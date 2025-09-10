Cuối cùng thì Sơn Tùng M-TP cũng thừa nhận “tham khảo”

Trong đêm diễn mới nhất, Sơn Tùng M-TP tiếp tục chứng minh khả năng bắt trend và làm mới hình ảnh với concept “quý tộc”. Anh hóa thân thành “bá tước” Sain Tone Emvippy, gọi fan bằng loạt danh xưng sang chảnh như bá tước, công tước, công nương. Nam ca sĩ diện bộ suit lịch thiệp, visual chuẩn hoàng tử và thậm chí còn hóa nhạc trưởng, cầm đũa chỉ huy múa trên sân khấu. Toàn bộ set nhạc được phối phong cách thính phòng, tạo nên một bức tranh mới lạ, khiến khán giả vừa tò mò vừa thích thú.

Sơn Tùng hóa nhạc trưởng quý tộc trong fest mới nhất

Không hổ danh là ngôi sao số 1 Vpop, Sơn Tùng nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội. Chỉ sau 1 đêm diễn, loạt chủ đề liên quan đến anh phủ khắp các diễn đàn. Theo thống kê từ YouNet Media, chỉ số tương tác liên quan đến Sơn Tùng và Húc Fest đứng đầu trong tuần 2/9 - 8/9, dù sự kiện chỉ diễn ra duy nhất vào tối 7/9. Chỉ trong vòng 24 giờ, Sơn Tùng đã thu về đến 280 nghìn lượt thảo luận, vượt cả hai đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai encore.

Húc Fest với sự đổ bộ của Sơn Tùng là sự kiện âm nhạc hot nhất tuần qua

Bên cạnh tranh cãi về giọng hát và đoạn rap diss “flop thì ghi tên anh vào”, visual nhạc trưởng quý tộc cũng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Hình ảnh Sơn Tùng trong bộ suit nhanh chóng được netizen đặt cạnh nhân vật mèo Tom trong series hoạt hình đình đám. Bất ngờ hơn, sáng 10/9, nam ca sĩ còn tự tay “bắt trend” khi đăng ảnh chú mèo Tom kèm dòng chữ “trông cũng giống giống” trên Threads. Chỉ trong thời gian ngắn, động thái này lập tức gây sốt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và thảo luận sôi nổi.

Sơn Tùng cũng thấy mình giống mèo Tom

Đây được xem là lần hiếm hoi Sơn Tùng công khai thừa nhận bản thân “giống giống” một hình tượng nào đó. Chính chi tiết nhỏ này lại khiến netizen bàn luận rôm rả hơn bao giờ hết, bởi lâu nay anh luôn vướng định kiến bị so sánh với phong cách của G-Dragon.

Một phát ngôn nhỏ của Sơn Tùng cũng dễ tạo ra tranh cãi lớn. Trước giờ, nam ca sĩ vốn kín tiếng và ít khi đưa ra quan điểm về những vấn đề trên mạng xã hội. Nhưng thời gian này thì mọi thứ như đảo lộn. Việc Sơn Tùng thoải mái bắt trend và tự nhận “tham khảo” một hình tượng hoạt hình xem ra cũng là tín hiệu cho thấy anh đã bớt khắt khe với chính mình và cởi mở hơn trong cách giao tiếp với khán giả.