, tôi vẫn là một ca sĩ hát tình ca và vẫn luôn như vậy. Tôi biết ơn khán giả đã cho mình cơ hội để được hát và được sống với âm nhạc.

Từng tham gia Anh Trai Say Hi, và Vpop đang dần đón nhận nhiều show giải trí có format tương tự. Điều này tạo nên sự thay đổi trong thị trường: từ đu concert, đu idol, ra MV, quy mô dàn dựng sân khấu… Anh Tú nghĩ sao về Vpop trong những năm tới? Liệu mô hình gameshow thực tế này sẽ duy trì lâu dài hay chỉ là xu hướng nhất thời?

Như mọi người thấy, vài năm trở lại đây, các gameshow âm nhạc mang tính “sống còn” ngày càng được ưa chuộng. Theo tôi thì đây là một xu hướng thú vị, bởi nó vừa tạo sự kịch tính cho khán giả, vừa buộc người tham gia phải quyết liệt hơn trong việc thể hiện bản thân. Tôi tin format này sẽ còn tiếp tục thịnh hành ít nhất vài năm tới, đơn giản vì sức hút của nó vẫn còn rất lớn.

Tôi nghĩ đây là một tín hiệu rất tích cực cho âm nhạc Việt. Như mọi người thấy, các nghệ sĩ ngày càng chủ động tổ chức concert, fan meeting, giao lưu gần gũi hơn với khán giả - điều vốn đã phổ biến từ lâu trên thế giới. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, và đây là bước chuyển mình đáng mừng. Tôi thực sự ủng hộ các đồng nghiệp đã và đang nỗ lực thực hiện concert riêng vì đây là một việc không hề dễ dàng. Mong rằng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng idol của mình bằng nhiều cách: đến xem concert, ủng hộ và bảo vệ họ trên mạng xã hội, hay tham gia các buổi fan meeting. Nghệ sĩ trong nước cũng có rất nhiều người tài năng và tâm huyết, nên tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiếp thêm động lực để họ tỏa sáng. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!

2 năm trở lại đây, thị trường âm nhạc Việt biến động không ngừng. Một trong những điểm dễ nhận biết nhất là gu nghe nhạc của giới trẻ: không chỉ dừng lại ở những thể loại đại chúng như pop, ballad, rap, EDM… mà những giai điệu dân gian, đậm đà bản sắc dân tộc rất được ưa chuộng. Anh Tú nghĩ sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu mà các bạn lại yêu chuộng dòng nhạc này?

Dĩ nhiên, tất cả bắt nguồn từ tình yêu quê hương, đất nước. Tôi còn thấy nhiều nghệ sĩ hiện nay rất chủ động tìm tòi, khám phá dòng dân gian đương đại, thậm chí cả những ca khúc quan họ, dân ca… nhưng được khoác lên hơi thở hiện đại. Đây là chất liệu tuyệt vời để khán giả trẻ cảm thấy gần gũi hơn với âm nhạc truyền thống, từ đó hướng về cội nguồn quê hương nhiều hơn. Tôi rất ủng hộ cách tiếp cận này. Bản thân tôi cũng là người hát nhiều ca khúc về quê hương đất nước, nên càng thấu hiểu giá trị mà dòng nhạc này mang lại.

Tôi nghĩ đây là một bước chuyển mình rất tích cực. Dạo gần đây, không ít idol trẻ lựa chọn thể hiện nhạc dân gian, nhạc quê hương - và điều đó là cần thiết, vì dòng nhạc nào cũng cần những ca sĩ thần tượng để đồng hành. Với tôi, điều quan trọng nhất là nghệ sĩ, dù hát thể loại nào, vẫn phải mang được giá trị của mình đến xã hội, lan tỏa đến khán giả. Đơn giản vậy thôi.

Vào sâu hơn chút về chuyện tình cảm nhé! Không ngoa khi nói, LyLy là ca sĩ nữ ăn ý nhất với Anh Tú khi đứng chung với nhau. Đâu là sự khác biệt giữa LyLy khi làm nhạc, trình diễn và ngoài đời thực? Điều gì ở LyLy mà bạn thích thú nhất và “dỗi hờn” nhất?

Điểm khác biệt rõ nhất của LyLy trên sân khấu và ngoài đời chắc chỉ nằm ở… trang phục. Tôi rất thích tính cách của LyLy, vì cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, hơi nũng nịu, đáng yêu, nhưng đồng thời lại rất kiên định, rõ ràng trong nhiều chuyện. LyLy luôn giữ được sự e ấp, nữ tính của một thiếu nữ.

