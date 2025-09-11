Những ngày qua, Mưa Đỏ đã và đang trở thành hiện tượng phòng vé, tạo nên cơn sốt màn ảnh Việt. Nhờ khai thác chủ đề cách mạng giữa thời khắc lịch sử - Đại lễ 2/9, bộ phim đã thu hút vô số khán giả ở nhiều lứa tuổi, xô đổ kỷ lục doanh thu. Mưa Đỏ được dự đoán vẫn sẽ “hô mưa gọi gió” trong thời gian tới.

Một trong những yếu tố làm nên thành công cho Mưa Đỏ thì không thể không kể đến bản hit Còn Gì Đẹp Hơn . Dù chỉ là nhạc phẩm lấy cảm từ bộ phim, Còn Gì Đẹp Hơn vẫn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo người yêu nước, cộng hưởng với hiệu ứng của Mưa Đỏ. Ca khúc là sáng tác tiếp theo của tài năng trẻ Nguyễn Hùng - người đứng đằng sau bài hát gây bão dịp 30/4 là Phép Màu.

CÒN GÌ ĐẸP HƠN - Nguyễn Hùng

Sức lan tỏa mang tên Còn Gì Đẹp Hơn bao phủ rộng rãi không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà còn vươn tới các khía cạnh khác trong xã hội. Từ người dân, TikToker đến sao Vpop, ai ai cũng đua nhau cover lại trước trào lưu đang không ngừng bành trướng. Mới đây, Phương Mỹ Chi cũng không nằm ngoài dòng sự kiện, ngẫu hứng hát lại qua một đoạn ghi âm dài 45 giây.

Phương Mỹ Chi - Còn Gì Đẹp Hơn (Nguồn: musik4soul)

Nữ ca sĩ trẻ cất giọng ngân nga từng câu hát mà không sử dụng nhạc nền. Dù chỉ là phần điệp khúc, video nhanh chóng thu hút lượng lượng tương tác lớn trên MXH. Phương Mỹ Chi khiến người nghe thổn thức với màu giọng ngọt ngào mà da diết, như những lời thủ thỉ an ủi tới những gia đình thương binh liệt sĩ.

Netizen khen ngợi Phương Mỹ Chi hát dòng nhạc nào cũng phù hợp, chứng minh khả năng thay đổi linh hoạt. Đây cũng là sự công nhận xứng đáng về việc Chị Bảy đã và đang nỗ lực thoát bóng “cô bé dân ca” ngày nào. Nhiều fan khẳng định Phương Mỹ Chi mang đến sự buồn tủi, cô liêu, “buồn dai dẳng suốt 3 ngày 3 đêm” hơn so với bản gốc - chất chứa sắc thái hào hùng, tự hào. Nhờ đó, bản cover này cũng để lại ấn tượng riêng, về cách xử lý mới nhưng nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần trang nghiêm của bài hát. Nhiều khán giả còn kỳ vọng một ngày không xa sẽ được thưởng thức bản cover Còn Gì Đẹp Hơn trọn vẹn do cô thể hiện, để có thêm một góc nhìn âm nhạc mới mẻ về ca khúc đang gây xúc động mạnh mẽ này.

Sau hơn 1 tháng ra mắt, Còn Gì Đẹp Hơn đã thu về hơn 21 triệu view trên nền tảng YouTube - một con số ấn tượng đối với một sản phẩm OST và đối với cả Nguyễn Hùng. Ca khúc đã có gần 3 triệu lượt stream trên Spotify, từng dẫn đầu nền tảng này ở thị trường nhạc Việt. Trên TikTok, ca khúc chính thức cùng nhiều bản thể sound đã có hơn 300 nghìn lượt sử dụng.

Phương Mỹ Chi, bùng nổ giới mainstream với album Vũ Trụ Cò Bay , khẳng định vị thế sao trẻ gen Z quyền lực hàng đầu showbiz qua 2 hit show Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025 . Và giờ đây là cô nàng tự tay vẽ nên trang sử mới cho sự nghiệp: lần thứ 2 vinh dự được cất tiếng hát đại diện cho giới nghệ sĩ và toàn dân tại một Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Mọi người nửa đùa nửa thật vũ trụ đã sắp đặt cho Chị Bảy, chờ đợi thời điểm Phương Mỹ Chi chín muồi ở cả sự nghiệp lẫn tài năng, để rồi chiếm trọn trái tim khán giả đại chúng với hình tượng người nghệ sĩ sống sạch, nhân cách vàng, nói không với scandal và thành công.