Đối với thế hệ 7x-8x hay cả 9x, có lẽ không ai là không biết đến Trương Quốc Vinh. Anh là ca sĩ - diễn viên lừng danh khắp Á châu, là tuổi thơ của bao thế hệ. Các tác phẩm của ngôi sao họ Trương đã ăn sâu vào tiềm thức lẫn văn hóa đại chúng sau này. Anh nổi tiếng đến mức, cả Hồng Kông (Trung Quốc) nhận anh là người yêu quốc dân bởi âm nhạc và phim ảnh của anh đã gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày.

Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử tại nhà riêng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu người hâm mộ. Sau 22 năm, câu chuyện buồn của châu Á một lần nữa bị đào lại với chi tiết mới, hé lộ bí ẩn liên quan đến cái chết của nam tài tử. Mới đây, chia sẻ của bà Trần Lam - người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ, đồng thời là vợ của ông trùm Cbiz Hướng Hoa Cường - đã tiết lộ về cuộc điện thoại cuối cùng với Trương Quốc Vinh vào chiều 1/4/2003, 1 tiếng ngay trước khi anh gieo mình xuống đất.

Theo bà Trần Lam, khi ấy, nam nghệ sĩ nhiều lần khẳng định “tôi không có bệnh” và tha thiết mong bà hỗ trợ tổ chức họp báo để làm rõ tin đồn liên quan đến vấn đề trầm cảm hay tâm linh. Tuy đã được trấn an, chỉ 1 giờ sau, Trương Quốc Vinh tự mình khép lại cuộc đời ở tuổi 47. Bà Trần Lam thừa nhận, đến nay bà vẫn day dứt vì nếu lúc ấy phản ứng quyết liệt hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác đi.

Bà Trần Lam cho rằng với tính cách yêu cái đẹp, ưa sự hoàn hảo, Trương Quốc Vinh khó có thể chọn cách kết thúc bi thương như vậy. Bà nghi ngờ sự ra đi có thể liên quan đến "yếu tố bên ngoài", nhất là sau khi anh tham gia bộ phim kinh dị Dị Độ Không Gian . Bà từng có ý định mời thầy cúng để "giải trừ", nhưng bị bạn trai của Trương Quốc Vinh là Đường Hạc Đức từ chối vì không tin vào chuyện tâm linh.

Trái ngược với chia sẻ của bà Trần Lam, nhiều tư liệu từ gia đình và hồ sơ y tế lại cho thấy một câu chuyện khác. Bà Trương Lục Bình, chị gái của Trương Quốc Vinh và cũng là người có kiến thức y học. nhiều lần nhấn mạnh rằng em trai mình thực sự mắc chứng trầm cảm sinh lý, bắt nguồn từ sự rối loạn chất dẫn truyền thần kinh trong não, đòi hỏi phải được điều trị lâu dài. Quản lý Trần Thục Phân cũng bổ sung rằng trước thời điểm ra đi, nam nghệ sĩ rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ do dự án phim Stealing Heart bị đình trệ, đồng thời phải chịu thêm sức ép nặng nề từ truyền thông và dư luận.

Các chuyên gia tâm lý lý giải, việc Trương Quốc Vinh nhiều lần phủ nhận bản thân có bệnh là biểu hiện phổ biến ở những người trầm cảm nặng: họ thường rơi vào mặc cảm, khước từ sự thật và tìm cách che giấu. Trong khi đó, không ít bình luận trên mạng xã hội lại thiên về giả thuyết nam tài tử bị bủa vây bởi hàng loạt áp lực từ công việc, tài chính cho đến đời tư, khiến anh ngày càng rơi sâu vào ngõ cụt tâm lý.

Không ít khán giả vẫn tỏ ra nghi ngờ bởi lời kể của bà Trần Lam. Việc gợi lại câu chuyện sau hơn 2 thập kỷ với yếu tố tâm linh nhưng không có chứng cứ rõ ràng bị cho là cách để gây chú ý. Bên cạnh đó, từng xuất hiện thông tin rằng cuộc gọi cuối cùng của nam nghệ sĩ thực chất là dành cho quản lý Trần Thục Phân, thay vì Trần Lam hay Đường Hạc Đức, khiến vụ việc thêm phần mâu thuẫn. Hiện, câu chuyện về cuộc gọi cuối cùng với bà Trần Lam đã thu về gần 300 triệu lượt đọc trên Weibo, chiếm Top 1 Hot Search.

Trương Quốc Vinh, sinh năm 1956, là một trong những nghệ sĩ tài hoa bậc nhất của làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc) và châu Á. Khởi đầu sự nghiệp không mấy thuận lợi, Trương Quốc Vinh từng xếp hạng thấp trong các cuộc thi ca nhạc. Tuy nhiên, với giọng hát mộc mạc và rất tình, ông dần tạo dựng được chỗ đứng, trở thành biểu tượng của nền nhạc Cantopop thập niên 1980 - 1990.

Trong âm nhạc, Trương Quốc Vinh được xem là người tiên phong, góp phần đưa Cantopop bùng nổ ra toàn châu Á. Các album như Wind Blows On (1983), Summer Romance (1987) hay Red (1996) đều là dấu mốc quan trọng, giúp ông trở thành ngôi sao ca nhạc số một xứ cảng thơm thời bấy giờ. Không chỉ thành công với những bản ballad trữ tình, Trương Quốc Vinh còn mạnh dạn thử nghiệm rock, dance và thậm chí cả electronic, cho thấy sự tiên tiến trong tư duy âm nhạc.

Ảnh hưởng của Trương Quốc Vinh vượt xa khỏi phạm vi một ca sĩ thần tượng. Ông là biểu tượng văn hóa, người mở đường cho nhiều nghệ sĩ sau này dám thử nghiệm và phá vỡ khuôn khổ trong nghệ thuật. Các ca khúc kinh điển như Monica, Truy, Im Lặng Là Vàng hay Hồng đến nay vẫn được xem là di sản lớn cho nền nghệ thuật. Với hơn 20 album phòng thu, hàng loạt concert cháy vé và sức hút xuyên biên giới, Trương Quốc Vinh được nhớ đến không chỉ như một huyền thoại điện ảnh mà còn là một tượng đài bất tử của âm nhạc châu Á.