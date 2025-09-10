Khoảnh khắc giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên vang lên cùng Tiến Quân Ca, hòa quyện với Mỹ Tâm đầy khí thế trong Giai Điệu Tự Hào đã để lại cảm xúc không thể nào quên vào sáng ngày 2/9. Chỉ sau 1 phút xuất hiện trên sóng truyền hình, Thủy Tiên trở thành cái tên được cộng đồng mạng “săn lùng”, các video ghi lại khoảnh khắc em song ca cùng Mỹ Tâm nhanh chóng viral, được chia sẻ khắp nơi.

Mỹ Tâm và bé Thuỷ Tiên

Mỹ Tâm cực kì cưng chiều bạn diễn nhí

Đặc biệt, một đoạn clip ghi lại cảnh bé Dâu, tên gọi thân mật của Thủy Tiên hát lại phân đoạn Tiến Quân Ca trong một bữa tiệc cùng gia đình thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Giọng hát của em trong clip được nhận xét không khác mấy so với khi trình diễn trên sân khấu Đại lễ, chứng tỏ khả năng hát live vững vàng.

Thuỷ Tiên hát trong bữa tiệc gia đình

Tuy nhiên, cũng từ đoạn clip này xuất hiện tin đồn gia đình tổ chức tiệc lớn để ăn mừng “cột mốc” nổi tiếng bất ngờ của con gái. Trước thông tin này, bố ruột bé Thủy Tiên đã lên tiếng đính chính: “Cảm ơn đã dành những lời yêu thương cho bé Dâu. Nhưng có một điều, bé Dâu có về quê là ăn giỗ họ. Chứ gia đình không hề tổ chức ăn uống gì đâu ạ”.

Bố bé Thuỷ Tiên đính chính thông tin

Sự quan tâm của khán giả kéo theo nhiều đồn đoán về gia thế của Thủy Tiên. Không ít ý kiến cho rằng em phải có hậu thuẫn “khủng” mới được chọn trình diễn trong phần quan trọng ngày Đại lễ. Thực tế không như lời đồn, bố của Thủy Tiên là thợ làm tóc, có tiệm nhỏ tại Hà Nội và đã theo nghề hơn 10 năm, còn mẹ là diễn viên múa. Từ nhỏ, Thủy Tiên đã được bố mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với âm nhạc, theo học tại trường năng khiếu Be Singer. Chính từ quá trình học tập và rèn luyện này, em mới được lựa chọn cho màn trình diễn đáng nhớ cùng Mỹ Tâm trong ngày trọng đại của đất nước.

Để được xuất hiện trên sân khấu Đại lễ, Thủy Tiên phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe

Theo chia sẻ từ gia đình, để được xuất hiện trên sân khấu Đại lễ, Thủy Tiên phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe. Tổ biên đạo yêu cầu cao về giọng hát, sự hồn nhiên và phong thái của ca sĩ nhí. Sau khi được chọn, em miệt mài tập luyện trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt.

Mỹ Tâm tận tình hướng dẫn để bé giữ tâm lý thoải mái nhất

Trong hậu trường, Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Ca sĩ Anh Tú từng thấy bé mệt liền chạy lại ôm động viên, còn Mỹ Tâm thì tận tình hướng dẫn để bé giữ tâm lý thoải mái nhất. Trong lần trò chuyện với chúng tôi, chính Mỹ Tâm cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt, bé Thủy Tiên thông minh, tập trung và mang đến sự hồn nhiên trong trẻo mà bản thân cô chỉ cần nắm tay để đồng hành.

Việc được hát cùng Mỹ Tâm trong sự kiện trọng đại của đất nước sẽ là nguồn động lực to lớn để bé tiếp tục gắn bó và phát triển với nghệ thuật trong tương lai

Khoảnh khắc lịch sử ấy chắc chắn sẽ là dấu mốc khó quên không chỉ cho Thủy Tiên mà còn cho cả gia đình. Ngoài khả năng ca hát, Thủy Tiên còn có năng khiếu nhảy múa, nhưng bố mẹ cho biết hiện tại vẫn ưu tiên để con tập trung học tập, nuôi dưỡng đam mê theo cách đúng đắn. Việc được hát cùng Mỹ Tâm trong sự kiện trọng đại của đất nước sẽ là nguồn động lực to lớn để bé tiếp tục gắn bó và phát triển với nghệ thuật trong tương lai.