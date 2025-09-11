Nguyên văn thông báo của Kay Entertainment viết:

*"Gửi đến toàn thể khán giả yêu quý của Hyolyn tại Việt Nam

Chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi phải chia sẻ thông tin này.

Sau nhiều lần trao đổi cùng ê-kíp nghệ sĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, chương trình HYOLYN PRIVATE PARTY tại TP. Hồ Chí Minh (tháng 9/2025) buộc phải hủy bỏ.

Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng một số điều kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát khiến chương trình không thể diễn ra với chất lượng xứng đáng dành cho Hyolyn và các fan.

Thông tin hoàn vé:

Hoàn tiền 100% cho tất cả vé mua qua kênh chính thức CTicket.vn.

CTicket sẽ chủ động liên hệ với từng khán giả qua email/SMS đã đăng ký.

Thời gian hoàn tiền: 7–15 ngày làm việc (tùy ngân hàng và phương thức thanh toán).

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline/email hỗ trợ của CTicket để được giải đáp.

Điều quan trọng: Đây không phải quyết định từ Hyolyn. Cô ấy đã rất háo hức để gặp gỡ fan Việt Nam, và hiện tại cũng vô cùng buồn khi điều này chưa thể thực hiện. Hyolyn luôn yêu thương và trân trọng Bae tại Việt Nam, và mong sớm có cơ hội quay trở lại.

Chúng tôi hiểu đây là nỗi thất vọng lớn và chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin cảm ơn tất cả các fan, đối tác và truyền thông đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình.

Tình yêu và năng lượng từ các bạn sẽ luôn là động lực để chúng tôi tiếp tục, mang Hyolyn trở lại Việt Nam trong tương lai gần.

Trân trọng,

Kay Entertainment."*