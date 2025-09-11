Hot như idol nhờ chương trình thực tế

Bùi Công Nam nổi lên từ cuộc thi Sing My Song năm 2016 với ca khúc Chí Phèo và nhanh chóng được công nhận là một trong những “hit-maker” sáng giá nhất Vbiz. Anh không chỉ nổi tiếng bởi phong cách âm nhạc mộc mạc, gần gũi mà còn nhờ hàng loạt bản nhạc Tết trở thành giai điệu quốc dân. Tết Này Con Sẽ Về, Đường Về Quê hay Cùng Anh Đến Đón Tết đều là những ca khúc giúp tên tuổi anh gắn liền với danh xưng “Ông hoàng nhạc Tết”.

Bùi Công Nam đứng sau những bản hit giúp nhiều ca sĩ thăng hoa

Bùi Công Nam đứng sau những bản hit giúp nhiều ca sĩ thăng hoa. Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của Trúc Nhân hay Có Ai Thương Em Như Anh của Tóc Tiên đều mang đậm dấu ấn của anh. Điểm đặc biệt trong âm nhạc của Bùi Công Nam là sự dung dị nhưng giàu cảm xúc, dễ nghe và có sức sống bền lâu.

Bùi Công Nam không còn chỉ đứng sau hậu trường mà trực tiếp thể hiện khả năng trình diễn trong Chông Gai

Dù đã có vị trí vững chắc trong giới sáng tác, phải đến khi bước chân vào các chương trình thực tế, sự nghiệp của anh mới thực sự bùng nổ. Cú hích lớn nhất đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - nơi Bùi Công Nam không còn chỉ đứng sau hậu trường mà trực tiếp thể hiện khả năng trình diễn, kết hợp cùng các nghệ sĩ khác để tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ. Sau chương trình, anh cùng Jun Phạm, Kay Trần, BB Trần và S.T Sơn Thạch thành lập nhóm B.O.F, chứng minh sự linh hoạt trong cả vai trò nhạc sĩ lẫn nghệ sĩ giải trí.

Bùi Công Nam càng được khán giả yêu mến hơn sau Gia Đình Haha

Với Gia đình Haha, khán giả lần đầu được thấy một Bùi Công Nam giản dị, gần gũi trong hình ảnh “Anh Ba Nam”. Anh còn trực tiếp sáng tác ca khúc chủ đề Những Ngày Trời Bao La, khiến công chúng gắn bó với hình tượng của mình nhiều hơn.

Bùi Công Nam kín lịch từ sự kiện nhãn hàng đến các liveshow, livestream trong tháng 9 này

Chính nhờ các chương trình thực tế này, Bùi Công Nam trở thành hiếm hoi trong giới nhạc sĩ sở hữu fandom hùng hậu, hoạt động chuyên nghiệp như idol. Anh hiện là cái tên đắt show bậc nhất Vbiz, kín lịch từ sự kiện nhãn hàng đến các liveshow, livestream, củng cố vị thế “từ người đứng sau thành ngôi sao”.

“Quả tạ” lớn nhất của Bùi Công Nam

Ngày càng đắt show, vấn đề của Bùi Công Nam càng lớn. Thời gian gần đây, fan liên tục bất bình. Bùi Công Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lùm xùm liên quan đến ekip. Sự thiếu chuyên nghiệp trong vận hành và quản lý đã khiến anh nhiều lần mất điểm trong mắt khán giả.

Điển hình là vụ việc hủy đêm nhạc Touch The Emotions vào ngày 4/10. Lý do được đưa ra là không đạt thỏa thuận với ban tổ chức, nhưng cách xử lý vội vàng cùng thông báo muộn khiến nhiều khán giả đã mua vé cảm thấy bức xúc. Người hâm mộ phẫn nộ vì ekip nhận show chưa thông qua nghệ sĩ, nhưng lúc hủy lịch trình lại dùng Bùi Công Nam “làm lá chắn”. Loạt đấu tố nổ ra trên nền tảng Threads khiến dân tình phiền lòng.

Đáng nói, đây không phải lần đầu fan phàn nàn. Trước đó, khâu quản lý đã nhiều lần bị chỉ trích vì lịch trình công bố chậm trễ, thiếu minh bạch, dẫn đến tình trạng người hâm mộ khó theo dõi hoạt động của thần tượng. Ekip Bùi Công Nam cũng bị đánh giá yếu kém trong khâu truyền thông. Đỉnh điểm tranh cãi này là ngay sau chương trình, lúc Bùi Công Nam bắt đầu chạy tour Chông Gai. Dù Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tạo tiếng vang lớn lại không tận dụng được sức nóng để đẩy mạnh thương hiệu cá nhân cho Bùi Công Nam. Ngoài ra, nhiều sự việc ekip bị tố có thái độ thiếu tôn trọng fan, càng khiến cộng đồng người hâm mộ bất mãn.

Bùi Công Nam lên tiếng bảo vệ ekip sau khi chia sẻ câu chuyện mất tác quyền ca khúc

Trong quá khứ, sai sót trong hợp đồng từng khiến Bùi Công Nam mất trắng bản quyền đối với bản hit Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Dù vẫn còn tên tác giả, anh không thể khai thác thương mại hay bán tác quyền từ ca khúc. Đây được xem là một trong những “cú sốc” lớn nhất, làm bộc lộ lỗ hổng trong khâu quản lý.

Tài năng, độ nổi tiếng và fandom có đủ, Bùi Công Nam đang có nhiều cơ hội để vươn xa hơn trong tương lai. Việc duy trì một ekip quản lý thiếu chuyên nghiệp khiến fan lo ngại, thậm chí coi đây là “quả tạ” của Bùi Công Nam. Tuy nhiên, thay đổi ekip quản lý không phải là chuyện dễ dàng với một nghệ sĩ như Bùi Công Nam. Nhiều mối quan hệ, thỏa thuận ràng buộc khiến anh khó có thể “dứt áo ra đi”. Đội ngũ hiện tại tuy gây tranh cãi nhưng vẫn là những người đã đồng hành cùng anh qua nhiều giai đoạn, hiểu rõ cách làm việc, tính cách và định hướng âm nhạc. Việc xây dựng một bộ máy mới, tìm người đủ tin tưởng và năng lực quản lý đôi khi tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

Bùi Công Nam đang có nhiều cơ hội để vươn xa hơn trong tương lai

Trong môi trường giải trí Việt Nam vốn còn non trẻ, chuyện nghệ sĩ gặp rắc rối với ekip không phải điều hiếm. Nhiều ekip nghệ sĩ chưa vận hành bài bản, thiếu kinh nghiệm trong quản lý chuyên nghiệp, dẫn đến việc mắc sai lầm. Vấn đề nằm ở chỗ nghệ sĩ và đội ngũ của họ cần biết cách dung hòa, sửa chữa, đồng thời giữ được sự cân bằng để khán giả tiếp tục tin tưởng. Với tình hình hiện tại, mâu thuẫn giữa người hâm mộ và ekip quản lý Bùi Công Nam khó dung hòa, là thử thách với chính ca - nhạc sĩ.