Ở nhà, LyLy giản dị lắm, ăn mặc cực đơn giản, không cầu kỳ gì cả. Nhưng khi đứng trên sân khấu, để thể hiện sự tôn trọng khán giả, cô ấy luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, xinh đẹp trong những bộ trang phục bắt mắt. Hôm ra mắt ca khúc Giữa Hòa Bình, LyLy mặc một tà áo dài trắng tinh khôi, vừa dịu dàng vừa thanh lịch, đúng chuẩn hình ảnh mà tôi luôn thấy ở LyLy. Có lẽ tôi thích nhất ở cô ấy là sự đồng nhất đó: dù ở đâu, vẫn là một LyLy rất riêng.

Còn nếu nói về “tật” khiến tôi dỗi nhất thì chắc là… sự lạnh lùng. Đôi lúc đang trò chuyện rôm rả, tự nhiên LyLy im lặng, không đáp lại gì cả. Thế là tôi tức ơi là tức (cười). Người ta đang nhập tâm vào câu chuyện, mà bên kia không nói một lời thì đúng là dễ hờn ghê luôn. Nhưng thôi, đó cũng là tính cách của mỗi người, ngoài chuyện đó ra thì thật sự chẳng có gì để giận dỗi cả.

Tin đồn giữa 2 người không phải là mới nữa. Hint “xịn xò” cả 2 người cũng thường tung ra nhử fan. Vậy rốt cuộc Anh Tú và LyLy bao giờ mới có động thái rõ ràng, dứt khoát hơn về mối quan hệ hệ của 2 người, vì fan không còn tin Anh Tú và LyLy chỉ dừng lại là “hàng xóm với nhau”...?

Đối với tôi, nếu khán giả còn quan tâm thì nghĩa là họ còn thương. Từ những ngày đầu, mọi người đã đặt cho tôi và LyLy một cái tên rất dễ thương - “cặp đôi hàng xóm” - và suốt mấy năm qua cái tên ấy vẫn theo chúng tôi trên hành trình sự nghiệp. Thật sự tôi thấy vui vì điều đó, bởi chính sự yêu mến ấy đã tạo nên động lực, cũng là chất liệu để cả hai có thêm nhiều màn song ca, mang âm nhạc đến gần khán giả hơn. Với tôi, đó là một sự may mắn lớn.

Còn chuyện tương lai thì… cái đó để mọi người tự tìm hiểu nhé (cười). Riêng tôi chỉ biết rằng cả tôi và LyLy sẽ luôn nỗ lực để hoạt động nghệ thuật một cách trau chuốt, tử tế và chỉn chu nhất. Đó mới là món quà quý giá nhất mà chúng tôi có thể gửi đến khán giả - đơn giản nhưng chân thành. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ “cặp đôi hàng xóm” Anh Tú và LyLy, không chỉ trong âm nhạc mà cả những dự án quảng cáo sắp tới. Chính tình yêu thương và sự đồng hành ấy giúp chúng tôi có thêm tinh thần, thêm động lực để làm việc hiệu quả và hết mình hơn nữa.

Nói chung chung về đời sống cá nhân, bạn nghĩ sao về việc nghệ sĩ nên bảo vệ cuộc sống riêng của mình để duy trì hình ảnh chuyên nghiệp trước công chúng? Đấy có phải là 1 quyết định đúng đắn?

Tôi nghĩ hình ảnh chuyên nghiệp nhất trước công chúng chính là sự tử tế của bản thân. Tôi cũng chỉ là một con người, nên cách tốt nhất là sống bình dị, thoải mái với mọi người. Không cần giấu giếm, cũng chẳng phải cố gắng thể hiện quá mức với xã hội. Điều quan trọng nhất là tôi có thể mang giá trị và âm nhạc của mình đến với khán giả. Khi tôi sống đúng chính mình, đó đã là điều rất tuyệt vời rồi.

Giữ hình ảnh không có nghĩa lúc nào cũng phải gồng mình để “trông cho chuyên nghiệp”. Theo tôi, hãy là chính mình thì khán giả mới thật sự yêu thương. Và một khi đã yêu thương, họ sẽ luôn ủng hộ, thậm chí soi chiếu hành động của nghệ sĩ để làm theo. Chính vì vậy, tôi càng phải sống tử tế, tốt đẹp hơn mỗi ngày để trở thành một hình mẫu xứng đáng. Thực sự tôi vẫn luôn đau đáu suy nghĩ làm thế nào để hôm nay tốt hơn hôm qua, để khi khán giả nhìn vào, họ có thể học hỏi được điều gì đó tích cực. Đó không phải chuyện đơn giản, nên tôi luôn cố gắng rèn luyện và hoàn thiện bản thân từng ngày, mang nhiều giá trị nhất có thể đến với khán giả.

Cảm ơn Anh Tú về cuộc trò chuyện!