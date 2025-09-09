Lisa tiếp tục khiến khán giả bàn tán dữ dội sau một sân khấu trong tour DEADLINE. Trong đoạn clip kéo dài khoảng 10 giây đang được lan truyền chóng mặt, nữ idol diện váy ngắn và thực hiện động tác twerking ngay trước mặt vũ công nam. Đáng chú ý, chiếc váy ngắn đến mức hở trọn nửa vòng 3, trong khi nam vũ công phía sau ngước nhìn lên khiến hình ảnh trở nên phản cảm hơn.

Video khiến Lisa bị chỉ trích

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng Lisa đang đi quá giới hạn trong việc kết hợp trang phục và vũ đạo. Không ít người nhận xét rằng những sân khấu gợi cảm vốn không còn xa lạ với Lisa kể từ khi bắt đầu tour DEADLINE, song việc lựa chọn động tác nhạy cảm cộng hưởng cùng outfit thiếu an toàn khiến khán giả cảm thấy khó tiếp nhận. Cảnh quay chỉ vài giây nhưng gây tranh cãi dữ dội, có người cho rằng đây là phong cách biểu diễn táo bạo đặc trưng, có người lại bày tỏ sự khó chịu vì vượt quá ranh giới gợi cảm, biến thành phản cảm.

10 giây gây sốc của Lisa

Trong bối cảnh Lisa vốn nổi tiếng với hình tượng nữ idol thời thượng, cá tính và sở hữu lượng fan quốc tế đông đảo, những khoảnh khắc như thế này nhanh chóng tạo hiệu ứng trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ bênh vực thần tượng, cho rằng sân khấu mang tính giải trí và Lisa hoàn toàn kiểm soát được hình ảnh của mình. Tuy nhiên, luồng ý kiến ngược lại cũng không ít, chỉ trích nữ ca sĩ đang khai thác quá đà yếu tố gợi cảm để gây chú ý thay vì tập trung vào kỹ năng và âm nhạc.

Lisa hở bạo không giới hạn trong chuỗi show DEADLINE cùng BLACKPINK

Việc Lisa liên tiếp vướng tranh cãi trong tour DEADLINE cho thấy sức nóng nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm trong biểu diễn. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, mỗi quyết định trên sân khấu của Lisa đều lập tức trở thành tâm điểm chú ý, và lần này cũng không ngoại lệ khi 10 giây biểu diễn đã đủ để tạo nên làn sóng tranh luận khắp mạng xã hội.

Loạt tạo hình gợi cảm của Lisa trong chuỗi show DEADLINE: