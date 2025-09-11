Nhạc cách mạng không còn giới hạn

Cơn sốt nhạc cách mạng

Trong tháng 8 và tháng 9, khán giả cả nước chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của các concert với quy mô chưa từng có, hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hàng chục nghìn người tập trung tại quảng trường, sân vận động, có đêm nhạc đạt hàng triệu lượt đăng ký vé trực tuyến tạo nên “cơn sốt”.

Âm nhạc yêu nước phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Theo báo cáo dữ liệu từ trình duyệt tìm kiếm Cốc Cốc, trong giai đoạn từ 1/7-4/9, Tiến quân ca là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất dịp A80. Các ca khúc mới như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Còn Gì Đẹp Hơn và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cũng vào top tìm kiếm. Từ khóa Tổ Quốc Trong Tim - chương trình mở đầu chuỗi concert yêu nước - thu hút 1 tỷ lượt xem trên TikTok tính đến ngày 9/9.

Nhạc cách mạng được khoác áo mới với tinh thần rock máu lửa.

Các bài hát cách mạng vang lên ở mọi concert. Có thể nói, chưa bao giờ nhạc cách mạng được nghe nhiều, lan tỏa nhiều và hưởng ứng nồng nhiệt đến vậy. Tối 7/9, Rock Concert - Trái tim Việt Nam tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long, thu hút hàng nghìn khán giả hát theo phiên bản mới của những ca khúc cách mạng bất hủ.

Lên Đàng, Hát Mãi Khúc Quân Hành, Khát Vọng Tuổi Trẻ hay Đường Đến Ngày Vinh Quang được khoác áo mới với tinh thần rock máu lửa, mang đến sự thăng hoa cho khán giả. Trong concert, một ban nhạc dân tộc kết hợp cùng các nhóm rock. Giai điệu đàn nhị, sáo trúc, trống dân tộc hòa cùng guitar điện, trống jazz. Sự giao thoa khẳng định sức sống mạnh mẽ của âm nhạc dân gian, cũng cho thấy âm nhạc truyền thống Việt Nam được đón nhận ở mọi không gian, kể cả trên nền rock hiện đại.

Trước đó, thành công của những chương trình quy mô lớn như V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tổ Quốc Trong Tim, Tự Hào Là Người Việt Nam cũng là minh chứng cho việc âm nhạc yêu nước hoàn toàn có thể trở thành dòng nhạc đại chúng, có sức hút không hề kém cạnh những thể loại khác. Ở concert Tổ Quốc Trong Tim, hơn 50.000 người hát theo những ca khúc như Đoàn Vệ Quốc Quân, hòa giọng trong Tiến Quân Ca, Đất Nước Trọn Niềm Vui.

Âm nhạc truyền thống luôn được đón nhận.

Chỉ trong vòng nửa tháng, hàng loạt MV ca ngợi tình yêu đất nước ra mắt và được công chúng đón nhận. MV Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung, do Tùng Dương thể hiện) hút hơn 5 triệu lượt xem sau hai tuần ra mắt. Ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - nhạc phim Mưa Đỏ - cũng gây xúc động mạnh. Cộng hưởng với sức nóng của phim, ca khúc đạt 12 triệu lượt xem sau hai tuần.

Tinh thần dân tộc được "số hóa"

Không còn giới hạn trong những buổi sinh hoạt đoàn thể hay ngày lễ kỷ niệm, những bản nhạc yêu nước giờ đây xuất hiện ở khắp nơi từ các concert lớn đến mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube và hướng tới cả những chiến dịch cộng đồng.

Từ sức nóng của những concert nhạc cách mạng, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp - Đại học RMIT Việt Nam) nhấn mạnh tinh thần tự hào dân tộc được “số hoá”, hòa phối vào đời sống thường nhật bằng thứ ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, cá tính và gắn với bản sắc văn hóa từng vùng miền. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, sự kết hợp âm nhạc với lòng yêu nước đang định hình lại cách thế hệ trẻ cảm nhận, tiếp cận và lan tỏa lòng yêu nước trong thời đại số.

Lòng tự hào dân tộc được “số hoá”, hòa phối vào đời sống thường nhật.

"Concert, đặc biệt là những concert nhạc yêu nước với quy mô lớn gần đây trở thành công cụ văn hóa hiệu quả để khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Sự thay đổi đáng mừng về sự kiện âm nhạc trong 2-3 năm qua không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, như sự thay đổi về truyền thông đa phương tiện, xu hướng giải trí của giới trẻ, và sự phát triển vượt bật của ngành công nghiệp văn hóa với âm nhạc là mũi nhọn. Đây là tiền đề đưa các concert quốc gia thành không gian lý tưởng để lòng yêu nước được thể hiện một cách hiện đại và mạnh mẽ", ông Nguyễn Văn Thăng Long nói.

NSƯT Đăng Dương - người tích cực làm mới dòng nhạc thính phòng và nhạc cách mạng - chia sẻ sau concert Tổ Quốc Trong Tim: "Nhạc đỏ đang dần chạm tới trái tim người trẻ một cách rất tự nhiên và gần gũi. Chỉ cần đúng thời điểm và sự tận tâm của cả đơn vị tổ chức, tình yêu nước nồng nàn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Anh hy vọng tiếp tục cùng các nghệ sĩ biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, bởi đó là thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của thế hệ tương lai.